Raluca Pastramă a fost dată în judecată de fostul socru. Ce pretenții a emis tatăl lui Ibrahim Hanfi

Problemele continuă să apară în viața Ralucăi Pastramă. Descoperă în rândurile de mai jos ce îi cere fostul socru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 14:28 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:57
După divorțul de Pepe, Raluca Pastramă și-a refăcut viața alături de Ibrahim Hanfi, bărbatul care a convins-o să ajungă din nou în fața altarului în vara anului 2022.

Cu toate că cei doi au făcut și un copil, relația s-a dovedit a fi una fără final fericit, alegând să se separe la doar doi ani de când primii fiori ai iubirii se înfiripaseră.

Foștii soți au ajuns în instanță de mai multe ori, fapt care s-a întâmplat și în cazul relației cu Pepe, dar, în cele din urmă, au ajuns la un numitor comun, mai ales în privința fiicei lor.

Acum, se pare că cei doi vor ajunge din nou în fața judecătorilor, deoarece tatăl lui Hanfi a acționat în instanță pentru a recupera suma de bani pe care i-ar fi „împrumutat-o” fostei nurori.

Raluca Pastramă a revenit în atenția publicului după ce s-a aflat că fostul socru a dat-o în judecată pentru o sumă de bani pe care i-ar datora-o. Mai exact, potrivit Cancan, se pare că tatăl lui Ibrahim ar fi ajutat-o pe această cu plata ratelor unui apartament, iar acum își dorește să o primească înapoi.

„Cu Ibrahim am un proces. Noi am stat, în timp ce am fost căsătoriți, în apartamentul meu. Tatăl lui m-a ajutat să-l achit, pentru că am mai avut rate de plătit la dezvoltator, iar eu n-am fost atentă, pentru că era soțul meu și aveam încredere.

Tatăl lui a ținut să achite, practic, ultima rată a apartamentului, iar după ce m-am despărțit de Ibrahim mi-a făcut proces, pentru că vrea banii înapoi. Își dorește să primească înapoi ultima tranșă de bani pe care el a plătit-o pentru apartamentul meu, în care am locuit cu Ibrahim timp de doi ani de zile.

Acum ne judecăm pentru banii care au fost transferați la momentul acela pentru achitarea apartamentului”, a explicat într-un interviu acordat pentru Spynews.

Așadar, se pare că, pentru brunetă, problemele cu familia Hanfi nu s-au încheiat în momentul în care judecătorii au stabilit custodia fetiței lor, deoarece ei urmează să se întâlnească din nou și în fața instanței de judecată, nu doar atunci când bărbatul își respectă programul de vizită pentru fetița lor.

Raluca Pastramă și Ibrahim Hanfi au divorțat în 2024. De ce a fost prezent Pepe la proces

După o relație de aproximativ 2 ani, Raluca Pastramă și Ibrahim Hanfi au decis să pună capăt mariajului lor, ajungând chiar și la tribunal, iar la divorț surprinza cea mare a fost chiar prezența lui Pepe, care și el a fost căsătorit cu brunte timp de aproximativ 8 ani.

La momentul respectiv, prezentatorul de la Te cunosc de undeva a mărturisit că a fost prezent, fiind interesat de copii.

„Eu sunt astăzi doar pentru a studia cazul, nu e procesul meu (...) Au legătură oarecum procesele. Cel al lor și cel intentat mie. (...) Pe mine mă interesează de copii, cam ce se întâmplă și cum se întâmplă. Schimbările astea, fluctuațiile astea în ceea ce privește programul copiilor și creșterea minorilor și interesul superior al minorilor (...)” a declarat acesta la vremea respectivă pentru Click!.

De cealaltă parte, Raluca Pastramă menționa că Pepe a fost citat ca martor în proces, alături de tatăl lui Ibrahim.

„Pepe a fost citat ca martor și el, și tatăl lui Ibrahim. Doamna judecător a acceptat un singur martor, iar ei l-au ales pe tatăl lui Ibrahim. El a venit în postura de martor, știa că va fi martor.

Avocatul lui l-a ales pe tatăl lui Ibrahim. Au ales pentru că Pepe nu a participat la relația noastră, nu a fost prieten cu noi în timpul căsătoriei, s-a împrietenit după.

Pe cine nu surprinde prietenia lui Pepe cu Ibrahim? Da, este cumva ciudat pentru oricine. (...) Toată situația asta este creată de Pepe. (...) Războiul dintre mine și Ibrahim este războiul lui Pepe. Pepe are o dușmănie pe care nimeni nu o înțelege. Se vede și în privirea lui, în felul în care vorbește. (...) Pepe îmi face asta din pură răutate” povestea aceasta la Un show Păcătos la vremea respectivă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
