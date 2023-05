Ce a făcut un grup de turiști străini, în timpul nopții, la o terasă din Cluj. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Reprezentanții unui pub din Cluj-Napoca au publicat pe Facebook imagini surprinse de camerele de supraveghere în momentul în care un grup de tineri sustrage statueta de la intrarea în restaurant: „Din nou, nişte străinezi (ca să nu jignim vreo naţie anume) s-au distrat furând ceva de la noi. Lor li se pare că aici, în România, orice e posibil.

Ce au surprins camerele de supraveghere ale unui local din Cluj-Napoca

Camerele de supraveghere i-au surprins pe turiști în jurul orei 02:00, în timp ce cară statueta care se afla la intrarea în pub-ul clujean. Reprezentanții localului au cerut intervenția poliției pentru rezolvarea situației.

Postarea a stârnit polemici în meidul online, pentru că unii internauți nu erau de acord cu prezența statuetei în fața terasei.

Statueta reprezenta un majorordom de culoare, iar unii clienți ai restaurantului au considerat prezența acelei statuete drept un gest rasist.

Imaginile postate de reprezentanții localului au stârnit reacții din partea clienților localului

„În primul rând statuia în sine reprezintă un servitor de culoare (fiindcă localul are tematică socialistă cubaneză o să presupun că e un servitor din zona caraibelor). În al doilea rând portretizarea în sine e ceva care are istorie pur rasistă, aici mă refer la faptul că pielea e neagră complet și buzele foarte roșii (portretizarea asta e ceva ce era folosit în piese de teatru, filme, etc că să radă de felul în care arată oamenii de culoare - nu o să vezi niciodată o persoană africană arătând așa; poți caută minstrel shows pe google dacă vrei mai multe detalii)”, a scris cineva în comentarii.

Alții au făcut haz de necaz pentru că nu este pentru prima dată când localul este păgubit.

„A mai ramas ceva de furat, nu de alta dar orice se pune acolo dispare”, „Au luat ostatic”, sunt două dintre comentarii.

