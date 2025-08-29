Un român a trăit clipe de coșmar în Bulgaria. Ce experiență l-a marcat în vacanță

Un turist român a relatat prin ce a trecut în timp ce era în vacanță la bulgari. Iată ce i s-a întâmplat.

Bulgaria este una dintre destinațiile de vacanță populare printre români. Mulți aleg să meargă pe litoralul vecinilor, având servicii mai bune și prețuri mai accesibile. Cu toate acestea experiențele nu sunt întodeauna plăcute.

Ce a pățit un turist român aflat în vacanță în Bulgaria. Experiența nu este una singulară

Un turist român a relatat în online experiența avută anul acesta pe litoralul bulgar. Deși în ultimii 11 ani a ales să-și petreacă vacanța acolo de opt ori, acesta a trecut printr-o experiență neplăcută în această vară.

Conform unei surse, acesta a fost cazat la Nisipurile de Aur, iar pe plajă a avut parte de o surpriză neplăcută.

El precizează că jumătate dintre șezlonguri erau libere, cu toate acestea i s-a refuzat solicitarea de a închiria unul singur. Astfel că, a ales o variantă mai avantajoasă. A cumpărat o umbrelă mare, pe care a dt 50 de leva, sumă care nu ar fi acoperit costurile pentru șezlonguri pe întreaga durată a vacanței.

„Merg în Bulgaria pentru a opta oară în ultimii 11 ani, perioadă în care am avut cazare în 5 stațiuni. Anul acesta, la Nisipurile de Aur este prima dată când mi se refuză să închiriez pe plajă un singur șezlong și o umbrelă. Și nu un refuz oarecare, ci unul agresiv, ostil. Nu e treaba mea să înțeleg cum fac ei afaceri și de ce preferă să piardă bani, în cazul meu 24 de leva pe zi, în condițiile în care jumătate din șezlonguri sunt neocupate, dar surpriza a fost neplăcută. Eu am rezolvat, am dat 50 de leva pe o umbrelă mare și am rămas și cu bani, față de suma programată pe șezlong și umbrelă timp de 6 zile, dar nedumerirea rămâne”, a relatat bărbatul.

Experiența turistului nu este singulară. După postarea acestuia și alții au relatat experiențe similare.

„Am fost și noi pentru prima data la Nisipurile de Aur anul acesta și am avut surpriza să constatăm, nu la noi, dar la alte persoane din jur, că nu-i lăsau să se așeze cum și unde doreau. Îi așezau ei unde voiau, în funcție de numărul de persoane, dacă erau cu copii sau nu, dar pe mulți îi mutau. Noi am avut noroc, unde ne-am așezat, ne-au lăsat fără probleme. Dar am văzut și un caz în care nu i-a lăsat cu cățelul pe plajă, cățel de talie mică, asta pentru că erau grup măricel, dar voiau să închirieze puține șezlonguri. Au zis că dacă luau mai multe poate făceau un compromis, dar așa nu acceptă”, a scris o altă persoană.

„Se dă voie să stai pe nisip cu prosopul?” a dorit să afle un internaut.

Nu doar românii care au petrecut vacanța în Bulgaria au avut parte de astfel de neplăceri, ci și în Grecia.

Un internaut a povestit toată scena la care a asistat și care l-a marcat profund:

„Și în Grecia se întâmplă frecvent astfel de lucruri, iar de România ce să mai spunem. Până la urmă, cei care fac astfel de gesturi vor avea de pierdut pe termen lung. În Grecia am asistat la o scenă violentă, în care angajații unei plaje au bruscat un cuplu care nu înțelegea bine de ce trebuie să părăsească zona. A fost pur și simplu scandalos, mai rau că la Mamaia!” a povestit.

„Unde anume în Grecia? Sunt curioasă daca erau angajați greci sau albanezi”, l-a întrebat un alt internaut.

„În Thasos. Ei vorbeau limba greacă (nu-mi dau seama câ de bine) și o engleză de baltă, dar e foarte posibil să nu fi fost greci. Exact cum scria o doamnă aici, îi înșirau pe unii ca pe niște vite să-i pună în altă parte a plajei, dar se purtau de parcă urma să-i deporteze”, a răspuns turistul.

Astfel de scene lasă un gust amar atât celor cărora li se întâmplă, cât și celor care asistă, făcându-i să se gândească de două ori înainte de a mai alege destinația respectivă pentru vacanța următoare.