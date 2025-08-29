Antena Căutare
Home Lifestyle Travel Un român a trăit clipe de coșmar în Bulgaria. Ce experiență l-a marcat în vacanță

Un român a trăit clipe de coșmar în Bulgaria. Ce experiență l-a marcat în vacanță

Un turist român a relatat prin ce a trecut în timp ce era în vacanță la bulgari. Iată ce i s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 12:55 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 12:55
Galerie
Un român a trăit clipe de coșmar în Bulgaria | Shutterstock

Bulgaria este una dintre destinațiile de vacanță populare printre români. Mulți aleg să meargă pe litoralul vecinilor, având servicii mai bune și prețuri mai accesibile. Cu toate acestea experiențele nu sunt întodeauna plăcute.

Citește și: Imagini spectaculoase din vacanță. Cum se ”menține fit” Chef Orlando Zaharia: „Mădălina mi-a promis”

Ce a pățit un turist român aflat în vacanță în Bulgaria. Experiența nu este una singulară

Un turist român a relatat în online experiența avută anul acesta pe litoralul bulgar. Deși în ultimii 11 ani a ales să-și petreacă vacanța acolo de opt ori, acesta a trecut printr-o experiență neplăcută în această vară.

Articolul continuă după reclamă

Conform unei surse, acesta a fost cazat la Nisipurile de Aur, iar pe plajă a avut parte de o surpriză neplăcută.

El precizează că jumătate dintre șezlonguri erau libere, cu toate acestea i s-a refuzat solicitarea de a închiria unul singur. Astfel că, a ales o variantă mai avantajoasă. A cumpărat o umbrelă mare, pe care a dt 50 de leva, sumă care nu ar fi acoperit costurile pentru șezlonguri pe întreaga durată a vacanței.

Citește și: Raluca de la Angels, despre cum gestionează începerea școlii cu cinci copii. Cât cheltuie vedeta pentru necesarul de rechizite

„Merg în Bulgaria pentru a opta oară în ultimii 11 ani, perioadă în care am avut cazare în 5 stațiuni. Anul acesta, la Nisipurile de Aur este prima dată când mi se refuză să închiriez pe plajă un singur șezlong și o umbrelă. Și nu un refuz oarecare, ci unul agresiv, ostil. Nu e treaba mea să înțeleg cum fac ei afaceri și de ce preferă să piardă bani, în cazul meu 24 de leva pe zi, în condițiile în care jumătate din șezlonguri sunt neocupate, dar surpriza a fost neplăcută. Eu am rezolvat, am dat 50 de leva pe o umbrelă mare și am rămas și cu bani, față de suma programată pe șezlong și umbrelă timp de 6 zile, dar nedumerirea rămâne”, a relatat bărbatul.

Experiența turistului nu este singulară. După postarea acestuia și alții au relatat experiențe similare.

Citește și: De la 1 septembrie începe „Litoralul pentru toți” 2025. Ce oferte îi așteaptă pe turiști | VIDEO

„Am fost și noi pentru prima data la Nisipurile de Aur anul acesta și am avut surpriza să constatăm, nu la noi, dar la alte persoane din jur, că nu-i lăsau să se așeze cum și unde doreau. Îi așezau ei unde voiau, în funcție de numărul de persoane, dacă erau cu copii sau nu, dar pe mulți îi mutau. Noi am avut noroc, unde ne-am așezat, ne-au lăsat fără probleme. Dar am văzut și un caz în care nu i-a lăsat cu cățelul pe plajă, cățel de talie mică, asta pentru că erau grup măricel, dar voiau să închirieze puține șezlonguri. Au zis că dacă luau mai multe poate făceau un compromis, dar așa nu acceptă”, a scris o altă persoană.

„Se dă voie să stai pe nisip cu prosopul?” a dorit să afle un internaut.

Nu doar românii care au petrecut vacanța în Bulgaria au avut parte de astfel de neplăceri, ci și în Grecia.

Citește și: O tânără a orbit după ce a consumat un cocteil în Bali. Ce conținea băutura

Un internaut a povestit toată scena la care a asistat și care l-a marcat profund:

„Și în Grecia se întâmplă frecvent astfel de lucruri, iar de România ce să mai spunem. Până la urmă, cei care fac astfel de gesturi vor avea de pierdut pe termen lung. În Grecia am asistat la o scenă violentă, în care angajații unei plaje au bruscat un cuplu care nu înțelegea bine de ce trebuie să părăsească zona. A fost pur și simplu scandalos, mai rau că la Mamaia!” a povestit.

„Unde anume în Grecia? Sunt curioasă daca erau angajați greci sau albanezi”, l-a întrebat un alt internaut.

Citește și: Cât a plătit Laura Cosoi pentru un masaj în Bali. Actriței nu i-a venit să creadă "scorurile" practicate

„În Thasos. Ei vorbeau limba greacă (nu-mi dau seama câ de bine) și o engleză de baltă, dar e foarte posibil să nu fi fost greci. Exact cum scria o doamnă aici, îi înșirau pe unii ca pe niște vite să-i pună în altă parte a plajei, dar se purtau de parcă urma să-i deporteze”, a răspuns turistul.

colaj turiști pe plajă și copil care se joacă în nisip lângă un colac
+21
Mai multe fotografii

Astfel de scene lasă un gust amar atât celor cărora li se întâmplă, cât și celor care asistă, făcându-i să se gândească de două ori înainte de a mai alege destinația respectivă pentru vacanța următoare.

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?"
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Vineri, 29.08.2025, 09:15 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
O tânără a orbit după ce a consumat un cocteil în Bali. Ce conținea băutura
O tânără a orbit după ce a consumat un cocteil în Bali. Ce conținea băutura
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
O influenceriță în lacrimi, după ce a primit un sfat greșit de la ChatGPT: „Asta primesc pentru că nu m-am documentat mai bine”
O influenceriță în lacrimi, după ce a primit un sfat greșit de la ChatGPT: „Asta primesc pentru că nu m-am...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x