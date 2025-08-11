Noua metodă de înșelătorie, folosită în parcări! Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliți

Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliți în parcări. Descoperă care este noua înșelătorie în plasa căreia cad tot mai mulți cetățeni români.

Luna august este luna preferată de români pentru vacanțe, concedii și călătorii. Recent a ieșit la iveală care este cea mai nouă înșelătorie în plasa căreia cad tot mai mulți cetățeni din țara noastră.

O femeie care s-a confruntat cu o astfel de situație a decis să vorbească despre asta și a dezvăluit, pe un grup de Facebook dedicat turiștilor din Grecia, care este noua metodă de înșelătorie folosită în parcări, în drumul dinspre Grecia spre Bulgaria. Mesajul acesteia a devenit viral și a stârnit numeroase reacții.

Noua metodă de înșelătorie, folosită în parcări! Tot mai mulți români întorși din vacanțele din Bulgaria sunt păcăliț

O nouă înșelătorie a început să fie tot mai des folosită în parcările aflate în drumul dinspre Grecia spre Bulgaria. Este o zonă frecventată de turiști în această perioadă, așa că cineva a picat în această plasă și apoi a decis să îi ajute și pe alții, ca să știe cum să se ferească.

Iată mai jos ce a dezvăluit femeia pățită, pe un grup de Facebook dedicat turiștilor care merg în Thassos:

„Tentativă de scam în Bulgaria

„Salutări! Vreau să împărtășesc o experiență recentă, poate ajută și pe alții să fie atenți. Ieri, la întoarcerea din vacanța din Thassos, am oprit la McDonald’s-ul de la benzinăria Shell, pe autostrada din Bulgaria. Parcarea era plină, iar singurul loc s-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW albastru, model nou, părea scump, parcat strâmb.

Șoferul care a eliberat locul era deja în mașină, parcă așteptând să plece exact când ajungeai.

După ce am mâncat și ne îndreptam către mașină, în spatele nostru venea un cuplu (proprietarii BMW-ului), ne-au lăsat să urcăm, apoi tipul s-a apropiat și a început să bată în geamul portierei, nervos fiind și acuzând că i-am zgâriat mașina cu portiera din spate. Am coborât și am facut imediat proba să văd dacă într-adevăr se potrivește locul zgârieturii pe care o avea pe mașină cu portiera mea, ideea e că se deschidea fix în dreptul zgârieturii, dar era mai sus, iar eu am insistat să îi arăt că nu este de la mine, iar zgârietura se observa clar că era veche.

După ce i-am arătat că nu aveam cum să provoc acea zgârietură, a renunțat și ne-a spus să plecăm. A fost o tentativă de scam, probabil dacă ne lăsam intimidați, cerea ceva bani "ca să rezolvăm între noi". Mașina „momeală” marca BMW parcată strâmb avea un număr de înmatriculare tare dubios, nu știai cărei țară aparține, clar erau numere false, iar tipul era probabil bulgar, că vorbea bulgară, înalt, musculos, tatuat, iar cea care îl însoțea era foarte aranjată, de nu ai fi zis că stă acolo să facă astfel de lucruri. Celălalt șofer care a eliberat locul fix când am ajuns făcea parte din schemă.

Dacă pățiți asta, faceți poze mașinii voastre, dar și mașinii celor care vă acuză, păstrați-vă calmul, nu cedați presiunilor și cereți să fie chemată poliția. Nu plătiți nimic! Aveți grijă și drumuri bune tuturor!”, a fost mesajul transmis de o româncă pe grupul de Facebook numit Forum Thassos, potrivit b365.ro.

Așa cum era de așteptat, mesajul a devenit viral și nu puțini au fost cei care au reacționat: „Nu-i problemă , scheme de genul se fac și la noi în țară . Am pățit-o în parcare la Lidl ”, „În Bulgaria e periculos! Deja a 3-a oară trecem și de fiecare data sunt tentative de amăgeală, furt, intimidare. Anul ăsta îmi zice doamna de la benzinărie ca 2 espresso costă 6 leva adică 3€ ! Da de pe card îmi ia 60 leva adică 30€! Tocmai când am zis ca chem poliția mi-a dat 30€ cash și ne-a alungat din benzinărie”, „Mulțumim pentru informație”, „Îți stă mintea n loc ce mai pot unii scornii numa ca sa fure...asa ceva ?!?”.