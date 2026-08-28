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Ce înseamnă dacă găsești o bulină roșie pe parbrizul mașinii tale. Avertismentul de care trebuie să știe șoferii

De curând, a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Iată ce înseamnă dacă găsești o bulină roșie lipită pe parbrizul mașinii!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 17:36 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 17:53
Ce înseamnă dacă găsești o bulină roșie pe parbrizul mașinii tale. Avertismentul de care trebuie să știe șoferii | Captură Instagram Primăria Sectorului 6
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O bulină roșie lipită pe parbrizul mașinii nu este un semn lăsat de vecini și nici o glumă din partea unui trecător. În Sectorul 6 al Capitalei, acest semn face parte din procedura prin care autoritățile identifică și notifică mașinile fără stăpân sau abandonate.

Potrivit unui anunț făcut în mediul online, Primăria Sectorului 6 are în evidență, până acum, 1.164 de astfel de vehicule, iar pentru 44 dintre ele au fost deja emise dispoziții de ridicare.

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Bulina roșie de pe parbrizul mașinii, noul avertisment pentru șoferi

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Autoritățile verifică și înregistrează mașinile care par abandonate sau fără stăpân. Vehiculul este însemnat cu o bulină roșie, iar, astfel, proprietarul este notificat. Scopul este de a-l înștiința și de a-i oferi posibilitatea să își pună mașina în regulă.

„Te învârți după un loc de parcare, iar lângă bloc stă de luni de zile o mașină abandonată? Dacă a fost identificată de Poliția Locală Sector 6, este luată în evidență și, după parcurgerea pașilor prevăzuți de lege, va fi ridicată.

În acest moment, avem în evidență 1.164 de mașini fără stăpân sau abandonate. Pentru 44 dintre ele sunt deja emise dispoziții de ridicare.

În fiecare an, scoatem de pe domeniul public aproximativ 250 de astfel de mașini și eliberăm locurile pe care le ocupă.

Numai în aceste zile, polițiștii locali au identificat alte 56 de mașini care par abandonate, în Militari, Drumul Taberei și zona Splaiului Independenței. Dintre acestea, 17 nu mai au dreptul legal de a circula pe drumurile publice.

Ridicarea nu se poate face imediat. Legea ne obligă să respectăm un termen de șase luni de la notificare, timp în care proprietarul își poate pune mașina în regulă.

Dacă nu o face, mașina este ridicată.

Rând pe rând, le scoatem de pe domeniul public și eliberăm locurile de parcare din Sectorul 6. Dacă ai găsit o bulină roșie pe parbriz, nu o ignora. Este o înștiințare oficială”, este anunțul Primăriei Sectorului 6 pe pagina de Instagram.

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Potrivit Primăriei Sectorului 6, ridicarea nu se face automat în momentul în care vehiculul este identificat și etichetat cu bulina roșie, ci, conform legii, există un termen de șase luni de la notificare.

În cazul în care proprietarul nu ia măsurile necesare în termenul prevăzut de procedură, autoritățile vor recurge la ridicarea mașinii.

Peste 1.000 de mașini sunt în evidența Primăriei Sectorului 6

Datele publicate de Primăria Sectorului 6 arată dimensiunea problemei. În prezent, sunt în evidență 1.164 de mașini fără stăpân sau abandonate.

În fiecare an, aproximativ 250 de astfel de vehicule sunt scoase de pe domeniul public pentru a fi eliberate locurile pe care le ocupă.

Numai în ultimele zile, polițiștii locali au identificat 56 de mașini care par abandonate în zone precum Militari, Drumul Taberei și Splaiul Independenței. Dintre acestea, 17 nu mai au dreptul legal de a circula pe drumurile publice.

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