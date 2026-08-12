Antena Căutare
Home News Inedit Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Deși la prima vedere banal, gestul poate face diferența atunci când vine vorba despre siguranța mașinii tale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 19:13 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 19:43
Galerie
Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Tot mai mulți șoferi au început să își păsteze cheia de la mașină învelită în folie de aluminiu sau într-o husă specială, pentru a reduce riscul furturilor.

Modelele mai noi de mașini pot fi descuiate fără ca șoferul să scoată cheia din buzunar. Sistemul detectează automat semnalul emis de aceasta și deblochează portierele atunci când cheia se află în apropiere. Deși este o funcție comodă, poate fi exploatată de hoți, potrivit economictimes.indiatimes.com.

Citește și: Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Cum poate ajuta folia de aluminiu

Articolul continuă după reclamă

În multe cazuri, obiceiul de a lăsa cheile lângă ușa de la intrare este periculos. Până în anul 2023, peste un milion de autoturisme au fost furate în Statele Unite, iar hoții nu mai folosesc forța, ci apelează la anumite dispozitive care captează semnalul cheii și îl transmit către mașină, potrivit sursei citate mai sus.

De obicei, sunt implicate două persoane. Una se apropie de mașină, iar cealaltă se află lângă locuință, în apropierea cheii. Dispozitivele folosite de hoți prelungesc semnalul, iar când vehiculul detectează cheia în apropiere, ușile se deblochează automat.

Astfel, portierele mașinii se deschid, iar hoții pot să pornească sau să mute mașina, în funcție de sistemul de securitate al vehiculului.

Spre deosebire de un furt clasic, proprietarul poate nici să nu observe, deoarece nu există geam spart, portieră forțată sau zgomot care să atragă atenția.

Învelirea completă a cheii într-un material conductor poate să blocheze sau să reducă semnificativ semnalele radio emise de aceasta.

Folia de aluminiu nu este o soluție perfectă, dar poate fi utilă dacă este aplicată corect. Cheia trebuie acoperită complet, fără spații mari prin care semnalul să poată trece.

Citește și: Cum poți combate traficul aglomerat, potrivit experților. Greșeala pe care o fac cei mai mulți șoferi

O altă variantă este o husă specială, concepută pentru a bloca semnalele radio ale cheii.

Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Ca să te asiguri că trucul funcționează este recomandat și un test simplu. Pui cheia în folie și te apropii de mașină. Dacă aceasta nu se mai deblochează, înseamnă că totul este în regulă. Această recomandare este făcută inclusiv de poliție, mai transmite The Economic Times.

Cum afectează El Nino sănătatea oamenilor. Efectele sunt profunde, avertizează experții...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Observatornews.ro O martoră confirmă principala ipoteză despre şoferul din Braşov care a omorât doi oameni pe trotuar O martoră confirmă principala ipoteză despre şoferul din Braşov care a omorât doi oameni pe trotuar
Antena 3 În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată
SpyNews Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Implantul cerebral care redă vocea pacienților paralizați în timp real. Cum funcționează
Implantul cerebral care redă vocea pacienților paralizați în timp real. Cum funcționează
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Plantele otrăvitoare care pot crea medicamentul viitorului. Secretul descoperit de experți
Plantele otrăvitoare care pot crea medicamentul viitorului. Secretul descoperit de experți
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen
Alina Boz este însărcinată. A anunțat sexul copilului alături de soțul său, Umut Evirgen Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut
Prima imagine cu Eva, fiica Alexandrei Stan! Artista este în culmea fericirii de când a născut Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a datelor ne lasă pe întuneric 
Singurul departament din SRI care se ocupa de securitatea energetică a fost desființat. Lipsa experților și a... Jurnalul
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi după naștere
Alexandra Stan, prima fotografie cu micuța Eva! Gestul emoționant prin care și-a surprins iubitul, la doar o zi... Kudika
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă
Pentru această zodie, Sfânta Maria vine cu lacrimi. Va primi vestea pe care nu voia s-o audă Redactia.ro
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii Observator
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x