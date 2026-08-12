Deși la prima vedere banal, gestul poate face diferența atunci când vine vorba despre siguranța mașinii tale.

Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc | Shutterstok

Tot mai mulți șoferi au început să își păsteze cheia de la mașină învelită în folie de aluminiu sau într-o husă specială, pentru a reduce riscul furturilor.

Modelele mai noi de mașini pot fi descuiate fără ca șoferul să scoată cheia din buzunar. Sistemul detectează automat semnalul emis de aceasta și deblochează portierele atunci când cheia se află în apropiere. Deși este o funcție comodă, poate fi exploatată de hoți, potrivit economictimes.indiatimes.com.

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Cum poate ajuta folia de aluminiu

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În multe cazuri, obiceiul de a lăsa cheile lângă ușa de la intrare este periculos. Până în anul 2023, peste un milion de autoturisme au fost furate în Statele Unite, iar hoții nu mai folosesc forța, ci apelează la anumite dispozitive care captează semnalul cheii și îl transmit către mașină, potrivit sursei citate mai sus.

De obicei, sunt implicate două persoane. Una se apropie de mașină, iar cealaltă se află lângă locuință, în apropierea cheii. Dispozitivele folosite de hoți prelungesc semnalul, iar când vehiculul detectează cheia în apropiere, ușile se deblochează automat.

Astfel, portierele mașinii se deschid, iar hoții pot să pornească sau să mute mașina, în funcție de sistemul de securitate al vehiculului.

Spre deosebire de un furt clasic, proprietarul poate nici să nu observe, deoarece nu există geam spart, portieră forțată sau zgomot care să atragă atenția.

Învelirea completă a cheii într-un material conductor poate să blocheze sau să reducă semnificativ semnalele radio emise de aceasta.

Folia de aluminiu nu este o soluție perfectă, dar poate fi utilă dacă este aplicată corect. Cheia trebuie acoperită complet, fără spații mari prin care semnalul să poată trece.

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O altă variantă este o husă specială, concepută pentru a bloca semnalele radio ale cheii.

Ca să te asiguri că trucul funcționează este recomandat și un test simplu. Pui cheia în folie și te apropii de mașină. Dacă aceasta nu se mai deblochează, înseamnă că totul este în regulă. Această recomandare este făcută inclusiv de poliție, mai transmite The Economic Times.