Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în București. Ce au comentat

Primarul Ciprian Ciucu a transmis un mesaj prin care a cerut cetățenilor din Sectorul 6 să nu mai ia brânză de la găleată, iar reacțiile românilor au fost complet neașteptate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 16:40 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 00:02
Primul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a tras un semnal de alarmă și a cerut românilor să nu mai cumpere brânză și alte produse de pe stradă, de la vânzători neverificați, care își țin marfa pe asfalt. Românii au reacționat și s-a lăfat cu un adevărat „spectacol” în comentarii.

Nu mai este o noutate faptul că românii preferă, de cele mai multe ori, produsele autohtone, indiferent dacă le iau din piețe sau de la hypermarketuri. Un obicei frecvent întâlnit încă din anii 1990 este acela de a cumpăra ouă sau brânză la găleată, dar și lapte la sticle de plastic sau alte produse. Unii consideră că sunt produse mult mai sănătoase, direct de la țăranul român producător. Alții, ceva mai sceptivi, preferă siguranța dată de produsele cumpărate din hypermarket.

Se pare că de acest subiect s-a preocupat recent și primarul Ciprian Ciucu. Politicianul a decis să transmită chiar și un mesaj în acest sens. Mai exact, primarul din Sectorul 6 a tras un semnal de alarmă și chiar a solicitat românilor să nu mai cumpere produse de la găleată, vândute pe stradă, după ce au fost ținute cu orele pe trotuar.

„Vă rugăm! Nu mai cumpărați produse perisabile direct de pe asfalt! Vă puneți în pericol sănătatea. Ouă, lapte, brânză, fructe, legume stau cu orele pe trotuar, în praf și mizerie, direct pe asfaltul încins. Doar în ultimele 20 de zile, Poliţia Locală Sector 6 a confiscat peste 350 kg de alimente și a dat sancțiuni de peste 20.000 de lei. Milităm pentru un comerţ civilizat într-un sector civilizat, cu marfă controlată, care respectă condițiile de depozitare. #PentruSectorul6”, a fost mesajul transmis de primarul Ciucu pe pe pagina oficială de Facebook a Primări Sectorului 6.

Așa cum era de așteptat, românii au reacționat imediat și în secțiunea de comentarii s-a iscat un adevărat spectacol de păreri pro și contro.

„Eeeee nu mai spuneti! Va recomand sa verificati produsele celor care vand "legal" in pietele Apusului si Gorjului. Nu incurajam vanzarea pe bordura, dar nici cu "producatorii locali" (aia de vand portocale iarna) nu avem de ce sa ne entuziasmam”, „Când o sa scoateți samsarii din piețe? Lăsați băbuțele să își vândă ce au liniștite. Noi cumpărăm de la ei de o viață si nu am pățit nimic. Renovăm piețe si băgăm samsari in ele, iar țăranii adevărați nu au loc de ei in piețe!!!”, „Ba fix de la ei cumpăr, si nu am pățit nimic! Niciodată!”, „Aveti dreptate”, „Eu am cumparat branza de bivolită din piata crangasi si mi-a fost rau, nu vreau sa stiu din ce a fost facuta, sa fie de capul lor”, iată o parte dintre reacțiile românilor care nu au rămas indiferenți la mesajul primarului.

