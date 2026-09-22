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Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani

Claudia Ion a trecut printr-o transformare vizibilă în ultimii ani. Concurenta sezonului 10 Insula Iubirii a apelat la intervenții estetice menite să-i îmbunătățească aspectul fizic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 10:42 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 12:17
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii | Instagram
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Claudia Ion de la Insula Iubirii 2026 a fost mereu activă pe social media și asta o demonstrează multele fotografii postate de pe vremea adolescenței. Claudia Ion a împlinit 18 ani în anul 2018 și a strălucit la majoratul ei.

Imagini vechi cu Claudia Ion de la Insula Iubirii. Cum arăta la 18 ani

De atunci, iubita lui Ionuț Mocăniță a simțit nevoia să-și facă mici îmbunătățiri fizice, chiar dacă a fost mereu foarte frumoasă.

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Comparând imaginile de la 18 ani cu cele de la 25, vârsta la care a venit la Insula Iubirii, se observă că iubita lui Mocăniță are acid hialuronic în buze și implant mamar.

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De asemenea, Claudia a fost pasionată de unghii și de machiaj de la o vârstă fragedă, mărturie fiind imaginile postate pe Instagram încă din adolescență.

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Claudia Ion și Ionuț Mocăniță formează unul dintre cuplurile care au venit să-și testeze relația în sezonul X Insula Iubirii, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict. Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat. Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună.

colaj cu claudia Ion
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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.

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