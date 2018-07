Cum rezolvam criza fortei de munca din Romania?

A munci în străinătate nu mai este un impediment pentru niciun român, libera circulație a forței de muncă fiind garantată de tratatele UE. Datorită acestui avantaj, o serie de firme recrutare străinătate și-au făcut apariția în peisajul economic al țării noastre. Mulți români și-au găsit locuri de muncă în străinătate cu ajutorul unor firme de plasare a forței de muncă. Astfel, mulți au beneficiat de ajutor specializat din partea celor care s-au ocupat de actele necesare în cadrul unui astfel de proces.

Faptul că românii au primit libertatea de a munci oriunde in UE a atras după sine și o serie de dezavantaje pentru Romania care trece printr-o acuta criza de forță muncă. Angajatorii romani fac fata cu greu provocărilor, fiind tot mai greu pentru ei să găsească oameni pe care sa ii angajeze în firmele lor. Putem spune chiar ca aceasta problema tinde sa devina una care afecteaza chiar siguranta economico-financiara a tarii, neexistand semne clare ca s-ar schimba ceva radical in urmatorii ani. Romanii care au plecat sa lucreze in strainatate nu dau semne ca ar dori sa se reintoarca in tara, fiind atrasi, in primul rand, de castigurile banesti din Occident, superioare celor din Romania.

Sunt zone economice in Romania care sufera cumplit din cauza acestui deficit de forta de munca, firmele care desfasoara activitati in aceste parti ale tarii cautand sa puna in aplicare tot felul de solutii care sa le rezolve problemele. Astfel, acestea apeleaza tot mai des la firmele de recrutare care aduc forta de munca din afara Uniunii Europene. Aceasta pare a fi solutia de avarie pentru companiile care sufera din acest punct de vedere.

In lipsa unei soluții viabile venite din tara, firmele apelează tot mai des la muncitori din afara UE pe care îi angajează prin intermediul firmelor de recrutare, dupa cum spuneam si in randurile de mai sus. Astfel, am aflat din presă, in ultima vreme, că mai multe firme au adus in Romania forță de muncă din Vietnam pentru a isi acoperi posturile vacante. Acestia sunt angajati in special in domeniul constructiilor, unde este nevoie acuta de forta de munca pentru a demara sau a finaliza diverse lucrari de infrastructura la nivelul satelor, comunelor sau oraselor.

Din cauza birocrației excesive din tara noastra, procesul de recrutare este unul anevoios , de aceea fiind necesar ca un angajator care dorește să aducă muncitori din afara UE să apeleze la o firma de recrutare specializata pe acest domeniu. Avantajul colaborării cu o firma de recrutare de forta de muncă este că solicitantul scăpa de toată corvoada eforturilor pe care ar fi trebuit să le depună dacă ar fi incercat să facă acest lucru pe cont propriu.

O firma care dorește să angajeze muncitori din afara UE trebuie să știe, în primul rând, că aceștia nu pot fi aduși în România în orice condiții. In primul rand, orice muncitor din afara Uniunii Europene care este angajat în România pe un anumit post trebuie sa fie plătit cu salariul mediu pe economie, conform legislației în vigoare. Dacă un angajat din Romania poate fi încadrat și pe salariul minim, lucrurile se schimba radical în cazul forței de muncă aduse din afara UE. Pe de alta parte, numarul persoanelor din afara Uniunii Europene care pot fi aduse sa munceasca in Romania este limitat prin lege.

Daca revenim la criza de personal din piata muncii, putem aminti faptul ca anumite ramuri de activitate sunt afectate mult mai grav decat altele. Ultimele informatii din presa arata ca unitatile hoteliere, atat de pe litoral cat si de la munte, sunt lovite din plin de astfel de probleme, nevand pe moment nicio solutie miraculoasa de salvare.