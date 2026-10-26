De ce centrala termică pornește și se oprește la câteva minute. Semnele care pot indica o problemă și ce trebuie verificat

Iată care sunt semnele că aveți nevoie de un profesionist să verifice centrala.

De ce centrala termică pornește și se oprește la câteva minute | Shutterstock

Frigul își intră în drepturi în România, astfel că modalitățile de încălzire a locuințelor ajung din nou pe lista de priorități a oamenilor.

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Semnele care pot indica o problemă la centrala termică și ce trebuie verificat

Cei care au centrală termică ar trebui să fie atenți la câteva dintre semnele care ar putea să-i coste încălzirea iarna aceasta.

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De ce centrala termică pornește și se oprește la fiecare câteva minute?

Dacă centrala termică pornește și se oprește la fiecare câteva minute, este posibil să se confrunte cu fenomenul de ciclare scurtă (short cycling). Acesta apare atunci când arzătorul centralei se aprinde, dar se oprește înainte de finalizarea unui ciclu normal de încălzire, după care pornește din nou la scurt timp, conform unei surse.

Printre cauzele posibile se numără presiunea necorespunzătoare din instalație, problemele termostatului, aerul acumulat în radiatoare, depunerile de nămol sau circulația deficitară a agentului termic, setările incorecte și defecțiunile componentelor interne. Totuși, anumite porniri și opriri sunt perfect normale. Centrala trebuie să oprească arderea atunci când locuința atinge temperatura dorită și să pornească din nou atunci când este necesară mai multă căldură.

Prin urmare, primul pas este să stabiliți dacă centrala funcționează într-adevăr în regim de ciclare scurtă sau dacă reacționează normal la comenzile sistemului de încălzire.

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Este normal ca o centrală termică să pornească și să se oprească?

Da. O centrală termică nu trebuie să funcționeze continuu doar pentru că încălzirea este pornită.

Termostatul de ambient solicită căldură atunci când temperatura din încăpere scade sub valoarea setată. După atingerea temperaturii dorite, încălzirea se oprește până când temperatura scade din nou.

Acest comportament este bine să fie investigat atunci când centrala pornește în mod repetat pentru perioade foarte scurte, se oprește și repornește la scurt timp, mai ales dacă:

Încăperile nu ating temperatura setată pe termostat.

Radiatoarele nu se încălzesc corespunzător.

Presiunea centralei este neobișnuit de mică sau de mare.

Pe afișaj apare un cod de eroare.

Centrala intră în mod repetat în blocare de siguranță.

Se aud zgomote neobișnuite.

Încălzirea sau prepararea apei calde menajere funcționează neuniform.

Nu există un număr universal de minute care să delimiteze un ciclu normal de încălzire de fenomenul de ciclare scurtă. Durata fiecărui ciclu depinde de tipul centralei, temperatura exterioară, necesarul de căldură și sistemele de comandă.

De asemenea, mai multe defecțiuni și probleme ale instalației de încălzire pot produce simptome similare.

Printre cauzele posibile se numără presiunea necorespunzătoare, problemele termostatului, aerul acumulat în instalație, depunerile de nămol sau circulația deficitară, setările incorecte și defecțiunile interne. Totuși, unele porniri și opriri sunt perfect normale.

Primul pas este, așadar, să determinați dacă centrala prezintă cu adevărat fenomenul de ciclare scurtă sau dacă funcționează normal, conform comenzilor sistemului de încălzire.

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1. Verificați presiunea centralei termice

Presiunea este unul dintre cele mai simple aspecte pe care le puteți verifica pe cont propriu.

În multe instalații de încălzire închise, presiunea ar trebui să fie, de regulă, de aproximativ 1–1,5 bar atunci când instalația este rece, însă trebuie să respectați valorile indicate în manualul centralei dumneavoastră.

Dacă presiunea este prea mică, centrala poate funcționa necorespunzător sau poate intra în blocare de siguranță. Dacă manualul permite completarea instalației de către utilizator, este posibil să puteți restabili presiunea folosind robinetul sau mecanismul de umplere prevăzut în acest scop.

Totuși, producătorii precizează că, în condiții normale, instalația ar trebui să necesite completarea cu apă doar o dată sau de două ori pe an. Dacă presiunea scade în mod repetat, contactați un instalator sau un specialist, în loc să adăugați apă în mod constant.

Și o creștere excesivă a presiunii necesită atenție. Potrivit producătorilor de centrale termice, dacă presiunea crește cu mai mult de 1 bar pe măsură ce instalația se încălzește, este posibil ca vasul de expansiune să trebuiască verificat de un specialist.

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2. Verificați termostatul și comenzile sistemului de încălzire

Înainte de a presupune că centrala este defectă, verificați ce anume îi comandă pornirea și oprirea.

Asigurați-vă că:

Termostatul este setat la o temperatură mai mare decât cea actuală din încăpere atunci când testați încălzirea.

Temporizatorul sau programatorul indică ora corectă.

Programul de încălzire nu a fost modificat accidental.

Termostatul wireless nu are nevoie de baterii noi.

Termostatul nu a pierdut conexiunea cu receptorul său.

Perdelele, mobilierul sau o altă sursă de căldură nu influențează măsurarea temperaturii de către termostat.

Pentru a măsura corect temperatura, termostatele de ambient au nevoie de o circulație liberă a aerului și nu trebuie să fie acoperite sau blocate de perdele ori mobilier.

Dacă centrala pornește și se oprește aproximativ la temperaturile sau orele programate, este posibil să răspundă pur și simplu în mod normal comenzilor primite.

3. Verificați dacă există aer în radiatoare sau depuneri de nămol

Radiatoarele vă pot oferi indicii utile despre eventualele probleme de circulație a agentului termic.

Un radiator rece în partea superioară și cald în partea inferioară conține frecvent aer acumulat. Aerisirea radiatorului permite eliminarea acestuia și reprezintă o operațiune obișnuită de întreținere pe care o puteți efectua singur, dacă știți cum să procedați în siguranță.

Opriți încălzirea și lăsați radiatorul să se răcească înainte de a-l aerisi. Verificați ulterior presiunea centralei, deoarece eliminarea aerului poate determina scăderea presiunii din instalație.

Situația inversă poate indica o altă problemă. Un radiator cald în partea superioară, dar rece în partea inferioară poate avea depuneri de nămol sau o circulație deficitară a agentului termic.

Dacă sunt afectate mai multe radiatoare, un specialist poate recomanda echilibrarea hidraulică a instalației, curățarea chimică sau, în cazul unor depuneri importante, spălarea instalației cu echipamente speciale (powerflush).

Nu presupuneți că fenomenul de ciclare scurtă înseamnă automat că instalația trebuie spălată cu un astfel de echipament. Depunerile de nămol reprezintă doar una dintre cauzele posibile.

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4. Verificați temperatura pe tur a centralei

Temperatura pe tur reprezintă temperatura apei care pleacă din centrală către radiatoare.

Multe centrale pot fi setate la o temperatură mai mare decât este necesar. Reducerea temperaturii pe tur poate scădea temperatura apei de retur și poate permite unei centrale în condensare să funcționeze mai eficient.

Dacă aveți o centrală combi (centrală cu preparare instantanee a apei calde menajere), o temperatură de aproximativ 60°C pe turul circuitului de încălzire poate fi un punct de plecare rezonabil. Totuși, setarea optimă diferă de la o locuință la alta și poate necesita ajustări în funcție de vreme.

Este necesară mai multă prudență în cazul unei centrale convenționale conectate la un boiler cu acumulare pentru apă caldă menajeră. Specialiștii recomandă testarea unei temperaturi de 65°C și avertizează să nu se reducă temperatura pe tur a centralei sub această valoare, deoarece centrala trebuie să încălzească apa acumulată la o temperatură sigură.

Dacă nu știți ce tip de sistem aveți sau care setare controlează temperatura pe tur a circuitului de încălzire, consultați manualul centralei în loc să experimentați. Și, bineînțeles, apelați de ajutorul specialiștilor.

5. Este posibil ca centrala să fie supradimensionată

O centrală supradimensionată poate produce căldură mai repede decât o poate prelua instalația de încălzire.

Apa atinge rapid temperatura țintă, arzătorul se oprește, apoi pornește din nou când temperatura scade. Astfel se pot forma cicluri scurte repetate, mai ales în perioadele cu vreme mai blândă, când necesarul de încălzire al locuinței este relativ redus.

Totuși, nu puteți stabili dacă o centrală este supradimensionată doar pe baza puterii sale maxime, exprimată în kW. Contează și puterea minimă, capacitatea de modulare, dimensionarea radiatoarelor, sistemele de comandă și pierderile de căldură ale locuinței.

Dacă centrala a funcționat în regim de ciclare scurtă încă de la instalare, în mod persistent, deși restul sistemului funcționează corespunzător, solicitați unui specialist în instalații de încălzire să evalueze configurarea și compatibilitatea acesteia cu locuința.

Înlocuirea centralei nu este neapărat prima soluție. Unele modele pot fi configurate de un specialist astfel încât să se adapteze mai bine instalației de încălzire. Acest lucru poate fi stabilit de un specialist pentru fiecare caz în parte.

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6. Verificați dacă țeava de evacuare a condensului este înghețată

Dacă problema apare brusc în perioadele cu temperaturi negative, cauza ar putea fi o țeavă exterioară de evacuare a condensului.

Centralele în condensare produc apă care este evacuată prin această țeavă. Dacă o porțiune a conductei trece prin exterior, apa poate îngheța și poate împiedica funcționarea normală a centralei.

Printre semnele posibile se numără apariția unui cod de eroare, zgomotele de gâlgâit și oprirea centralei în timpul perioadelor geroase.

Dacă porțiunea înghețată poate fi accesată în siguranță, de la nivelul solului, o puteți dezgheța folosind apă caldă, nu clocotită. După dezghețare, urmați instrucțiunile producătorului pentru repornirea centralei.

Nu vă urcați la înălțime și nu vă expuneți riscurilor pentru a ajunge la conductă.

7. Este posibil să existe o defecțiune internă a centralei sau o problemă de circulație

Dacă explicațiile mai simple nu corespund simptomelor, problema poate necesita un diagnostic profesional.

Printre cauzele posibile se numără:

O defecțiune a pompei de circulație.

O defecțiune a senzorului de temperatură.

Un schimbător de căldură înfundat sau cu depuneri de calcar.

Probleme ale vanelor sau ale comenzilor interne.

Circulația restricționată a agentului termic în alte zone ale instalației.

De exemplu, o pompă defectă poate împiedica circulația eficientă a apei încălzite prin instalație. În consecință, căldura se acumulează în interiorul centralei, iar sistemele de comandă pot opri arzătorul.

În mod similar, un senzor de temperatură defect poate determina centrala să reacționeze la o valoare incorectă a temperaturii.

Aceste reparații nu sunt potrivite pentru a fi efectuate pe cont propriu. Nu demontați carcasa centralei pentru a inspecta componentele interne.

Un cod de eroare îl poate ajuta pe specialist să identifice problema. Notați codul afișat în loc să resetați centrala în mod repetat.

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Ce puteți verifica singuri în siguranță?

Nu este necesar să demontați nicio componentă pentru a aduna informații utile.

Începeți cu următoarele verificări:

Verificați afișajul. Notați orice cod de eroare.

Verificați presiunea. Comparați valoarea indicată cu intervalul specificat în manualul centralei.

Verificați termostatul. Asigurați-vă că acesta solicită efectiv căldură.

Verificați temporizatorul. Confirmați că ora și programul de încălzire sunt corecte.

Verificați radiatoarele. Partea superioară rece poate indica prezența aerului, iar partea inferioară rece poate sugera depuneri de nămol sau circulație deficitară.

Țineți cont de vreme. În perioadele geroase, verificați conducta exterioară de condens, dacă aceasta poate fi accesată în siguranță.

Consultați manualul. Urmați numai procedurile de depanare destinate utilizatorilor.

Nu demontați carcasa centralei și nu încercați să reparați componentele interne care țin de alimentarea cu gaz, procesul de ardere sau instalația electrică.

Ar trebui să resetați în mod repetat o centrală care se oprește?

Nu. Resetarea poate fi potrivită atunci când instrucțiunile producătorului o recomandă pentru o anumită eroare. Totuși, resetarea repetată a unei centrale care continuă să intre în blocare nu rezolvă problema.

Blocarea de siguranță a centralei reprezintă un răspuns de protecție la o defecțiune. Probleme precum presiunea scăzută a apei sau eșecul aprinderii pot determina oprirea centralei până la remedierea cauzei.

Dacă resetați corect centrala, dar aceeași eroare reapare rapid, solicitați o verificare de specialitate în loc să continuați să o resetați.

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Când trebuie să apelați la un specialist autorizat pentru centrale pe gaz?

Solicitați ajutorul unui specialist dacă:

Centrala continuă să funcționeze în regim de ciclare scurtă după verificările de bază.

Presiunea scade în mod repetat.

Presiunea crește sau fluctuează anormal.

Același cod de eroare reapare constant.

Centrala intră în mod repetat în blocare de siguranță.

Se aud zgomote neobișnuite din interiorul centralei.

Mai multe radiatoare prezintă probleme persistente de circulație.

Suspectați o defecțiune a pompei, a unui senzor, a schimbătorului de căldură sau a unei alte componente interne.

Reparațiile interne ale centralelor pe gaz trebuie efectuate de personal calificat și autorizat corespunzător pentru acest tip de echipamente.

Dacă simțiți miros de gaz, nu continuați operațiunile de depanare. Apelați la numărul de urgență și cereți ajutorul operatorilor de gaz. Nu reporniți centrala și nu reluați alimentarea cu gaz până când situația nu a fost verificată și declarată sigură de personalul competent.

Crește consumul de energie din cauza ciclării scurte?

Ciclarea scurtă persistentă poate reduce eficiența funcționării centralei, deoarece arzătorul pornește și se oprește în mod repetat, în loc să funcționeze stabil pentru a satisface necesarul de încălzire al locuinței.

Totuși, nu se poate calcula în mod fiabil un anumit procent de creștere a facturii doar pe baza numărului de porniri ale centralei. Impactul depinde de tipul centralei, necesarul de căldură, sistemele de comandă și cauza care stă la baza problemei.

Dacă ați observat o creștere a consumului de energie în paralel cu apariția ciclării scurte persistente, concentrați-vă asupra identificării și remedierii cauzei, în loc să presupuneți că o anumită reparație va genera economii prestabilite.

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De ce pornește centrala când încălzirea este oprită?

Acest lucru nu indică neapărat o defecțiune.

Unele centrale activează periodic funcția de protecție împotriva înghețului. De asemenea, o centrală combi prevăzută cu funcția de preîncălzire sau de confort poate porni pentru scurt timp pentru a menține o cantitate mică de apă caldă, astfel încât apa caldă menajeră să ajungă mai repede la robinete.

Consultați manualul centralei pentru a afla ce funcții sunt disponibile la modelul dumneavoastră.

Dacă centrala încălzește efectiv radiatoarele atunci când comenzile sistemului de încălzire sunt oprite sau dacă pornește mult mai frecvent decât ar putea justifica aceste funcții, este posibil ca termostatul, vanele sau centrala să necesite o verificare de specialitate.

Cum puteți preveni ciclarea scurtă?

Nu toate cauzele pot fi prevenite, însă întreținerea corespunzătoare poate reduce apariția problemelor care pot fi evitate.

Efectuați reviziile centralei conform cerințelor producătorului, monitorizați presiunea instalației și investigați scăderile repetate ale presiunii, în loc să completați continuu cu apă.

Remediați problemele radiatoarelor care se încălzesc constant neuniform și asigurați-vă că termostatele, programatoarele și robinetele radiatoarelor sunt utilizate corect.

Dacă intenționați să înlocuiți centrala, contează și dimensionarea corespunzătoare a acesteia. Puteți consulta și ghidul privind alegerea puterii centralei în funcție de numărul de radiatoare. Un specialist în instalații de încălzire poate evalua necesarul termic al locuinței, în loc să presupună că o centrală cu putere mai mare este automat o alegere mai bună.