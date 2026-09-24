După câteva luni în care încălzirea nu a fost folosită, merită să faci o pornire de probă a centralei înainte ca frigul să se instaleze propriu-zis. Nu este nevoie să aștepți prima zi cu temperaturi foarte scăzute pentru a descoperi că instalația nu funcționează corect.

Ce trebuie să faci în casă înainte să pornești centrala pentru prima dată în această toamnă. Greșeala care îți crește consumul | Shutterstock

O verificare făcută din timp îți poate permite să identifici eventualele probleme și să le rezolvi înainte de sezonul rece.

Ce trebuie să faci în casă înainte să pornești centrala pentru prima dată în această toamnă

Energy Saving Trust recomandă ca, dacă încălzirea a fost oprită pe timpul verii, centrala să fie pornită pentru o perioadă scurtă, tocmai pentru a verifica dacă sistemul funcționează normal. Tot înainte de sezonul rece este un moment potrivit pentru revizia periodică a centralei.

Primul lucru de verificat: centrala și eventualele semne că există o problemă

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La pornirea de probă, urmărește dacă centrala pornește normal și dacă radiatoarele încep să se încălzească. Dacă apar coduri de eroare, centrala se oprește în mod repetat, există scurgeri sau observi alte simptome neobișnuite, nu încerca să repari instalația improvizat. În astfel de situații este indicat să fie verificată de un specialist autorizat.

Întreținerea periodică este importantă nu doar pentru funcționarea corespunzătoare a centralei, ci și pentru eficiența sistemului. Energy Saving Trust recomandă efectuarea anuală a reviziei centralei sau a pompei de căldură.

Verifică apoi caloriferele

După pornirea instalației, verifică fiecare calorifer și observă dacă se încălzește corespunzător. Dacă partea de jos este caldă, dar în partea superioară caloriferul rămâne rece, este posibil să existe aer prins în instalație și radiatorul să aibă nevoie de aerisire.

Aerul acumulat în calorifer poate reduce eficiența acestuia și poate duce la apariția unor zone reci. În loc să compensezi prin creșterea temperaturii sau prin folosirea mai intensă a centralei, problema poate fi rezolvată prin aerisirea radiatorului.

Cum se aerisește corect un calorifer

Înainte de aerisire, încălzirea trebuie oprită, iar caloriferul trebuie lăsat să se răcească. Pune un prosop și un recipient sub ventilul de aerisire, apoi introdu cheia potrivită în ventil și deschide-l lent.

Nu este nevoie să îl desfaci mult. Energy Saving Trust recomandă, de regulă, aproximativ un sfert sau o jumătate de tură. Vei auzi aerul ieșind, sub forma unui șuierat. Când șuieratul încetează și începe să apară apă, ventilul trebuie închis.

După această operațiune, este bine să verifici și presiunea instalației. Aerisirea poate duce la pierderea unei cantități mici de apă și, în funcție de sistem, presiunea poate necesita ajustare.

Nu există însă o valoare universală care să fie recomandată pentru toate centralele. Verifică manometrul și consultă manualul producătorului pentru intervalul corect și pentru procedura de completare a presiunii. La unele centrale, în special cele combi, poate fi necesară completarea apei după aerisirea caloriferelor.

Eliberează spațiul din jurul caloriferelor

Mobilierul voluminos, canapelele, draperiile sau alte obiecte amplasate în fața radiatorului pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în încăpere.

Înainte de sezonul rece, verifică dacă radiatoarele au suficient spațiu liber în jurul lor. Astfel, aerul cald poate circula mai bine în cameră, iar sistemul poate încălzi încăperea mai eficient.

Nu lăsa robineții termostatici ai caloriferelor la maximum

Robineții termostatici ai caloriferelor, cunoscuți și sub denumirea de TRV-uri, controlează cantitatea de apă caldă care intră în fiecare radiator în funcție de temperatura din cameră.

Nu este necesar ca toate caloriferele să fie setate la maximum. Recomandarea Energy Saving Trust este ca fiecare robinet termostatic să fie reglat la cea mai joasă treaptă care asigură temperatura confortabilă dorită. Camerele folosite mai rar pot avea o setare mai redusă decât camerele în care petreci cea mai mare parte a timpului.

Important este să nu confunzi robinetul termostatic al caloriferului cu termostatul ambiental. Sunt două componente diferite, cu roluri diferite în controlul încălzirii.

Verifică termostatul ambiental

Termostatul ambiental măsoară temperatura din încăpere și transmite sistemului când trebuie să pornească sau să oprească încălzirea.

Pentru a măsura corect temperatura, acesta trebuie să aibă circulație liberă a aerului. Nu ar trebui să fie ascuns după mobilier sau draperii și nici amplasat foarte aproape de o sursă de căldură. Dacă termostatul „simte” o temperatură diferită de cea reală din cameră, poate comanda încălzirea în mod necorespunzător.

Greșeala frecventă: nu da termostatul la maximum ca să încălzești casa mai repede

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să setezi termostatul la o temperatură foarte ridicată atunci când locuința este rece, cu ideea că aceasta se va încălzi mai repede.

Nu funcționează așa. Setarea termostatului la o temperatură mai mare nu face sistemul să încălzească locuința mai rapid. Centrala va continua să încălzească până când camera ajunge la temperatura setată. Dacă alegi o temperatură mai mare, pur și simplu îi ceri sistemului să încălzească locuința mai mult.

Pentru majoritatea oamenilor, Energy Saving Trust indică un interval de aproximativ 18–21°C ca temperatură confortabilă, recomandarea fiind să alegi cea mai mică temperatură la care te simți confortabil.

Setarea inutil de mare a termostatului îți poate crește consumul

Dacă termostatul este setat la 23–24°C, deși pentru confortul tău sunt suficiente 20–21°C, centrala va trebui să furnizeze energie pentru a ajunge la temperatura mai ridicată și pentru a o menține.

Termostatul oprește încălzirea atunci când temperatura aleasă este atinsă și o repornește atunci când temperatura scade. Prin urmare, setarea unei temperaturi mai mari decât este necesar poate duce la un consum mai mare. Energy Saving Trust recomandă folosirea celei mai mici temperaturi confortabile.

Nu lăsa centrala să încălzească locuința permanent

O altă idee întâlnită frecvent este că o centrală ar consuma mai puțin dacă este lăsată să funcționeze permanent la o temperatură redusă, în loc să pornească și să se oprească în funcție de necesitate.

Pentru locuințele încălzite cu centrală, menținerea încălzirii pornite permanent folosește mai multă energie. Este mai eficient să programezi sistemul astfel încât să încălzească locuința atunci când este nevoie.

Există însă o diferență importantă în cazul pompelor de căldură. Acestea funcționează diferit, și se recomandă, în general, menținerea încălzirii la un nivel constant, mai degrabă decât pornirea și oprirea repetată.

Verifică programatorul centralei

Înainte de sezonul rece, verifică ora și intervalele programate pe centrală sau pe sistemul de control al încălzirii. Programul trebuie să corespundă rutinei familiei.

Nu are sens să încălzești locuința la aceeași temperatură atunci când nu este nimeni acasă. Programatorul poate fi folosit pentru ca încălzirea să pornească înainte ca locuința să fie folosită și să se oprească atunci când nu mai este nevoie de ea.

Ca regulă generală, programarea încălzirii cu aproximativ o jumătate de oră înainte de trezire și oprirea ei cu aproximativ o jumătate de oră înainte de culcare e de ajuns. Programul trebuie însă adaptat fiecărei locuințe și rutinei celor care locuiesc acolo.

Înainte de a seta programul, verifică și dacă ceasul programatorului indică ora corectă, mai ales după trecerea la ora de iarnă sau de vară.

Atenție la temperatura agentului termic

Există o setare a centralei care este adesea confundată cu temperatura din cameră: temperatura agentului termic, numită și „flow temperature”.

Aceasta reprezintă temperatura apei pe care centrala o încălzește înainte ca aceasta să fie trimisă către calorifere. Nu este aceeași cu temperatura aleasă pe termostatul ambiental.

Multe centrale pot avea temperatura agentului termic setată mai sus decât este necesar. Reducerea ei, atunci când instalația permite acest lucru, poate îmbunătăți eficiența centralei, deoarece scade și temperatura apei care se întoarce în centrală.

Totuși, această setare trebuie făcută cu atenție. Dacă temperatura agentului termic este prea mică, caloriferele pot să nu încălzească suficient locuința, în special în perioadele foarte reci.

Nu seta centrala la o temperatură universală fără să verifici tipul instalației

Tipul centralei și configurația instalației contează. La o centrală combi fără boiler de acumulare există, de regulă, setări separate pentru temperatura apei trimise către calorifere și pentru apa caldă menajeră. În cazul unui sistem cu boiler sau rezervor de apă caldă, configurația este diferită.

În cazul centralelor cu rezervor de apă caldă, temperatura trebuie menținută suficient de ridicată pentru încălzirea sigură a apei. Pentru o centrală convențională cu boiler separat, temperatura agentului termic nu trebuie coborâtă sub 65°C, deoarece apa din cilindru trebuie să ajungă la 60°C pentru a reduce riscul dezvoltării bacteriilor dăunătoare.

Prin urmare, înainte de a modifica această setare, verifică tipul instalației și instrucțiunile producătorului.

Verifică și pierderile de căldură din locuință

O centrală care funcționează perfect nu poate compensa la nesfârșit pierderile mari de căldură ale unei locuințe.

Înainte de sezonul rece, verifică ferestrele și ușile pentru curenți de aer și infiltrații. Etanșarea zonelor unde există pierderi de aer poate ajuta la păstrarea căldurii în interior. Totodată, țevile și, acolo unde există, rezervorul de apă caldă trebuie izolate corespunzător.

Atenție însă: gurile de ventilație, grilele de aerisire și alte sisteme proiectate pentru ventilarea locuinței nu trebuie blocate atunci când se face etanșarea ferestrelor sau ușilor.

Când trebuie pornită centrala?

Nu există o dată universală la care centrala „trebuie” pornită în fiecare an.

Încălzirea ar trebui pornită atunci când începi să simți că locuința este prea rece. Dacă termostatul și programarea sunt configurate corect, centrala nu va funcționa continuu doar pentru că ai activat sistemul: ea va porni atunci când temperatura din locuință scade sub nivelul setat.

De aceea, poți face din timp o pornire scurtă de probă, pentru a verifica instalația, fără să însemne că trebuie să lași încălzirea pornită toată ziua.

Ce merită verificat, pe scurt, înainte de prima perioadă rece

Înainte ca temperaturile să scadă serios, verifică centrala și fă o pornire de probă. Uită-te după erori, opriri repetate, scurgeri sau alte simptome neobișnuite și apelează la un specialist dacă apar probleme.

Verifică apoi caloriferele, aerisește-le dacă este necesar și controlează presiunea instalației conform manualului producătorului. Eliberează spațiul din jurul radiatoarelor și verifică setările robineților termostatici.

Termostatul ambiental trebuie să fie liber și amplasat astfel încât să poată măsura corect temperatura. Nu îl seta la maximum pentru a încălzi mai repede locuința și alege, în schimb, cea mai mică temperatură care îți oferă confort.

Verifică programatorul și adaptează intervalele de funcționare la rutina familiei. Dacă ai o centrală, încălzirea nu trebuie lăsată să funcționeze permanent doar din ideea că astfel ar consuma mai puțin. Dacă ai pompă de căldură, însă, modul de utilizare este diferit.

În cele din urmă, verifică temperatura agentului termic, dar numai ținând cont de tipul centralei și al instalației. Nu există o singură valoare potrivită pentru toate sistemele.

Iar dacă locuința pierde rapid căldura, verifică ferestrele, ușile și izolația conductelor. Uneori, reducerea pierderilor de căldură poate fi la fel de importantă pentru confort și consum ca reglarea centralei.

Important este să nu aștepți prima zi cu adevărat rece pentru a descoperi că instalația are o problemă. O verificare făcută din timp îți oferă șansa să remediezi eventualele defecțiuni și să intri în sezonul rece cu încălzirea, caloriferele și comenzile sistemului verificate.