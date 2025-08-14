O centrală nucleară a fost oprită din cauza meduzelor. Ce au făcut creaturile acvatice

O centrală nucleară din Franța a fost oprită din cauza meduzelor, după ce a fost observată o „invazie” a acestor creaturi.

Invazia a avut loc săptămâna trecută, în centrala din apropierea Dunkirk de pe coasta Franței, scrie Science Alert.

Aceasta e cea mai mare centrală nucleară din vestul Europei, cu 6 reactoare a câte 900 megawați.

Din cauza meduzelor, 4 reactoare au fost oprite temporar.

O centrală nucleară din Franța a fost oprită în urma unei invazii de meduze. Creaturile nevertebrate au blocat pompele de răcire, motiv pentru care 4 reactoare au fost oprite pe 10 și 11 august.

„Reactorul numărul 6 a fost repornit la ora 7:30 în această dimineață,” a declarat o purtătoare de cuvânt a EDF pe 13 august. Potrivit acesteia, lucrările continuă pentru repornirea celorlalte trei reactoare „în zilele următoare”.

Celelalte două unități ale centralei sunt oprite pentru mentenanță, fără ca lipsa activității să fie legată de meduze.

Operatorul a precizat că incidentul nu a afectat siguranța instalațiilor, a personalului sau a mediului.

Nu e prima dată când Gravelines, o centrală nucleară din Franța, a fost oprită din cauza meduzelor. Periodic, pe coastă apar invazii ale acestor creaturi nevertebrate, din cauza unor probleme cauzate de oameni.

Meduzele au mai afectat centrale nucleare

Centrala de la Gravelines a fost perturbată și în anii 1990 de meduze. Aceste creaturi au mai provocat închiderea unor centrale în trecut, în Statele Unite, Suedia și Japonia.

Experții spun că pescuitul excesiv, poluarea cu plastic și schimbările climatice au creat condiții care permit meduzelor să prolifereze și să se reproducă.

Aceste probleme sunt cauzate de oameni. În acest context, meduzele se pot reproduce în numere record, ceea ce poate provoca probleme precum cele de la centrala Gravelines.

Problemele repetate cauzate de numărul neașteptat de meduze i-au determinat pe oamenii de știință de la Universitatea din Bristol să dezvolte un „instrument de avertizare”. Acesta prezice apariția bruscă, în masă, a roiurilor de meduze care ar putea perturba centralele electrice de pe coaste.

Centrala nucleară Torness din Scoția, deținută tot de EDF, a fost nevoită să se închidă timp de o săptămână în 2021 după ce meduzele au blocat filtrele de alge de pe conductele de apă, la un deceniu după ce aceeași problemă provocase închiderea centralei pentru o săptămână în 2011.

Meduzzele au dus, de asemenea, la oprirea unor centrale nucleare și pe cărbune în Suedia, SUA, Japonia și chiar au provocat o pană majoră de curent în Filipine, în 1999. Acel incident a cauzat haos în masă, pentru că mulți au crezut, eronat, că e o lovitură de stat a guvernului sau un semn că vine sfârșitul lumii.

Energia nucleară reprezintă aproximativ trei cincimi din producția de electricitate a Franței. Țara deține unul dintre cele mai mari programe nucleare din lume.

Franța are 18 centrale nucleare, cu un total de 57 de reactoare.