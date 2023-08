Declarațiile părinților tânărului care a provocat tragedia de la 2 Mai. Ce spun Miruna și Mihai Pascu despre tragedie

Matei Vlad Pascu a ucis doi tineri și a rănit alți trei în data de 19 august 2023. El era drogat în timp ce conducea Mercedesul decapotabil de colecție al tatălui pe străzile de pe litoralul românesc.

Din mesajul unui tânăr citat de adevărul.ro reiese că Matei Vlad Pascu a fost oprit de poliție cu două ore înainte să provoace accidentul mortal de la 2 Mai. El era tras pe dreapta la ora 03:00 în dimineața zilei de sâmbătă.

„Mașina respectivă era trasă pe dreapta pe E87 (strada principală) de un echipaj de poliție în față unui magazin non-stop situat pe segmentul de E87 cuprins între stradă Ion Creangă și stradă Plajei în jur de ora 03:00. Pe Google Street View locația respectivă apare că fiind Market Adde Ami. Am admirat mașina, dar șoferul părea foarte agitat în momentul în care poliția îi verifica actele, în mașină era cel care a fost arestat împreună cu niște fete. Peste 5 minute m-am întors la locul respectiv, iar mașină era încuiată și cu motorul oprit, am presupus că respectivul a fost luat la secție, dar aparent, peste două ore a omorât doi oameni la volanul acestei mașini”, scrie tânărul care a asistat la respectiva scenă petrecută în Vama Veche.

De asemenea, el adaugă că mai erau alți martori care au văzut totul de la terasa din apropiere.

În urma unui apel la 112, Poliția a fost nevoită să localizeze automobilul, deoarece s-a raportat că autoturismul condus de Matei Vlad Pascu circula dinspre Vama Veche spre 2 Mai cu posibile încălcări ale circulației rutiere.

Matei Vlad Pascu a fost lăsat să plece de Poliție, deși au fost găsite droguri la el în mașină. Conform sursei amintite mai sus, în interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite patru pastile și un joint. Această informație a fost oferită de chestorul Constantin Glugă, seful IPJ Constanța, în cadrul conferinței de presă de luni, 21 august.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4:30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drug test, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august”, spune chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța.

Motivul pentru care ucigașul de la 2 Mai n-a fost testat și de droguri

Potrivit unei surse, în tot sudul litoralului există un singur drug test, la Poliția Mangalia. Mai mult decât atât, polițistul care îl folosește se afla în perioada respectivă în concediu medical.

Informația a fost confirmată de reprezentanții IPJ Constanța.

Astfel că, deși asupra lui Matei Vlad Psacu au fost găsite droguri, acesta a fost lăsat să plece la volanul mașinii.

La nouă ore după ce tânărul a provocat accidentul mortal în care și-au pierdut viața Roberta Dragomir (20 ani) și Sebastian Adrian Olariu (21 ani), polițiștii au primit rezultatul analizelor, și anume că ceea ce au găsit în mașină lui Matei Vlad Pascu erau droguri, mai exact bromazepan.

Declarațiile părinților lui Matei Vlad Pascu. Ce spun mama și tatăl băiatului

Părinții tânărului drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai au declarat că nu încearcă să-și „ferească” fiul de răspundere.

Potrivit unei surse care citează declarațiile oficiale ale părinților pentru HotNews.ro, Miruna și Mihai Pascu spun că vor să ajute familiile greu încercate. Ei vor să sprijine financiar tratamentele medicale necesare victimelor rănite.

De asemenea, părinții tânărului de 19 ani declară că sunt îndurerați și în stare de șoc după cele întâmplate. Aceștia sunt conștienți că absolut nimic nu poate înlocui un copil.

„Nu încercăm să-l absolvim pe fiul nostru de rigorile legii, suntem conștienți de implicațiile pe care le va avea această tragedie asupra vieții lui și nu încercăm să-l ferim de răspunderea pentru faptele sale”, mai adaugă Miruna și Mihai Pascu.

Potrivit DIGI24, Miruna Pascu are afaceri în domeniul imobiliar, iar Mihai Pascu este pasionat de mașini. Fiul lor afișa pe rețelele de socializare diverse haine de firmă și mașini scumpe. De asemenea, în una dintre postări apare cu un tricou pe care scrie: „Drugs are my life”.

Duminică, Matei Vlad Pascu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Judectoriei Mangalia. El își luase permisul în luna mai a acestui an.

„Primele teste efectuate în cauză au relevat faptul că inculpatul se afla sub influența substanțelor psihoactive”, spun reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Rezultatele definitive ale testelor legate de consumul de droguri încă nu au fost eliberate de către Institutul de Medicină Legală.

Potrivit Legii Anastasia (intrate în vigoare în iulie 2023), instanța a fost obligată să ia această decizie, în condițiile în care actul normativ adopotat în luna iulie prevede arestarea preventivă în cazul accidentelor de circulație soldate cu victime, atunci când șoferul a fost depistat băut sau sub influența drogurilor. Vinovatul va face și pușcărie.

Declarațiile psihologului criminalist Liviu Chesnoiu despre tânărul Matei Vlad Pascu

Cazul lui Matei Vlad Psacu a revoltat o țară întreagă. Psihologul Liviu Chesnoiu consideră că era doar o chestiune de timp până când avea să se producă o tragedie. Potrivit unei surse, psihologul declară că tânărul de 19 ani: „era o bombă cu ceas.”

„Este un consumator, un om cu probleme de dependență, trebuia familia să îl interneze. Poate cei din jur nu sunt în cunoștință de cauză, de fiecare dată. Însă, în acest caz a fost prins deja o dată. Acest individ va recidiva, nu se vindecă, trebuie să dovedească că s-a vindecat, nu trebuia să i se dea să îi dai mașina, mașina este o armă în mâna acestui individ, care nu vedea, nu simțea, era într-o lume paralelă. A luat un cocktail mortal, nu știu cum nu a clacat tânărul acesta”, a declarat Liviu Chesoiu pentru sursa amintită.

De asemenea, el aduce în discuție responsabilitatea părinților în acest caz, faptul că ar fi trebuit să ia măsuri în momentul în care au sesizat că fiul lor se comportă ciudat, nefiind prima oară când Matei Vlad Pascu recurgea la consumul de droguri.