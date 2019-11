Catastrofă uriașă pentru România! Totul a fost ascuns de autorități: „Descoperirea este șocantă...”

„Am descoperit cifre şocante în Inventarul Forestier Naţional (IFN) şi pot să confirm că, la ora actuală, în România se taie neautorizat într-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

"Primul lucru pe care am vrut să-l văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional. Eram familiarizat cu subiectul din discuţiile de la Comisia de Mediu din Cameră şi din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante încât la prima citire mi-a fost greu să le cred. L-am chemat la minister pe domnul Marin Gheorghe (şef departament IFN din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"- ICAS, n.r.), responsabilul pentru realizarea IFN, să-mi explice exact cum s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile folosite, care sunt indicatorii, iar după ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am acceptat în integralitate acest raport. Datele de acolo sunt reale, pot să vă confirm astăzi că, în România, se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale. Faptul că acest raport a fost ţinut la sertar mai bine de un an de către fosta conducere a ministerului este cu atât mai grav. Au aflat de situaţie şi în loc să-şi asume şi să caute soluţii au încercat să muşamalizeze datele şi să-l denigreze pe domnul Marin Gheorghe şi munca echipei sale", a spus Alexe.