Antena Căutare
Home News Social Dosarul lui George Simion a fost repartizat surorii sale la Curtea de Apel București. De ce a fost dat în judecată șeful AUR

Dosarul lui George Simion a fost repartizat surorii sale la Curtea de Apel București. De ce a fost dat în judecată șeful AUR

George Simion, șeful AUR, a fost dat în judecată de liderul PSD Dan Nica.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 15:12 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 16:29
Galerie
Dosarul lui George Simion, care a fost dat în judecată de liderul Dan Nica, a ajuns pe mâna surorii liderului AUR, Elena Avrigeanu. | Hepta

Dosarul lui George Simion a ajuns acum să îi fie repartizat chiar surorii sale la Curtea de Apel București. Judecătorii se rerag în lanț pentru că nu doresc să judece acest proces.

Dosarul există încă din 2024. Dan Nica, liderul PSD, l-a dat în judecată pe George Simion cerându-i daune morale în valoare de 90.000 de euro după ce acesta s-a referit la el cu apelativul „mafiot”.

Dosarul lui George Simion se confruntă cu cereri de abținere de la judecători

Liderul PSD susține că s-a mai simțit lezat și de faptul că George Simion l-a numit pe el responsabil de inundațiile care au avut loc în septembrie 2024 în județul Galați. La acea vreme, inundațiile devastatoare au dus la moartea a 7 persoane, au distrus peste 28 de localități și peste 7.000 de case au fost luate de ape.

Articolul continuă după reclamă

Motivul pentru care Dan Nica l-a dat în judecată pe șeful AUR este denigrare și faptul că instigă la violență. Cu toate acestea, liderul PSD a pierdut procesul pe fond la Tribunalul București, potrivit Fanatik.

Citește și: Imaginea cu Ilinca Simion și fiul ei la plajă care a atras imediat atenția. Cum s-a pozat soția liderului AUR

După aflarea deciziei judecătorului, Nica a contestat-o în instanță, iar litigiul s-a mutat la Curtea de Apel București. Sora lui George Simion, care lucrează ca judecător, a preluat acest dosar. Elena Avrigeanu, sora șefului AUR, este judecător la Secția a III-a civilă și cauze pentru minori și de familie.

Judecătoarea apare cu o cere de abținere în dosarul lui George Simion, cerere care a fost admisă de colegii ei magistrați la 17 noiembrie 2025.

”Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Elena Avrigeanu. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ioana-Cristina Oprea. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 17.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în încheierea ședinței de judecată.

Dosarul lui George Simion s-a confruntat cu o serie de cereri de abținere, din cauza faptului că mulți judecători refuză acest proces. Se pare că nu doar judecătorii care au fost aleși inițial pentru a se ocupa de dosar au cerut să fie scoși din cauză, ci și cei desemnați să judece cererile de abținere ale colegilor lor.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, judecătoarele Elena Aneta Popa și Alina Petruța Buculei au făcut cereri de abținere în cazul dosarului lui George Simion. Cererile urmau să fie soluționate de un complet format din Irina Ioniță, judecător și Andreea Maria Dumbrăveanu, președinte.

Citește și: George Simion și soția sa, Ilinca, au sărbătorit trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Trei ani de iubire”

Andreea Maria Dumbrăveanu a cerut să nu judece cererile de abținere și a fost necesară constituirea unui al treilea complet, format de această dată din Irina Ioniță, președinte, și Laurențiu Florin Modoran, judecător. Aceștia trebuiau să stabilească dacă solicitarea Andreei Maria Dumbrăveanu este întemeiată.

În noiembrie 2025 toate cererile de abținere cu privire la dosarul lui George Simion au fost respinse, iar dosarul a rămas de atunci în camera preliminară pentru că nu s-a putut constitui un complet stabil.

După o nouă tragere la soți, un nou complet este constituit de această dată din judecătoarea Ioana Cristina Oprea și sora lui George Simion, judecătoarea Elena Avrigeanu. Amândouă fac cere de abținere, dar doar sora șefului AUR are succes.

În decembrie 2025 dosarul ajunge pe masa unui alt complet constituit din judecătorii Andrei-Florin Gongone și Maria Adriana Bratu. Și acești judecători depun cereri de abținere și cererile lor sunt respinse.

În prezent se așteaptă desemnarea unui complet stabil pentru ca procesul lui George Simion să intre în faza de apel, iar atunci urmează să fie analizată dacă hotărârea Tribunalului București rămâne sau nu valabilă.

colaj george simion
+5
Mai multe fotografii

Citește și: George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR

Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antena 3 Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cum a reacționat Președintele Nicușor Dan după ce aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane F-18 în Elveția
Cum a reacționat Președintele Nicușor Dan după ce aeronava în care se afla a fost escortată de două avioane...
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x