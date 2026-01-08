Dosarul lui George Simion a fost repartizat surorii sale la Curtea de Apel București. De ce a fost dat în judecată șeful AUR

George Simion, șeful AUR, a fost dat în judecată de liderul PSD Dan Nica.

Dosarul lui George Simion a ajuns acum să îi fie repartizat chiar surorii sale la Curtea de Apel București. Judecătorii se rerag în lanț pentru că nu doresc să judece acest proces.

Dosarul există încă din 2024. Dan Nica, liderul PSD, l-a dat în judecată pe George Simion cerându-i daune morale în valoare de 90.000 de euro după ce acesta s-a referit la el cu apelativul „mafiot”.

Dosarul lui George Simion se confruntă cu cereri de abținere de la judecători

Liderul PSD susține că s-a mai simțit lezat și de faptul că George Simion l-a numit pe el responsabil de inundațiile care au avut loc în septembrie 2024 în județul Galați. La acea vreme, inundațiile devastatoare au dus la moartea a 7 persoane, au distrus peste 28 de localități și peste 7.000 de case au fost luate de ape.

Motivul pentru care Dan Nica l-a dat în judecată pe șeful AUR este denigrare și faptul că instigă la violență. Cu toate acestea, liderul PSD a pierdut procesul pe fond la Tribunalul București, potrivit Fanatik.

După aflarea deciziei judecătorului, Nica a contestat-o în instanță, iar litigiul s-a mutat la Curtea de Apel București. Sora lui George Simion, care lucrează ca judecător, a preluat acest dosar. Elena Avrigeanu, sora șefului AUR, este judecător la Secția a III-a civilă și cauze pentru minori și de familie.

Judecătoarea apare cu o cere de abținere în dosarul lui George Simion, cerere care a fost admisă de colegii ei magistrați la 17 noiembrie 2025.

”Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Elena Avrigeanu. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ioana-Cristina Oprea. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 17.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în încheierea ședinței de judecată.

Dosarul lui George Simion s-a confruntat cu o serie de cereri de abținere, din cauza faptului că mulți judecători refuză acest proces. Se pare că nu doar judecătorii care au fost aleși inițial pentru a se ocupa de dosar au cerut să fie scoși din cauză, ci și cei desemnați să judece cererile de abținere ale colegilor lor.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, judecătoarele Elena Aneta Popa și Alina Petruța Buculei au făcut cereri de abținere în cazul dosarului lui George Simion. Cererile urmau să fie soluționate de un complet format din Irina Ioniță, judecător și Andreea Maria Dumbrăveanu, președinte.

Andreea Maria Dumbrăveanu a cerut să nu judece cererile de abținere și a fost necesară constituirea unui al treilea complet, format de această dată din Irina Ioniță, președinte, și Laurențiu Florin Modoran, judecător. Aceștia trebuiau să stabilească dacă solicitarea Andreei Maria Dumbrăveanu este întemeiată.

În noiembrie 2025 toate cererile de abținere cu privire la dosarul lui George Simion au fost respinse, iar dosarul a rămas de atunci în camera preliminară pentru că nu s-a putut constitui un complet stabil.

După o nouă tragere la soți, un nou complet este constituit de această dată din judecătoarea Ioana Cristina Oprea și sora lui George Simion, judecătoarea Elena Avrigeanu. Amândouă fac cere de abținere, dar doar sora șefului AUR are succes.

În decembrie 2025 dosarul ajunge pe masa unui alt complet constituit din judecătorii Andrei-Florin Gongone și Maria Adriana Bratu. Și acești judecători depun cereri de abținere și cererile lor sunt respinse.

În prezent se așteaptă desemnarea unui complet stabil pentru ca procesul lui George Simion să intre în faza de apel, iar atunci urmează să fie analizată dacă hotărârea Tribunalului București rămâne sau nu valabilă.

