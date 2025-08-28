George Simion și soția sa, Ilinca, au sărbătorit trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Trei ani de iubire”

Ilinca, soția lui George Simion, a postat pe rețelele de socializare o nouă poză de cuplu, cu ocazia aniversării a trei de ani de la nunta lor.

George Simion, liderul partidului AUR, și soția sa, Ilinca, au împlinit trei ani de căsătorie, prilej cu care aceasta a postat pe contul personal de Facebook o fotografie de cuplu care a fost primită cu numeroase complimente din partea internauților.

George Simion și Ilinca au împlinit trei ani de căsătorie

În fotografia postată de Ilinca Simion pe contul de Facebook, George Simion poartă un costum negru clasic, cu vestă și papion, completat de o cămașă albă. Alături de el, Ilinca a ales o rochie de gală, din catifea neagră, cu umeri goi și mâneci ample. Ținuta a fost asortată cu o pereche de sandale negre cu funde strălucitoare.

„Trei ani de iubire, de răbdare, de fericire împărțită la doi”, a fost mesajul postat de Ilinca Simion sub fotografia care a adunat rapid numeroase reacții și comentarii.

Admiratorii lor i-au încurajat să meargă înainte ca un exemplu de familie autentică. Alții le-au transmis urări simple, dar pline de emoție:

„Minunați. Vă doresc o căsnicie binecuvântată, plină de iubire și armonie! Chiar dacă vor veni și încercări, să rămâneți mereu uniți și să vă sprijiniți unul pe altul. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească, să vă întărească în clipele grele și să vă dăruiască lumină, bucurie și pace în fiecare zi a vieții voastre împreună! La mulți ani!”, a scris cineva.

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în 2022 și au împreună un băiețel. Pe micuț îl cheamă Radu, dar îl alintă Răducu.

Cine este Ilinca Simion

Ilinca Munteanu, devenită Simion după căsătorie, s-a născut pe 9 ianuarie 1998 și are 27 de ani. Este originară din România și a absolvit Facultatea de Drept. A lucrat ca stagiară la Avocatul Poporului și la Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Deși a fost alături de George Simion încă de la începutul parcursului său politic, Ilinca a ales să stea departe de atenția publică și să nu se implice direct în politică.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică, eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, a declarat George Simion.

„Nu ne-am gândit niciunul nici măcar o secundă la treaba asta. Eu eram cu facultatea, ajutam și în campania lui, pentru că mă cooptase o prietenă de-a mea. Ea îmi tot spunea: <<Tu știi cât de mișto e? Știi cât de bine e? Știi cât sunt oamenii de uniți, știi câte activități facem, câte lucruri?>>. Dar ce faceți voi acolo? Și pe urmă am ajuns și eu acolo și mi-a plăcut. După facultate mergeam acolo, asta a fost tot”, a completat Ilinca.

La sfârșitul anului 2024, și-a lansat propria carte autobiografică, intitulată „Eu sunt Ilinca”.

„Înainte să fiu Ilinca Simion și înainte să-l cunosc pe omul care mi-a schimbat viața și care probabil va schimba în bine viața multor români cu energia și pasiunea lui, am fost Ilinca Munteanu din Slobozia, Ialomița. Îmi place să spun că am avut norocul să mă nasc la oraș, dar să cresc la țară, la bunici, pe malul apei, în natură și libertate”, se arată în descrierea cărții.