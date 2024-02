Două doodle-uri speciale de la Google marchează ziua de 1 februarie 2024. Dedicate lui James Baldwin și lui Alfonso Caso

Google Doodle a lansat astăzi un doodle care îi înfățișează pe scriitorul James Baldwin și arheologului mexican Alfonso Caso.

Ziua de astăzi este marcată prin două doodle-uri care îi celebrează pe James Baldwin și pe Alfonso Caso.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează ziua de 29 ianuarie 2024. Îi este dedicat actriței Aminah Cendrakasih. Unde e vizibil

Două doodle-uri special de la Google marchează ziua de 1 februarie 2024. Îi este dedicat scriitorului James Baldwin și arheologului Alfonso Caso

Google Doodle a lansat astăzi două ilustrații. Prima îl înfățișează pe scriitorul James Baldwin așexat la un birou, în timp ce scrie.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează 16 ianuarie 2024, Ziua Profesorului. Unde e vizibil

James Baldwin a scris despre luptele personale, dar și despre cele duse cu normele sociale din timpul său, inclusiv despre rasă, clasă și sexualitate.

Baldwin s-a născut pe 2 august 1924 în New York City. A crescut în Harlem și a ajutat la creșterea celor opt frați ai săi. În adolescență, s-a lăsat influențat de tatăl său vitreg și a ajutat într-o biserică din Harlem.

Citește și: Un doodle special de la Google marchează 94 de ani de la nașterea lui Violet King Henry, prima femeie avocat de culoare din Canada

S-a implicat și în revista liceului său, unde a început să publice poezii, povestiri și piese de teatru. Timpul în care a lucrat la reviste i-a perfecționat abilitățile literare și i-a consolidat pasiunea pentru scris.

La vârsta de 24 de ani, Baldwin a luat decizia de a se muta la Paris pentru o bursă. Distanța față de New York i-a permis să scrie mai liber despre experiența sa personală. A scris eseuri, precum Notes of a Native Son, Nobody Knows My Name și The Fire Next Time.

Citește și: Un doodle special de la Google aniversează ziua de naștere a lui Rashidi Yekini, celebrul fotbalist nigerian

Reprezentările sale despre masculinitatea oamenilor de culoare în America au fost pe cât de poetice, pe atât de inovatoare și au rezonat cu mult dincolo de comunitățile celor de culoare.

Și-a lansat al doilea roman, Giovanni's Room, în 1956. Acest roman a fost unul dintre primele care a adus o perspectivă profundă în lumea homosexualității din cultura mainstream, cu mult înainte ca mișcarea de eliberare a homosexualilor să ia avânt.

A doua ilustrație îl înfățișează pe Alfonso Caso la costum, cu o carte în mână, înconjurat de un sit arheologic.

Citește și: Ce căutări de pe Google te pot transforma în țintele unor hacker. Sfaturi utile pentru a te feri de atacuri cibernetice

Arheologul și antropologul mexican ar fi aniversat 128 de ani în această zi.

El este cunoscut pentru excavarea sitului Mormântului Șapte de la Monte Albán - una dintre cele mai bogate descoperiri arheologice din toate timpurile.

Citește și: Un doodle special de la Google o celebrează pe regizoarea Agnès Varda pentru munca artistică din timpul vieții

Contribuțiile sale la studiile precolumbiene au rescris istoria mexicană și au deschis calea viitorilor arheologi.

După ce a scris cărți despre descoperirile și metodele sale, Caso s-a întors pe teren. A început să se concentreze asupra populației mixetec, indigenii care trăiau în Mexic.

Citește și: Google Doodle 21 noiembrie 2023 aniversează zilele de naștere a artistei Tomie Ohtake și a medicului chirurg Victor Chang

El a descoperit situri din întreaga țară în Yucuita, Yucuñudahui și Monte Negro. Pe baza descoperirilor sale anterioare, Caso a reușit în cele din urmă să descifreze scrierile popoarelor mixtec - o realizare uluitoare în arheologie!