Cei care doresc să își construiască o carieră în Spania, o nouă schimbare ar putea face mutarea mai ușoară. Iată cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile!

Spania oferă până la un an pentru găsirea unui loc de muncă! Cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile | Shutterstok

Spania a introdus noi reguli privind imigrația, care permit anumitor cetățeni din afara Uniunii Europene posibilitatea să rămână în țară timp de până la 12 luni pentru a-și căuta un loc de muncă, potrivit spainexplore.

Astfel, pentru persoanele considerate eligibile, care doresc să își construiască o carieră în Spania, schimbarea poate însemna mai mult timp pentru a se acomoda, pentru a explora oportunitățile de pe piața muncii și pentru a găsi un loc de muncă potrivit.

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Cine poate obține viza și care sunt condițiile

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Viza nu este disponibilă oricărei persoane care își dorește să lucreze în Spania, ci unor categorii bine stabilite de cetățeni din afara Uniunii Europene, care nu locuiesc în această țară, potrivit spainexplore.

Printre persoanele care pot fi eligibile se numără copiii și nepoții cetățenilor spanioli de origine, precum și persoanele selectate pentru ocupații și zone identificate prin programul anual al Spaniei de recrutare a lucrătorilor din străinătate, potrivit sursei citate mai sus.

Așadar, simplul fapt că o persoană este cetățean din afara UE și își dorește să lucreze în Spania nu este suficient pentru obținerea vizei.

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Printre criteriile de eligibilitate pentru noua viză a Spaniei pentru căutarea unui loc de muncă se mai numără:

Deținerea unei diplome (licență, masterat sau doctorat) obținute la o universitate din Spania;

Apartenența la un sector profesional cu cerere ridicată în Spania;

Dovada mijloacelor financiare;

Asigurare medicală valabilă în Spania;

Cazier judiciar curat;

Depunerea cererii înainte de expirarea permisului de ședere pentru studii sau în termen de 90 de zile de la expirarea acestuia, potrivit internationalinvestment.biz.

Solicitanții trebuie să prezinte și cererea pentru viza națională, un pașaport valabil cel puțin un an, dovada eligibilității și dovada achitării taxei aferente. Consulatul poate solicita și documente suplimentare.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile, un an petrecut în Spania ar putea însemna mai mult timp pentru a găsi oportunitatea profesională dorită și pentru a transforma un plan de carieră într-o realitate, potrivit spainexplore.

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Viza nu oferă automat dreptul de a munci

Guvernul spaniol a anunțat că perioada pentru viza de căutare a unui loc de muncă a fost extinsă de la trei luni la aproape un an, conform internationalinvestment.biz.

Potrivit Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației din Spania, măsura are ca scop să le ofere persoanelor eligibile mai mult timp pentru a găsi un loc de muncă potrivit profilului lor profesional. În același timp, autoritățile urmăresc să ajute companiile să găsească angajați pentru domeniile în care au nevoie de personal.

Este important de precizat că această viză permite șederea și căutarea unui loc de muncă timp de 12 luni, însă nu oferă automat dreptul de a munci. După ce obține un contract de muncă eligibil, angajatorul trebuie să solicite autorizația inițială de ședere și muncă pentru persoana respectivă, potrivit spainexplore.