Antena Căutare
Home News Social Spania oferă până la un an pentru găsirea unui loc de muncă! Cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile

Spania oferă până la un an pentru găsirea unui loc de muncă! Cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile

Cei care doresc să își construiască o carieră în Spania, o nouă schimbare ar putea face mutarea mai ușoară. Iată cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 16:19 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 17:16
Spania oferă până la un an pentru găsirea unui loc de muncă! Cine poate obține viza și care sunt, de fapt, condițiile | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Spania a introdus noi reguli privind imigrația, care permit anumitor cetățeni din afara Uniunii Europene posibilitatea să rămână în țară timp de până la 12 luni pentru a-și căuta un loc de muncă, potrivit spainexplore.

Astfel, pentru persoanele considerate eligibile, care doresc să își construiască o carieră în Spania, schimbarea poate însemna mai mult timp pentru a se acomoda, pentru a explora oportunitățile de pe piața muncii și pentru a găsi un loc de muncă potrivit.

Citește și: Țara din Europa unde pensionarii spun că trăiesc „ca niște regi”. Cât îi costă chiria și o masă la restaurant

Cine poate obține viza și care sunt condițiile

Articolul continuă după reclamă

Viza nu este disponibilă oricărei persoane care își dorește să lucreze în Spania, ci unor categorii bine stabilite de cetățeni din afara Uniunii Europene, care nu locuiesc în această țară, potrivit spainexplore.

Printre persoanele care pot fi eligibile se numără copiii și nepoții cetățenilor spanioli de origine, precum și persoanele selectate pentru ocupații și zone identificate prin programul anual al Spaniei de recrutare a lucrătorilor din străinătate, potrivit sursei citate mai sus.

Așadar, simplul fapt că o persoană este cetățean din afara UE și își dorește să lucreze în Spania nu este suficient pentru obținerea vizei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Printre criteriile de eligibilitate pentru noua viză a Spaniei pentru căutarea unui loc de muncă se mai numără:

  • Deținerea unei diplome (licență, masterat sau doctorat) obținute la o universitate din Spania;
  • Apartenența la un sector profesional cu cerere ridicată în Spania;
  • Dovada mijloacelor financiare;
  • Asigurare medicală valabilă în Spania;
  • Cazier judiciar curat;
  • Depunerea cererii înainte de expirarea permisului de ședere pentru studii sau în termen de 90 de zile de la expirarea acestuia, potrivit internationalinvestment.biz.

Solicitanții trebuie să prezinte și cererea pentru viza națională, un pașaport valabil cel puțin un an, dovada eligibilității și dovada achitării taxei aferente. Consulatul poate solicita și documente suplimentare.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile, un an petrecut în Spania ar putea însemna mai mult timp pentru a găsi oportunitatea profesională dorită și pentru a transforma un plan de carieră într-o realitate, potrivit spainexplore.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Viza nu oferă automat dreptul de a munci

Guvernul spaniol a anunțat că perioada pentru viza de căutare a unui loc de muncă a fost extinsă de la trei luni la aproape un an, conform internationalinvestment.biz.

Potrivit Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației din Spania, măsura are ca scop să le ofere persoanelor eligibile mai mult timp pentru a găsi un loc de muncă potrivit profilului lor profesional. În același timp, autoritățile urmăresc să ajute companiile să găsească angajați pentru domeniile în care au nevoie de personal.

Este important de precizat că această viză permite șederea și căutarea unui loc de muncă timp de 12 luni, însă nu oferă automat dreptul de a munci. După ce obține un contract de muncă eligibil, angajatorul trebuie să solicite autorizația inițială de ședere și muncă pentru persoana respectivă, potrivit spainexplore.

(P) Cum reduci timpul pierdut cu plățile și administrarea banilor firmei...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! &#8222;Pleca de acasă noaptea&#8221; Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana!
Observatornews.ro Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş "A depăşit aşteptările, excelent" Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş "A depăşit aşteptările, excelent"
Antena 3 Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu" Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
SpyNews Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Anchetele Diagnostic: Profit schimbă regulile! După 19 ani de blocaj, statul pune în mişcare legea ce trebuie să ajute bolnavii
Anchetele Diagnostic: Profit schimbă regulile! După 19 ani de blocaj, statul pune în mişcare legea ce trebuie să...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Când se recomandă operația la nivelul sânului?
(P) Când se recomandă operația la nivelul sânului?
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x