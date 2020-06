LISTĂ: Principalele medicamente folosite împotriva coronavirusului și efectul fiecărui tratament în parte

- Remdesivir: câştiguri marginale



Cel puţin două studii majore din Statele Unite au demonstrat că medicamentul antiviral remdesivir poate reduce perioada de spitalizare pentru pacienţii cu COVID-19.



Cercetări publicate în jurnalul ştiinţific de renume New England Journal of Medicine din luna mai au demonstrat că injecţii cu remdesivir - destinat iniţial ca tratament pentru Ebola - au accelerat recuperarea pacientului în comparaţie cu un placebo.



Washingtonul a autorizat utilizarea de urgenţă a medicamentului la data de 1 mai, iniţiativă urmată de mai multe naţiuni asiatice, inclusiv Japonia şi Coreea de Sud.



Deşi notabile, efectele medicamentului nu par să fie miraculoase - în medie, acesta a redus durata de spitalizare a pacienţilor de la 15 zile la 11.



Cu toate acestea, un studiu publicat în jurnalul ştiinţific The Lancet nu a identificat niciun "beneficiu clinic semnificativ" în urma tratării cu remdesivir a pacienţilor diagnosticaţi cu noul coronavirus.



- Hidroxiclorochina: rezultate mixte

Restaurantele rămân închise și după 1 iulie. Izolarea ar putea fi reintrodusă la revenirea în țară. Autoritățile amână noul val de relaxare



Lăudată de preşedintele SUA, Donald Trump, drept o apărătoare-minune împotriva COVID-19, există puţine dovezi ştiinţifice conform cărora hidroxiclorochina, medicament antimalaric vechi de zeci de ani, funcţionează cu adevărat ca tratament.



În această lună, grupul britanic de cercetare RECOVERY a concluzionat că acest medicament nu a ajutat deloc pacienţii cu COVID-19.



De asemenea, un studiu publicat în The Lancet - retras din cauza problemelor cu datele - a susţinut ca hidroxiclorochina nu a prezentat niciun beneficiu şi chiar a crescut riscul de deces, ceea ce a determinat întreruperea mai multor studii.



SUA şi-au retras, la 15 iunie, autorizaţia pentru utilizarea în regim de urgenţă a hidroxiclorochinei pentru tratarea COVID-19 şi a unui medicament similar, clorochina.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat, două zile mai târziu, că hidroxiclorochina poate fi exclusă ca tratament pentru pacienţii internaţi.