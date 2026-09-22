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MADRIGAL PENTRU SPITALE continuă la Colțea: un concert care se difuzează live în AntenaPLAY

Concertul extraordinar al Corului Madrigal de la Spitalul Clinic Colțea va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, miercuri, 23 septembrie, de la 20:45.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 17:41 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 17:59
MADRIGAL PENTRU SPITALE continuă la Colțea: un concert care se difuzează live în AntenaPLAY | Antena 1
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Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, alături de copii din corurile Cantus Mundi, susține miercuri, 23 septembrie 2026, un concert extraordinar în curtea Spitalului Clinic Colțea din București. Evenimentul, dedicat medicilor, actualilor și foștilor pacienți, marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului și va putea fi urmărit LIVE, în exclusivitate pe AntenaPLAY.

Evenimentul poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY

Concertul începe de la ora 20:30, iar cei care nu pot ajunge la Spitalul Clinic Colțea vor avea posibilitatea de a fi alături de artiști și de public de acasă. AntenaPLAY transmite live concertul extraordinar al Corului Madrigal, oferind astfel publicului șansa de a urmări momentul într-un cadru cu totul special.

Accesul la concert este gratuit. Participarea generală a publicului se face exclusiv pe baza rezervării în formularul online.

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Concertul Madrigal, LIVE în AntenaPLAY

Curtea Spitalului Clinic Colțea va deveni, pentru o seară, un spațiu în care muzica se întâlnește cu medicina și cu poveștile oamenilor care trec pragul unui spital.

Concertul Corului Madrigal poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY, miercuri, 23 septembrie, de la ora 20:30. Astfel, evenimentul ajunge și la cei care nu se pot afla fizic în curtea Spitalului Clinic Colțea.

Pe scenă se vor afla Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, și copii din corurile Cantus Mundi. Vocile acestora vor răsuna într-un spațiu dedicat în mod obișnuit îngrijirii și recuperării, într-un gest simbolic de apropiere față de medici, pacienți, foști pacienți și familiile acestora.

„Madrigal pentru spitale”, un program care aduce muzica mai aproape de oameni

Evenimentul este organizat în parteneriat cu ASSMB – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și cu sprijinul Spitalului Clinic Colțea – primul spital al Bucureștiului, în cadrul programului „Madrigal pentru spitale”.

Inițiativa, lansată în 2026 de Corul Madrigal și ASSMB, aduce muzica corală în mediul medical, ca formă de sprijin emoțional și psihologic pentru pacienți, aparținători și personalul medical.

Concertul de la Spitalul Clinic Colțea continuă experiența începută la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, gazda primului moment artistic realizat sub umbrela „Madrigal pentru Spitale”.

Curtea Spitalului Clinic Colțea, aflată în inima Bucureștiului, devine pentru o seară locul unei întâlniri speciale între muzică și armonie. Vocile Corului Madrigal și ale copiilor din Cantus Mundi vor răsuna într-un spațiu medical, ca un gest de apropiere față de cei care lucrează în sistemul medical, față de foști și actuali pacienți, dar și față de familiile acestora.

„Muzica nu înlocuiește actul medical, ci îl însoțește într-un alt registru al îngrijirii”

Importanța muzicii în mediul medical este subliniată și de Dr. Angelica Postu, psiholog și muzicoterapeut clinician în cadrul Clinicii de Psihiatrie a Spitalului Universitar Charité din Berlin, președinta Asociației Române de Muzicoterapie.

„Muzica nu înlocuiește actul medical, ci îl însoțește într-un alt registru al îngrijirii, în care pacientul este în primul rând om, și nu doar un bolnav care primește tratament. În mediul în care anxietatea, stresul și durerea fac parte din experiența spitalizării, această intervenție culturală de moment devine un refugiu de stare de bine pentru toți cei implicați - medici, pacienți, familie. Muzica în spitale este hidratarea sufletului. Concertele în spitale ar trebui să facă parte din planul de tratament, iar Corul Madrigal setează un exemplu avangardist, ce trebuie indiscutabil răspândit”, a transmis Dr. Angelica Postu.

Corul Madrigal, reper al vieții muzicale românești

Fondat în 1963 de dirijorul Marin Constantin, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din Europa și un reper al vieții muzicale și diplomației culturale.

Recunoscut pentru sonoritatea sa distinctivă și pentru spectacolele sale de mare rafinament artistic, Madrigalul promovează patrimoniul cultural românesc și universal prin spectacole dedicate publicului din țară și din străinătate.

Nu rata concertul extraordinar de la Spitalul Clinic Colțea. Miercuri, 23 septembrie 2026, de la ora 20:30, concertul Corului Madrigal va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

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