Furnicuțele 2026. Cine este golgheterul familiei? Marius Urzică și fiul său, Alexandru, duel pe terenul de fotbal
Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Urzică și fiul său, Alexandru, au lăsat deoparte aparatele de gimnastică pentru o provocare sportivă plină de adrenalină și momente comice. Cei doi s-au înfruntat într-un meci direct cu mingea la picior. Iată cine a fost mai precis în fața porții, cine a marcat cele mai multe goluri!
Marti, 22.09.2026, 17:57