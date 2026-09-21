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Lecția primită de Maria Iordănescu de la un tânăr crescut la casa de copii. Ce i-a spus fiicei lui Anghel Iordănescu la mănăstire

Maria Iordănescu a povestit pe rețelele sociale o întâmplare care a marcat-o și care i-a devenit o lecție despre prețuire. Fiica lui Anghel Iordnăescu a fost profund impresionată de felul în care s-a comportat cu ea și de povestea de viață a unui tânăr care a fost crescut la casa de copii și care trăiește la Mănăstire. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 11:03 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 11:07
Lecția primită de Maria Iordănescu de la un tânăr crescut la casa de copii. | TikTok
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Maria Iordănescu a dezvăluit că porecla tatălui ei: „Tata Puiu” este dată de un preot de care familia Iordănescu este foarte legată. Tânăra a mers alături de familie la Mănăstirea situată la 40 de minte de Cluj unde se află acest părinte, iar de acolo a plecat cu o lecție de viață pe care a dorit să o împărtășească pe rețelele sociale.

Acolo, un tânăr a adunat mai multe fructe pentru a le oferi familiei Iordănescu, iar Maria a simțit să se revanșeze cu niște bani, moment în care a primit un răspuns care i-a rămas impregnat în memorie:

„Când a înțeles că încerc să mă revanșez față de el mi-a zis așa: Nu, nu am nevoie de nimic. mulțumesc frumos, am tot ce-mi trebuie aici. Dacă vreți să dați ceva, dați un pomelnic pentru cei adormiți. I-am respectat alegerea. A zis-o cu o convingere că nu trebuia să mai insiste a doua oară. După ce am plecat, o oră pe autostradă spre București numai la asta m-am gândit”, a povestit fiica lui Anghel Iordănescu, precizând că l-a sunat pe părinte pentru a afla povestea băiatului de la Mănăstire.

Maria Iordănescu, impresionată de povestea unui tânăr de la Mănăstire

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Așadar, Maria a aflat că părinții băiatului au murit, iar el a fost crescut la casa de copii, apoi luat sub aripa protectoare a preotului. Chiar dacă a mers la Facultate și a absolvit chiar și Masterul, tânărul a rămas la Mănăstire, ca mâna dreaptă a părintelui.

„Pe lângă că am închis telefonul și efectiv am plâns, a fost o lecție pe care eu trebuia să o aud. Acest băiat se mulțumește cu ce are acolo, nu se plânge, putea să accepte să primească ceva. Băiatul acesta a zis că nu-i lipsește nimic și stă acolo la Mănăstire, la părintele. Imaginați-vă că există oameni care se mulțumesc cu ce le dă Dumnezeu și cu cât la dă Dumnezeu”, a transmis fiica lui Anghel Iordnăescu.

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