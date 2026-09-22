Furnicuțele 2026. Fiul lui Marius Urzică, despre viața de sportiv la 15 ani. Tatăl îi este antrenor

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. La doar 15 ani, Alexandru Urzică, fiul fostului mare campion olimpic Marius Urzică, înfruntă zilnic rigorigile și provocările unei vieți dedicate performanței. Pășind pe un drum marcat de disciplină, ore lungi de antrenament și sacrificii de la o vârstă fragedă, Alexandru a vorbit despre ce înseamnă să crești în umbra unui nume de legendă. Pentru el, Marius Urzică nu este doar un tată iubitor, ci și mentorul riguros care îi ghidează fiecare pas.

Marti, 22.09.2026, 17:40