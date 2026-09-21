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Sonia Simionov, surprinsă de vânăta uriașă cumpărată de sora ei. Imaginea care a stârnit amuzamentul jurnalistei: „Mama și puii”

Amuzată și, totodată, surprinsă de cum arăta vânăta cumpărată de sora ei, Sonia Simionov a decis să le arate și urmăritorilor din mediul online achiziția.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 13:28 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:31
Sonia Simionov, surprinsă de vânăta uriașă cumpărată de sora ei. Imaginea care a stârnit amuzamentul jurnalistei: „Mama și puii” | Captură Facebook
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Sonia Simionov a avut parte de o surpriză uriașă după ce sora ei i-a cumpărat mai multe vinete. Una dintre ele, de dimensiuni uriașe, i-a atras imediat atenția și a amuzat-o copios pe jurnalistă.

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Imaginea care a stârnit amuzamentul Soniei Simionov

Sonia Simionov a împărtășit momentul pe rețelele de socializare într-o notă amuzantă, transformând leguma de dimensiuni uriașe în personajul principal al poveștii.

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Totul a pornit de la cumpărăturile făcute de sora jurnalistei, care nu s-a limitat în a lua câteva vinete, ci a ales să o achiziționeze și pe cea mai mare dintre ele. Leguma a fost suficient de interesantă, încât Sonia Simionov să se amuze copios.

„A fost soră-mea de a luat vinete și a luat-o și pe șefa lor. A zis să respecte regulile, să se coacă toate cum trebuie. A luat-o și pe șefa lor”, a povestit jurnalista pe contul personal de Facebook, în timp ce arăta vânăta cu pricina.

Ulterior, felul în care jurnalista a descris vânăta a făcut să pară că leguma este, mai degrabă, conducătoarea unui „grup” decât un simplu ingredient din bucătărie. Expresia „șefa lor” a stârnit, în mod evident, umorul, mai ales că dimensiunea vinetei justifica acest statut special.

Episodul amuzant nu s-a oprit aici. În timp ce gătea trei vinete pe grătar, printre care și cea mai mare, Sonia Simionov a făcut o comparație savuroasă între acestea și o familie.

„A venit cu pui, uite-o! Mama și puii”, a continuat ea, în aceeași notă.

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Așadar, ceea ce ar fi putut fi o simplă achiziție de la magazin s-a transformat într-un moment care a atras atenția prin modul în care Sonia Simionov a ales să îl povestească.

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Relația specială pe care Sonia Simionov o are cu părinții săi

Sonia Simionov vorbește cu multă recunoștință despre părinții săi, cei care i-au fost sprijin în toate etapele vieții. Mama sa a lucrat ca spectrometrist gamma, iar tatăl, alături de care s-a cunoscut la Institutul de Fizică Atomică de la Pitești, i-a insuflat disciplina și dorința de a-și urma visurile.

Dacă tatăl a susținut-o necondiționat atunci când a ales meseria de jurnalist, mama a trăit fiecare misiune cu emoții uriașe. Tocmai de aceea, înainte de deplasările în zone de război, Sonia evita să le spună din timp unde pleacă. În timpul misiunilor exista chiar un protocol prin care un militar îi trimitea mamei mesaje periodice, pentru a o liniști.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, jurnalista a spus că tatăl său rămâne și astăzi cea mai importantă busolă a sa, iar cea mai mare teamă pe care a avut-o vreodată a fost aceea de a nu-l dezamăgi.

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