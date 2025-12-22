(P) Andreea Roseti, Humane World for Animals România: „Românii încep să înțeleagă că bunăstarea animalelor...”

Lansarea campaniei Humane World for Animals în România deschide o discuție necesară despre felul în care sunt tratate animalele din fermele industriale și despre impactul pe care alegerile noastre zilnice îl pot avea asupra acestora.

Andreea Roseti, director de țară pentru România la Humane World for Animals explică motivele din spatele campaniei, reacțiile pe care le așteaptă și felul în care inițiativa ar putea schimba percepțiile consumatorilor români.

„Humane World for Animals desfășoară diverse programe pentru animale în mai multe țări europene, fie că este vorba despre vânătoarea de trofee, fie despre animale de fermă. Noi am considerat că este important să aducem în discuție bunăstarea animalelor și condițiile din fermele industriale, văzând interesul public pentru produsele etice și pentru bunăstarea animalelor”, explică Andreea Roseti. „Românii devin din ce în ce mai conștienți de impactul alegerilor lor și de faptul că, adesea, bunăstarea animală și sănătatea lor merg mână în mână. Campania noastră își propune să informeze oamenii, pentru ca aceștia să facă alegeri conștiente și să accelereze această schimbare pozitivă”.

Datele par să confirme această tendință. Conform unui studiu realizat în 2023 de Novel Research, 80% dintre români sunt dispuși să plătească până la 10% mai mult pentru produse provenite din sisteme cu bunăstare mai ridicată, iar 69% consideră că animalele de fermă merită o protecție mai bună, potrivit Eurobarometrului din același an. „Suntem convinși că și ceilalți, dacă ar cunoaște realitatea, nu ar fi de acord cu anumite practici inumane și ar alege produse alimentare care nu au fost obținute cu prețul cruzimii față de animale”, adaugă Roseti.

Întrebată cât de eficientă crede că va fi campania în schimbarea mentalităților, ea răspunde cu încredere, dar și cu realism: „Experiența noastră în alte țări ne arată că informarea consumatorilor poate avea un impact semnificativ asupra alegerilor lor. Considerăm că această campanie va contribui la creșterea conștientizării și la schimbarea mentalităților, oferindu-le consumatorilor din România posibilitatea de a face alegeri mai informate și mai etice. Schimbarea mentalităților începe cu informarea și se face în timp”.

Articolul continuă după reclamă

Campania are la bază documentație oficială și reglementări europene în vigoare, aplicate în cadrul fermelor industriale. „Din păcate, ceea ce a fost formulat ca un minimum de condiții necesare a devenit o normă, iar animalele trăiesc în astfel de condiții. Mai mult, condițiile pe care le prezentăm nu sunt întâlnite doar în România, ci sunt tipice fermelor industriale. Dar și Comisia Europeană ia în considerare actualizarea legislației privind bunăstarea animalelor de fermă, iar angajamentul de a elimina treptat cuștile în UE a apărut pentru 1 milion de cetățeni europeni au semnat Inițiativa Cetățenească Europeană „Să punem capăt erei cuștii, explică ea.

Humane World for Animals a lucrat împreună cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București două studii dedicate situației fermelor de găini ouătoare și pui broiler din România, iar informațiile colectate au oferit o imagine de ansamblu mai clară. „Este important să spunem că atât în România, cât și în Europa, regăsim ferme de toate categoriile – de la cele în care animalelor li se oferă condiții bune, cu acces la spații exterioare, mișcare, hrană bună și posibilitatea de a-și manifesta cât mai mult din comportamentele naturale, până la cele în care viața animalelor este foarte grea, în cuști îngrămădite sau hale fără ferestre în care acestea nu văd niciodată lumina soarelui. Noi ne dorim ca acestea din urmă să facă tranziția spre standarde mai bune, iar publicul să înțeleagă de ce acest lucru este important”.

Există însă și exemple pozitive, asigură Roseti, iar acestea sunt marcate prin certificări și fac pași importanți în direcția bunăstării animalelor. „Este important și să precizăm că Humane World for Animals își dorește să devină un partener de discuții pentru fermierii care doresc să crească standardele de bunăstare animală din fermele lor. Există mecanisme europene construite exact în acest scop, precum și toată deschiderea din partea noastră pentru a ajuta în această tranziție”.

Totuși, multe ferme din România se opresc la respectarea standardelor minime legale. „Deși multe ferme respectă standardele minime legale, considerăm că acestea nu sunt întotdeauna suficiente pentru a asigura o bunăstare adecvată animalelor. Humane World for Animals susține adoptarea unor standarde mai ridicate, care pun accent pe nevoile naturale ale animalelor și care, în final, se traduc atât în bunăstare animală, cât și în sănătate publică”.

Campania nu își propune să afecteze economia agricolă sau să piardă fermierii clienți, ci să promoveze practici sustenabile și mai etice. „Aceasta nu este o campanie împotriva fermierilor, ci una de conștientizare a faptului că în fermele industriale viața animalelor este departe de cea pe care ne-o amintim din curtea bunicilor noștri. Considerăm că, pe termen lung, consumatorii vor aprecia produsele provenite din ferme care respectă standardele ridicate de bunăstare animală, iar acest lucru poate crea o oportunitate economică pentru fermierii care adoptă aceste practici”.

În ceea ce privește sprijinul concret pentru fermieri, Andreea Roseti subliniază că există programe de sprijin financiar la nivel european și că Humane World for Animals susține colaborarea cu autoritățile pentru a facilita accesul la resurse și traininguri necesare tranziției.

Transparența și informarea corectă a consumatorilor sunt, de asemenea, esențiale. „Humane World for Animals recomandă consumatorilor să se informeze și să ceară detalii despre practicile de bunăstare de la producători și magazine. De asemenea, etichete recunoscute internațional, oferite de organizațiile independente de certificare, sunt un indicator important al respectării standardelor. Ca reguli simple: încercați să vă aprovizionați din surse locale, care știți că respectă condiții decente pentru animale; și nu vă fie rușine să cereți cât mai multe informații.”

În privința prețurilor, mesajul organizației este unul echilibrat: „Această campanie încurajează adoptarea unor practici mai etice și sustenabile, care prioritizează bunăstarea animalelor. Scopul nostru este ca astfel de standarde să devină norma în industrie, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității vieții animalelor, fără a afecta semnificativ consumatorii.”

De altfel, Humane World for Animals discută deja cu lanțuri de restaurante pentru a-i încuraja să adopte politici de achiziție care să prioritizeze bunăstarea animalelor. „Promovăm dialogul și informarea, astfel încât aceste companii să își îmbunătățească standardele și să ofere produse mai etice consumatorilor”, adaugă Roseti. Organizația își propune și un dialog deschis cu autoritățile și fermierii locali. „Suntem deschiși la colaborare cu autoritățile și fermierii pentru a îmbunătăți condițiile din ferme. Deocamdată, campania se concentrează pe informarea publicului și pe inițiative de conștientizare, însă ne dorim să stabilim un dialog constructiv cu toți actorii relevanți din România.”

Planul pe termen lung este ambițios, dar realist: „Educația consumatorilor, colaborarea cu fermierii și autoritățile pentru a implementa schimbări legislative, precum și sprijinirea tranziției către practici mai etice. Ne propunem să creăm o mișcare durabilă, care să prioritizeze bunăstarea animalelor în toate sectoarele industriei alimentare.”

Ce pot face consumatorii pentru a îmbunătăți viața animalelor din fermele industriale?