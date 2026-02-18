Antena Căutare
(P) Cardul cadou, alternativă rapidă care evită cadourile nepotrivite

Dacă te întrebi de ce să alegi un card cadou, un motiv foarte bun este acela că îți permite să economisești timp cu alegerea cadoului pentru cineva drag.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 10:45
Dacă plănuiești să surprinzi o persoană dragă cu un cadou original, atunci un card cadou sau un voucher electronic reprezintă soluția perfectă. | notino.ro

Cu un singur card în valoare de minim 100 lei poți face cuiva o bucurie nesfârșită.

Un card cadou îi va permite destinatarului să-și alegă un produs de beauty luxos dintr-un magazin cu parfumuri de marcă – precum este Notino. El va avea o experiență așa cum și-a dorit – una cu adevărat incitantă. Cardul cadou îi va permite destinatarului să plătească un parfum sau un produs cosmetic de brand și astfel să aibă plăcerea de a-și îndepli un vis – de a avea de ziua lui ceea ce și-a dorit.

Cu un card cadou lucrurile se simplifică: vei alege cadoul universal pentru orice ocazie

Un card cadou este o soluție pentru tine, dacă ești în situația în care nu știi ce să cumperi și s-ar putea să alegi un cadou nepotrivit. Un card de acest gen oferă libertate deplină de alegere. El arată și atractiv, iar în plus, cel care îl primește alege ceea ce își dorește, ceea ce îi oferă cea mai mare bucurie.

Cu un card Notino alegi independent o experiență (respectiv un parfum sau un produs superb de beauty) din sute de opțiuni. El funcționează online și în magazinele fizice din oraș care vând aceleași produse ca în e-shopul respectiv. El nu este reutilizabil, se poate folosi doar o singură dată și în decurs de un an. Un avantaj oferit de acesta este că poate fi perfect pentru un cadou de ultim moment – el fiind ​​disponibil imediat ce a fost achiziționat.

Cum funcționează un card cadou, care reprezintă de fapt un cadou care merge în orice situație? El este cu siguranță o modalitate convenabilă în orice perioadă din an, de a cumpăra un cadou pentru oricine – rudă, prieten, coleg de muncă – care reprezintă o experiență ce va aduce satisfacție și multă bucurie.

Cardul poate fi folosit doar o singură dată, până la epuizarea soldului. De regulă trebuie cumpărat ceva puțin mai scump decât valoarea lui, pentru a beneficia de el în întregime. Pur și simplu introduci codul de pe card în momentul achiziției în magazinul online și plătești produsul ales. Dacă produsul este puțin mai scump, plătești diferența. Dacă produsul este mai ieftin, atunci pierzi diferența de pe card.

Cu un card cadou, faci economie de timp, îl comanzi online sub formă de voucher cadou digital; astfel, acesta este livrat instant pe e-mail, este valabil pentru toate produsele din e-shop-ul respectiv, care desigur sunt la acel moment în stoc.

Valoarea voucherului este fixă, poate fi de la 100 la 400 lei. La achiziționarea lui se selectează și motivul, pentru ca el, ca aspect, să fie cât mai atractiv. El va arăta superb și va fi utilizat de destinatar la cumpărarea parfumurilor și a produselor cosmetice din e‑shopul și din magazinele fizice respective.

Etapele de achiziționare sunt simple: intri pe site, selectezi cardul, valoarea lui, alegi motivul voucherului, îl încarci, introduci datele de contact (nume, e-mail, opțional și telefon) și plătești online, prin Apple Pay sau prin card bancar. Voucherul se primește în doar câteva minute, pe e-mail și este valabil timp de un an de la data când a fost emis.

În acest mod ai un cadou rapid prin care beneficiarul își va cumpăra pe site-ul magazinului, ceea ce îi place mai mult. El poate fi în format electronic sau un voucher elegant imprimat pe hârtie (aciziționat în acest caz din magazinele fizice).

Cardul cadou sau voucherul electronic – Un cadou unic care exprimă: TU alegi!

Voucherul nu poate fi utilizat de mai mute ori și nu poate fi folosit pentru achitarea transportului. El nu poate fi schimbat, poate fi folosi doar o singură dată. Are o valoare destul de mare pentru a alege un produs de brand și nu poate fi folosit decât în e‑shopul din țara unde a fost emis.

În concluzie, dacă plănuiești să surprinzi o persoană dragă cu un cadou original, atunci un card cadou sau un voucher electronic reprezintă soluția perfectă, deoarece combină eficiența și siguranța de a face cea mai bună alegere în acest an.

