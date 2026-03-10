Antena Căutare
Ce a spus mama Andreei Anița după ce a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum

Deși s-au strâns banii necesari pentru Andreea Anița, cei 2,3 milioane de dolari, tânăra nu a supraviețuit. Mama sa a condus-o pe ultimul drum și a lăsat un mesaj emoționant.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 15:31 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 15:36

Avea 27 de ani și multe planuri în față. Cu toate acestea, a încetat din viață chiar de ziua mamei sale, cu toate că oamenii din România s-au mobilizat pentru ea și au reușit să strânsă 2,3 milioane de dolari.

Pe ultimul drum, atunci când și-a condus fiica, mama Andreei Anița a lăsat un mesaj extrem de emoționant care i-a lăsat pe toți cu gurile căscate.

Ce a spus Mama Andreei Anita când a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum

S-a luptat încă de la 16 ani pentru viața sa. Andreea Anița suferea de o formă extrem de rară de cancer, și totul a început cu probleme la nivelul genunchiului. A fost operată în repetate rânduri, atât în România cât și peste hotare. Cu toate că ultima sa speranță era un tratament în Statele Unite, iată că destinul a ales altceva pentru ea.

Românii au strâns suma de 2, 3 milioane de dolari, bani necesari pentru a-i susține familia tinerei în acest demers. În doar câteva zile, această sumă a fost disponibilă pentru Andreea Anița și visul său de a rămâne în viață.

Citește și: A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei

Complicațiile bolii au luat însă avans și Andreea Anița a încetat din viață înainte de a ajunge către o nouă șansă de supraviețuire. Tânăra a murit pe 3 martie 2026. Pe data de 7 martie, aceasta a fost condusă pe ultimul drum, iar mama sa a alăsat un mesaj extrem de emoționant pentru ea, arată acest site.

„Îngerul meu frumos, nu știu dacă menirea ta pe acest pământ a fost să mântuiești, prin suferința ta, păcatele unui întreg arbore genealogic, dar ceea ce știu sigur este că ai lăsat în urmă un exemplu al dăruirii, al unității, al demnității, al luptei și al iubirii!

Continuarea mesajului pe care mama Andreei Anița l-a lăsat

Prin suferința ta, mulți și-au redescoperit credința, dragostea față de oameni și față de necazul aproapelui. Toți acești bani strânși în timp record pentru a te salva pe tine au avut, de fapt, de la început o altă destinație: aceea de a salva mai multe vieți și de a-ți cinsti memoria în acest fel!”, a scris mama Andreei Anița pe Facebook.

Citește și: Ultimul mesaj transmis de Andreea Anița înainte să moară! Ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă din donații

„Mă doare infinit, ca mamă, să văd că nu am învins acea nenorocită de boală, în pofida faptului că am unit o țară întreagă pentru asta. Dar cred că eternitatea este cea care definește sublimul absolut și face ca lucrurile să decurgă așa acum! (…)

Vom privi cum arată grădina lui Dumnezeu atunci când alte vieți, chinuite ca și a ta, vor primi șansa pe care o așteptau și se vor salva! Dumnezeu să dăruiască sănătate și bucurii tuturor celor care au empatizat și au dăruit”, sunt cuvintele pe care mama Andreei Anița le-a lăsat pe rețelele sociale după ce și-a condus fiica pe ultimul drum.

