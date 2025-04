(P) Câte verbe neregulate sunt în engleză?

Învățarea limbii engleze este imposibilă fără a înțelege sistemul de verbe. Dacă verbele regulate sunt destul de simple — adaugi terminația -ed și ești gata — verbele neregulate pot pune probleme chiar și adulților, ca să nu mai vorbim de copii.

Așadar, câte astfel de „capricioase” există în realitate?

Ce sunt verbele neregulate?

Verbele neregulate (irregular verbs) sunt acele verbe care nu formează trecutul simplu (Past Simple) și participiul trecut (Past Participle) conform regulii obișnuite de adăugare a terminației -ed.

De exemplu:

Articolul continuă după reclamă

Dacă aceste verbe ar fi „regulate”, ele ar fi goed, eated și seed — dar clar nu este cazul.

Câte verbe neregulate există?

Astăzi, în limba engleză există aproximativ 200–250 de verbe neregulate. Numărul exact depinde de sursa sau dicționarul consultat. În lucrările lingvistice mai complete, se pot identifica chiar și 470 de verbe cu cel puțin o formă neregulată. Cu toate acestea, în practică, nu sunt folosite activ mai mult de 100–120.

Majoritatea cursanților de nivel mediu folosesc în jur de 60–80 de verbe neregulate. Restul apar mult mai rar.

Distribuție aproximativă:

De ce contează verbele neregulate?

Verbele neregulate formează baza comunicării cotidiene. Verbe precum be, have, go, do, say, get, make, know și altele apar în aproape orice conversație sau text.

Sunt indispensabile atât în conversația informală, cât și în e-mailuri profesionale sau lucrări academice. Prin urmare, nu este suficient să le memorezi – trebuie să le poți folosi corect în propoziții.

Cum pot fi învățate mai ușor?

Iată câteva metode eficiente și testate:

1. Grupuri tematice – verbe grupate după modele similare (begin–began–begun, drink–drank–drunk).

2. Carduri educaționale – metoda clasică, ideală pentru repetiție.

3. Învățarea în context – reținerea verbelor în propoziții, nu în liste. 4. Metode ludice – foarte eficiente mai ales pentru engleză pentru copii, dar și pentru începători adulți.

Copiii învață verbele mult mai rapid prin cântece, rime și activități interactive, decât prin liste seci.

Categorii de verbe neregulate

Deși la început pot părea aleatorii, verbele neregulate pot fi grupate logic. Iată un exemplu simplificat:

Această clasificare ajută enorm la structurarea memoriei.

Întrebări frecvente

Există o listă completă a verbelor neregulate?

Da. Aproape orice manual de limba engleză conține o listă cu 60–120 dintre cele mai frecvente verbe. Pentru o versiune mai extinsă, poți consulta dicționarele Longman, Oxford sau Cambridge.

Trebuie învățate toate?

Nu. Dacă înveți engleză pentru conversație, este suficient să știi 60–80 de verbe frecvente. Restul pot fi învățate treptat, pe măsură ce apar în contexte relevante (examene, traduceri, scriere academică etc.).

De ce sunt „neregulate”?

E o chestiune istorică. În limba engleză veche existau mult mai multe forme verbale, iar unele dintre ele nu au urmat evoluția regulată. Așa au apărut „irregular verbs” — verbele care nu urmează regula generală.

Și totuși, câte trebuie să știi?

În concluzie, există între 200 și 250 de verbe neregulate în limba engleză, dar vei folosi activ doar aproximativ 100 dintre ele. Cei care învață limba la nivel A2–B2 au nevoie în special de cele mai frecvente 60–80. Vestea bună este că nu trebuie să le memorezi pe toate dintr-o dată.

Cu metode potrivite — fie că sunt carduri, grupări logice, fie învățare în context — procesul poate deveni chiar plăcut. În special dacă este vorba de engleză pentru copii, metodele interactive transformă învățarea într-o joacă. Iar pentru adulți? E nevoie doar de un pic de răbdare și consecvență.