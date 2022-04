(P) Ce obstacole poți întâlni când vrei să te formezi într-un domeniu nou

Nu există o soluție unică pentru a „rezolva” toate aceste obstacole, dar atunci când sunt înțelese corect problemele sunt mai ușor de depășit. Iată ce bariere întâmpini în formare și ce soluții ai la îndemână pentru a te califica pentru un job în IT!

Lipsa scopului

Fără a avea un motiv bun pentru a învăța lucruri noi și a te dezvolta, nu te poți implica în experiența de învățare. Și este firesc. Toți preferăm să fim siguri că urmăm o formare care ne aduce și un job de care să fim mulțumiți. Reține că obiectivele nu înseamnă perfecțiune. Ele contează pentru a evolua spre o versiune mai bună a ta. Chiar dacă nu-ți atingi obiectivul sau dacă durează mai mult decât te-ai aștepta, actul de a învăța și de a încerca te ajută să crești profesional.



Soluția: Clarifică obiectivele oricărei experiențe de învățare. Poate îți dorești să evoluezi în carieră sau să ai un salariu mai mare decât cel de acum. De exemplu, dacă urmezi cursuri de calificare în domeniul IT, de la un job de tester poți avansa spre un job de programator junior. Salariul mediu al unui QA Analyst, conform datelor Salario, este de 3.800 lei, dar poate varia în funcție de mărimea companiei, de proiect. În plus ai oportunitatea a obține un loc de muncă în străinătate.

Lipsa de concentrare

Activitatea ta este întreruptă probabil de numeroase forme de comunicare digitală, verbală și scrisă. Telefonul sună, notificările pe e-mail și în social media se adună. Acest ritm își pune amprenta asupra puterii tale de concentrare. Poate ești prezent la un curs, dar te gândești în altă parte.

Soluția: Rezervă „o oră de concentrare” în care să-ți ignori telefonul, să oprești notificările (poți folosi tool-uri care îndeplinesc cu succes acest task) și să te axezi doar pe învățare.

Lipsa motivației

Când înveți pe cont propriu, poți avea și momente în care motivația scade și este firesc să simți nevoia de conexiune cu alți cursanți. Împărtășirea experiențelor, cunoștințelor și observațiilor tale te va motiva să-ți dorești să deprinzi mai multe cunoștințe.



Soluția: În cadrul cursurilor IT, by eJobs vei avea ocazia de a interacționa cu oameni care au aceeași pasiune ca tine. Poți împărtăși cu ei provocările pe care le întâmpini în învățare și vei afla modalități prin care ei le-au depășit, abordări și stiluri de gândire care te pot ajuta. Astfel vei avea sentimentul că aparții unei comunități și nu ești singur pe drumul înspre o carieră în IT.

Experiențele negative din trecut

Interacțiunea cu profesori care nu explicau cum trebuie materia, lipsa de cooperare a acestora pentru a te ajuta să înțelegi materia sau predarea plictisitoare sunt toți factori care pot ridica bariere în calea învățării. Astfel de experiențe îți influențează abordarea față de studiu și te fac să te îndoiești de capacitatea ta de a deprinde noi cunoștințe. Din păcate, astfel de experiențe nu pot fi anulate, însă preocupările și percepțiile greșite pot fi identificate și abordate.

Soluția: Găsește acele cursuri în care atmosfera e una relaxată, în care ai ocazia de a întreba profesorul atunci când nu înțelegi anumite aspecte din materie, dar și colegii.

Poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching).

Ai ocazia ca în timpul cursurilor să îmbini partea teoretică cu partea practică, iar după finalizarea acestora echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job. Detalii despre cursuri aici.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la Cursuri IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Mentalități personale

Uneori poți considera că ești prea în vârstă pentru a învăța lucruri sau nu ai competențele digitale necesare și pentru a face o reconversie profesională. Și astfel creezi o barieră față de învățare și față de noile tehnologii.

Soluția: Găsește un mediu de învățare care îți oferă ocazia pentru a discuta despre preocupările tale într-un mod constructiv. De exemplu, în cadrul cursurilor IT ai și sesiuni de consiliere în carieră în care poți să prezinți provocările pe care le întâmpini în formarea ta. Consilierul în carieră îți va prezenta modul în care se desfășoară cursurile IT by eJobs, povestea altor cursanți care au trecut poate prin situații similare și te va ghida să depășești aceste obstacole. Împreună puteți identifica cursurile care ți se potrivesc, dar și joburile la care poți aplica ulterior.

