(P) Cum învață studenții români să transforme dronele într-o competență reală

Un nou parteneriat universitar aduce educația, cercetarea și inovarea aplicată cu drone mai aproape de studenți, într-un cadru construit pe siguranță, responsabilitate și practică aplicată

Dronele sunt tot mai prezente în jurul nostru – în industrie, agricultură, cercetare sau infrastructură. Dincolo de tehnologie însă, apare o întrebare esențială: cum învățăm să le pilotăm corect? Răspunsul nu ține doar de echipamente performante, ci de educație, oameni și contextul în care această tehnologie este înțeleasă și transformată într-o oportunitate reală de dezvoltare profesională.

Pe 20 ianuarie 2026, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, această întrebare a stat în centrul workshopului „Cum devii pilot de dronă?”, eveniment care a marcat lansarea oficială a proiectului Drone Innovation Hub, un parteneriat educațional dezvoltat împreună cu La Înălțime Drone Academy.

De unde începe formarea ca pilot de dronă

Workshopul a reunit studenți, cadre universitare, reprezentanți ai instituțiilor publice, piloți de drone specializați în prestarea de servicii profesionale, precum și specialiști cu experiență în aviație.

Discuțiile s-au concentrat pe trei repere esențiale pentru creșterea sănătoasă a domeniului dronelor: reglementări, siguranță și responsabilitate. Acestea au fost abordate nu ca limitări, ci ca o fundație solidă care permite utilizarea dronelor într-un mod coerent, sustenabil și compatibil cu cerințele din piață și din mediul academic.

Prezența piloților de drone care activează în servicii precum inspecții tehnice, monitorizare, mentenanță și aplicații industriale a oferit studenților o perspectivă practică, ancorată în realitatea din teren, demonstrând legătura directă dintre educație și aplicabilitate.

Drone Innovation Hub – un cadru comun pentru educație, cercetare și inovare

Dronele sunt deja parte din proiecte industriale, activități de cercetare și infrastructură. Viitorul lor depinde însă de modul în care sunt utilizate de cei care le pilotează. Educația corectă este cea care face legătura dintre tehnologie și aplicabilitate, dintre interes și competență.

Prin Drone Innovation Hub, parteneriatul dintre La Înălțime Drone Academy și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își propune să creeze un hub în care educația teoretică se conectează direct cu aplicațiile reale, iar mediul universitar devine un spațiu activ pentru cercetare, testare și inovare.

Alin Diniță, Rector al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, a subliniat că acest parteneriat oferă studenților un cadru concret de învățare, în care pot dobândi competențe aplicate și pot înțelege modul în care noile tehnologii, precum dronele, devin relevante pentru parcursul lor profesional. Totodată, studenții au oportunitatea de a dezvolta proiecte care pot evolua către prototipuri funcționale, direcții de cercetare aplicată sau inițiative antreprenoriale, într-un context educațional structurat și susținut.

Carmen Păducel, fondatoarea La Înălțime Drone Academy, declară că Drone Innovation Hub este mai mult decât un proiect punctual:

„Vedem mult interes pentru drone, mai ales în rândul studenților. Rolul nostru este să transformăm acest interes într-o competență reală. Educația corectă, practica aplicată și responsabilitatea sunt cele care dau valoare acestui domeniu. Drone Innovation Hub pornește din dorința de a construi, împreună cu mediul universitar, un ecosistem în care studenții pot învăța, testa și inova domeniul dronelor.”

Sprijin instituțional pentru competențe emergente

Un mesaj important a fost transmis de Silvia Monica Dinică, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care a evidențiat rolul educației în dezvoltarea competențelor profesionale și importanța susținerii meseriilor emergente, astfel încât studenții să beneficieze de un cadru clar și coerent pentru desfășurarea viitoarei activități profesionale.

Dimensiunea de reglementare și siguranță a fost abordată de reprezentanții Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin intervențiile inspectorului aeronautic Nicolae Bădeu și ale inspectorului aeronautic Evelina Kozma, care au transmis deschiderea autorității față de tineri și susținerea acestora în procesul de formare. Totodată, au explicat parcursul necesar pentru a deveni pilot de dronă, subliniind importanța pregătirii corecte și a respectării cadrului legal.

Un început la înălțime pentru formarea viitorilor specialiști

Evenimentul ,,Cum devin pilot de drone?” a reprezentat primul pas dintr-un demers mai amplu. Drone Innovation Hub este gândit ca un punct de legătură între educație, cercetare și aplicabilitate, cu studenții în centru. Parteneriatul creează un spațiu activ în care educația teoretică se conectează cu aplicații reale, proiectele pot evolua către cercetare și prototipuri, iar dronele devin instrumente educaționale, nu doar tehnologii demonstrative.

