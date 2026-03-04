Antena Căutare
Superstiții și tradiții în luna martie. Ce este bine să faci și ce să eviți în această perioadă

Este a treia lună a anului, dar și începutul primăverii, anotimpul renașterii. Pe lângă multele sărbători legale, dar și datele importante din calendarul creștin ortodox, avem și superstiții și tradiții.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 12:13 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 12:53
Ce este bine să faci în luna martie pentru a avea noroc și ce ar trebui să eviți, conform tradițiilor și obiceiurilor | Profimedia Images

Evenimentele astronomice nu trebuie nici ele uitate, dat fiind faptul că marchează momentele importante în cadrul horoscopului.

Superstiții și tradiții în luna martie

Luna martie este concepută din 31 de zile și are un început ca cel al lunii februarie, dar și ca luna noiembrie. Denumirea lunii Martie vine din latină și este de fapt numele zeului Marte. În latină i se spune Mars. El a fost fiul lui Jupiter și al Junonei. Este considerat una dintre cele trei divinități care au protejat Roma. Mars era tatăl lui Romulus, și romanii îl considerau protectorul lor suprem.

În luna martie, fiind început de primăvară, vremea este întotdeauna schimbătoare. Avem parte atât de soare, căldură, cât și de ploi și frig intens. Superstițiile spun că este vorba despre „capriciile” primăverii, se arată pe un site.

Tradiția românească spune că luna martie este una dintre cele mai bogate perioade ale anului. Avem mărțișorul care este întotdeauna pe 1 martie. Atunci se oferă mărțișoare și acel șnur roșu care este simbolul norocului, renașterii și al primăverii. În unele zone, mărțișorul este purtat până la înflorirea pomilor. Acest gest se pare că ar aduce noroc și prosperitate.

Culorile alb-roșu de la șnurul mărțișorului sunt un contrast perfect între anotimpurile vară-iarnă, dar și căldură și frig. În trecut, șnurul era format din culorile alb și negru.

În primele zile ale lunii martie sunt și Babele. În acest sens, superstițiile spun că în funcție de vreme, așa este și firea omului. Alegerea babelor a devenit mai degtabă un ritual simbolic. Între 1 și 9 martie, fiecare își alege o babă și starea vremii îi arată cum îi va fi perioada

Sărbătorile primăverii

Printre cele mai importante evenimente din luna martie se numără Ziua Internațională a Femeii. Aceasta are o dată fixă și pică întotdeauna pe 8 martie. Femeile primesc atunci cadouri simbolice și flori.

Sărbătoarea trecută în calendarul creștin ortodox de pe 9 martie este sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici. Prepararea acestora se face diferit în funcție de regiunile țării. Astfel, în Moldova avem mucenici cu zeamă dulce, iar în Muntenia și Dobrogea, cei copți.

Potrivit tradiției, după Babe urmează Mucenicii care aduc o vreme mai bună. Până pe 17 martie, se ard gunoaiele pentru ca primăvara să fie mai blândă și mai curată. Se spune că astfel aerul se purifică, dar și sufletul și trupul.

Superstiția spune că tot ce este semăna în această perioadă, va rodi de 40 de ori mai mult. Cei care nu respectă tradițiile, vor avea de suferit timp de 40 de zile. O altă superstiție spune că dacă va ploua pe 9 martie, atunci ploaia va veni și în prima zi de Paște.

fată frumoasă care ține în mână un buchet de flori

Pe data de 25 martie, se marchează Buna Vestire, o altă sărbătoare trecută în calendarul ortodox. În această zi, credincioșii care țin post au dezlegare la pește. În calendarul popular, Buna Vestire este cunoscută și ca Ziua Cucului. Vestirea primăverii este anunțată cu primul cântec al acestei păsări.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

