Ultimul mesaj transmis de Andreea Anița înainte să moară! Ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă din donații

La scurt timp după ce a murit Andreea Anița, tânăra din Fălticeni pentru care românii au strâns 2,3 milioane de dolari, a ieșit la iveală care a fost ultimul mesaj transmis de tânără, în luna ianuarie, cum arăta atunci, dar totodată s-a aflat și ce se va întâmpla cu banii strânși din donații.

Care a fost ultimul mesaj transmis de Andreea Anița înainte să moară, dar și ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă din donații

Marți, pe 3 martie 2026, Andreea Anița din Fălticeni, tânăra diagnosticată cu sarcom sinovial pentru care s-au adunat 2,3 milioane de dolari din donații, s-a stins din viață. Veste a fost dată chiar de către mama tinerei.

Andreea Anița a fost diagnosticată la vârsta de 16 ani cu sarcom sinovial, o formă extrem de rară și agresivă de cancer. A făcut tratamente, intervenții și chimioterapie și a ajuns chiar să accepte amputarea unui picior, pentru a preveji extinderea bolii. O vreme totul a fost relativ bine, dar ulterior boala a revenit mai agresiv și ultima șansă la viață pentru Andreea Anița a fost tratamentul Tecerla din Statele Unite ale Americii, pentru care tânăra avea nevoie de 2,3 milioane de dolari. O țară întreagă s-a mobilizat în luna ianuarie 2026 atunci când Dani Cek și preotul Alexandru Lungu au demarat cea mai mare campanie umanitară din România. Scopul a fost acela de a aduna suma de 2,3 miioane de dolari pentru ca Andreea Anița să primească din nou șansa la viață, în urma unui tratament Tecerla în Statele Unite ale Americii. În doar câteva zile, românii s-au mobilizat și suma a fost strânsă, însă complicațiile apărute între timp (o bronhopneumonie și o infecție cu bacterii multirezistente) i-au făcut inima să cedeze.

Ultimul mesaj transmis de Andreea Anița, înainte să moară

Ultimul mesaj transmis de Andreea Anța a fost unul optimist, în care a spus că ea continuă să lupte și să reziste. Iată mai jos mesajul tinerei, publicat pe pagina sa de Facebook în luna ianuarie, alături de o poză în care se află pe un pat de spital:

Totuși, boala a fost mai puternică și Andreea Anița a pierdut lupta cu viața, vestea fiind dată chiar de către mama ei, în data de 3 martie 2026.

Ce se va întâmpla cu banii strânși pentru Andreea Anița

Ulterior, numeroși români s-au întrebat ce se va întâmpla cu suma de 2,3 milioane de dolari, strânsă pentru Andreea Anița.

Cel care a oferit lămuriri în acest sens a fost chiar Dani Cek, inițiatorul campaniei de strângere de fonduri:

„ (…) familia va împărți banii strict pentru copiii bolnavi de cancer, pentru că aceasta este boala cu care Andreea a luptat.

Vom oferi un termen de o lună pentru cei care își doresc banii înapoi. Vom publica o adresă de e-mail unde se vor putea trimite dovezile tranzacțiilor, iar sumele vor fi returnate celor care solicită acest lucru.

După această perioadă, vom identifica cazurile de copii bolnavi de cancer și familia va plăti direct facturile către spitale. Nu va primi nimeni nicio sumă în conturi personale. Plata se va face strict în baza unor documente clare: accept din partea unui spital și factură emisă pentru tratament. Toate dovezile plăților vor fi făcute publice de către familie. Toți banii sunt monitorizați de instituțiile statului iar transparența va fi totală. Veți afla exact ce s-a întâmplat cu fiecare sumă.

𝐁𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭-𝐨 𝐩𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚, 𝐝𝐚𝐫 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚 𝐯𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐭̦𝐢.

Deocamdată am o singură rugăminte, să lăsați familia să își plângă fiica”, a scris acesta într-un mesaj transmis pe pagina sa oficială de Facebook.

