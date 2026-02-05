(P) Cum să te asiguri că cei mici au grijă de dinții lor. Sfaturi pentru părinți

Antena Căutare
Dinții celor mici au nevoie de atenție încă din primii ani de viață, iar formarea unor obiceiuri corecte de igienă orală începe întotdeauna acasă.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 10:59 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 11:00

Mulți părinți se întreabă ce pot face pentru ca micuții să își îngrijească dinții în mod corect și constant. În realitate, câteva obiceiuri simple pot influența semnificativ sănătatea dentară pe termen lung. Iată câteva modalități prin care îl poți ajuta pe copilul tău să își formeze obiceiuri sănătoase și să înțeleagă importanța îngrijirii zilnice a dinților!

Creează o rutină clară și ușor de urmat

Copiii au nevoie de repere clare. Dacă îi ajuți să creezi o rutină stabilă, o vor urma cu mai multă ușurință. Periajul de dimineață și de seară trebuie să devină o parte firească din zi. În primii ani, tu ești responsabil de periajul corect, dar în același timp, copilul trebuie să învețe din exemplul pe care i-l oferi. Spălați-vă împreună pe dinți, folosește o periuță adaptată vârstei sale și transformă totul într-o activitate plăcută. Lasă-l să țină periuța după ce termini tu curățarea completă. În felul acesta capătă încredere și devine implicat.

În mod uzual, controalele stomatologice periodice și igienizările profesionale pot contribui la menținerea sănătății orale a copiilor, fiind recomandate, orientativ, o dată la șase luni, în funcție de nevoile fiecărui copil. Periajul profesional al dinților pentru copii are rolul de a îndepărta placa bacteriană și, în același timp, îl ajută pe cel mic să se obișnuiască treptat cu atmosfera din cabinet și cu echipa medicală [1][2].

Alege produse potrivite vârstei copilului

Nu toate pastele și periuțele sunt recomandate pentru orice copil. La început, ai nevoie de o periuță cu cap mic și peri moi, ușor de manevrat. Când copilul începe să își perieze singur dinții, poți opta pentru variante cu personaje colorate sau periuțe electrice special concepute pentru copii. Pasta de dinți trebuie să conțină fluor în concentrația potrivită pentru vârstă. Întreabă medicul pedodont ce recomandări are pentru etapa în care se află copilul tău. În anumite perioade, nevoile de igienă se pot schimba rapid, în funcție de erupția dinților sau obiceiurile de alimentație [2].

Oferă-i explicații simple și logice

Copilul are nevoia să înțeleagă tot ce face, așa că spune-i de ce este important să se spele pe dinți. Explică-i că resturile de mâncare rămân între dinți, că acolo pot apărea carii care pot strica dintele și că periuța este instrumentul care previne acest lucru. Folosește povești, jocuri sau aplicații educative, în funcție de vârsta lui. Copiii cooperează mai bine când înțeleg cum decurg lucrurile și când se simt implicați.

Redu gustările frecvente și băuturile dulci

Un alt aspect pe care mulți părinți îl subestimează este frecvența gustărilor. Nu doar dulciurile afectează dinții, ci și expunerea constantă la carbohidrați sau sucuri. De fiecare dată când copilul gustă ceva, nivelul de aciditate din gură crește. Dacă între mese, micuțul consumă constant biscuiți, sucuri sau cereale, riscul de carii crește semnificativ.

Este recomandat să-i oferi apă ca băutură principală, iar gustările să fie cât mai puțin procesate. Fructele, legumele crude și brânzeturile pot fi opțiuni mai prietenoase cu dinții. În plus, după periajul de seară, se consumă doar apă [3].

Fii un exemplu constant pentru copil

Tu ești primul model pentru copilul tău. Dacă te vede că te speli cu regularitate pe dinți, că mergi cu încredere la dentist, că îți îngrijești dantura, micuțul va înțelege că toate acestea sunt importante. Uneori, un simplu gest – cum ar fi să te vadă folosind ața dentară – are mai mult impact decât explicațiile extinse. Îți poți transforma obiceiurile proprii într-o lecție importantă pentru el.

În loc să insiști cu respectarea regulilor, implică-l. Lasă-l să aleagă periuța, să cronometreze timpul de periaj, să participe la cumpărarea pastei. Când copilul simte că are un rol activ, devine mai motivat să respecte regulile.

Grija pentru dinții de lapte este o investiție în sănătatea pe termen lung a copilului tău. Cu ajutorul tău, cel mic va învăța să se spele corect pe dinți și să își respecte propriul corp. Printr-o rutină simplă, explicată pe înțelesul lui, cu răbdare și consecvență, îi poți oferi șansa unui zâmbet sănătos pe termen lung!

