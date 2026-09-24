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(P) Propriul site de comenzi: pasul firesc pentru afacerile HoReCa care vor să țină pasul

Dacă ai un restaurant, o pizzerie, un fast-food sau o altă afacere HoReCa, clienții tăi se așteaptă deja să ai propriul site de comenzi online prin care pot comanda direct.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 12:12 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 12:13
(P) Propriul site de comenzi: pasul firesc pentru afacerile HoReCa care vor să țină pasul | https://perfect-order.ro/
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Vor să vadă rapid meniul de pe telefon, să aleagă produsele și să trimită comanda fără să fie nevoiți să sune.

Întrebarea este: pot face asta direct de la tine sau trebuie să ajungă la tine prin altcineva?

Platformele de delivery sunt utile și îți pot aduce clienți noi. Dar nu ar trebui să fie singura ta variantă.

Dacă ai deja clienți, vinde prin propriul site de comenzi

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Ai deja clienți. De ce să-i trimiți mereu prin altcineva?

Dacă ai un restaurant, o pizzerie, un fast-food sau orice altă afacere HoReCa, ai nevoie de un site de comenzi online care să fie al tău.

Platformele de delivery îți pot aduce clienți noi. Dar clientul care te cunoaște deja, care a mai comandat și știe exact ce vrea, ar trebui să poată reveni direct la tine.

1. Pe site-ul tău.

2. La meniul tău.

3. La ofertele tale.

Fără să te caute printre zeci de concurenți.

Site-ul tău poate să vândă, nu doar să existe

Dacă un client a intrat pe site, a văzut meniul și s-a hotărât ce vrea, nu-l mai trimite la telefon. Lasă-l să comande pe loc.

1. Alege produsele.

2. Selectează livrare sau ridicare.

3. Completează datele.

4. Trimite comanda.

Atât.

Un site de prezentare care doar afișează meniul și numărul de telefon pierde oportunități.

Propriul site de comenzi le transformă în vânzări.

Mai puține telefoane. Mai puține greșeli. Mai multă eficiență.

În orele aglomerate nu ai nevoie de conversații lungi la telefon. Clientul completează singur informațiile, iar tu primești comanda clar și structurată.

Mai puțin timp pierdut. Mai multe comenzi procesate eficient.

Tu controlezi tot

1. Meniul.

2. Prețurile.

3. Produsele.

4. Variantele.

5. Programul.

6. Livrarea.

7. Ridicarea.

8. Pragul minim.

9. Ofertele.

10. Disponibilitatea comenzilor.

Și, cel mai important, relația cu clientul.

Pe propriul site nu ești doar încă un restaurant dintr-o listă. Ești singurul brand pe care îl vede clientul.

Clientul îți reține domeniul. Revine direct. Descoperă ofertele tale. Comandă din nou fără să treacă prin altcineva.

Asta înseamnă mai mult control, mai multă independență și o relație mai puternică cu propriii clienți.

De ce să mai iei fiecare comandă la telefon?

Dacă ai o seară aglomerată, probabil cunoști deja situația. Sună telefonul. Clientul întreabă ce produse ai, ce ingrediente conțin, cât costă livrarea, apoi dictează numele, adresa și comanda.

În același timp, echipa ta trebuie să pregătească comenzile existente.

Cu propriul site de comenzi online, clientul face singur mare parte din acest proces:

1. Vede meniul.

2. Alege produsele.

3. Trimite comanda.

Telefonul poate rămâne disponibil pentru cine îl preferă, dar nu mai trebuie să fie singura variantă.

Tu stabilești cum funcționează comenzile

Cu propriul sistem poți controla modul în care primești comenzile:

1. Îți organizezi meniul așa cum dorești.

2. Stabilești produsele, variantele și prețurile.

3. Alegi dacă oferi livrare, ridicare sau ambele.

4. Setezi valoarea minimă a comenzii, programul și condițiile de livrare.

5. Dacă bucătăria este prea aglomerată, poți opri temporar comenzile.

6. Nu trebuie să îți adaptezi afacerea la un sistem generic.

7. Sistemul trebuie să se adapteze modului în care lucrezi tu.

8. Nu trebuie să renunți la platformele de delivery

Folosește toate canalele, dar construiește și unul al tău

Nu alege un singur canal. Fii peste tot unde sunt clienții tăi.

Nu trebuie să renunți la Glovo, Wolt, Facebook, Instagram, Google sau comenzile telefonice.

Din contră. Folosește-le pe toate.

Dacă îți aduc clienți, folosește-le. Dar nu lăsa întreaga afacere să depindă de ele.

Propriul site de comenzi îți oferă un avantaj simplu și foarte valoros: poți transforma aproape orice canal de promovare într-o sursă directă de comenzi.

  • Pui linkul pe Facebook sau Instagram.
  • Îl afișezi în Google Business.
  • Îl trimiți pe WhatsApp.
  • Îl pui pe ambalaje, flyere, meniuri sau într-un cod QR.

Clientul nu mai trebuie să te caute, să îți scrie sau să sune ca să afle cum poate comanda.

Intră direct pe site, vede meniul și trimite comanda.

Asta înseamnă mai puțini pași pentru client.

Fii prezent peste tot, dar construiește în paralel și canalul tău direct.

Cu cât îi oferi clientului mai multe căi simple de a ajunge la tine și de a comanda, cu atât elimini mai multe obstacole din calea unei vânzări.

Ideea nu este să alegi între ele sau sa depinzi de unul singur. Practic, mai adaugi unul care este al tău.

Perfect Order îți oferă propriul site de comenzi online cu aplicație

Perfect Order este făcut pentru restaurante, pizzerii, fast-food-uri, shaormerii și alte afaceri HoReCa care vor să primească comenzile direct, fără să depindă permanent de alte platforme.

Primești propriul site de comenzi, configurat cu brandul, meniul, programul și regulile afacerii tale.

Clientul intră, vede produsele, alege variantele, selectează livrare sau ridicare și trimite comanda.

Tu primești comanda imediat și o gestionezi simplu.

Ai un panou de administrare clar și ușor de folosit, din care poți modifica meniul, prețurile, programul, comenzile, clienții și setările de livrare fără să depinzi de un programator pentru fiecare schimbare.

Când intră o comandă nouă, primești notificare direct pe telefon prin aplicația Perfect Notify.

Asta înseamnă că ai într-un singur sistem tot ce îți trebuie pentru comenzile online:

  • site propriu, sub brandul tău;
  • meniu și produse administrate de tine;
  • livrare și ridicare;
  • program și disponibilitate comenzi;
  • panou simplu de administrare;
  • evidența comenzilor și clienților;
  • notificări pe telefon când intră o comandă nouă.

Nu trebuie să investești într-o platformă dezvoltată de la zero și nici să complici modul în care lucrează echipa ta. Perfect Order îți oferă un sistem deja construit pentru HoReCa, simplu de folosit și gata să transforme site-ul tău într-un canal real de vânzare.

Cât durează să ai propriul site de comenzi?

Doar câteva zile.

Totul este deja pregătit. Tu ne trimiți logo-ul, meniul, programul și detaliile afacerii, iar noi configurăm sistemul pentru tine.

Fără dezvoltare de la zero. În câteva zile poți avea propriul site de comenzi online gata de folosit.

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