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Valentin din sezonul 14 Mireasa, mărturisiri grele despre copilăria lui. Mama lui a ascultat povestea cu ochii în lacrimi

Valentin din sezonul 14 Mireasa poartă în suflet o povestea grea de viață. Tânărul i-a impresionat pe băieți cu mărturisirile lui despre neajunsurile copilăriei și despre munca depusă pentru a ajunge unde este astăzi. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 11:51 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 11:52
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Valentin a absolvit facultatea și a devenit inginer geodez. Tânărul le-a mărturisit băieților că a avut o copilărie grea, plină de neajunsuri. Părinții lui au divorțat când el era mic, iar mama lui a muncit din greu să-și crească copiii.

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Valentin, mărturisiri despre drama prin care a trecut în copilărie. Doamna Emilia a privit cu lacrimi în ochi confesiunile fiului: „A fost foarte greu”

„Mama l-a luat pe fostul ei bărbat și am stat în comuna Pantelimon. El s-a împrumutat la cămătari și au venit să facă o casă în curtea noastră. Eram copil. După aceea am plecat la groapa de gunoi. Era o casă, treceau ciobanii cu vacile și în spate era o groapă de gunoi. De acolo am ajuns la Greaca, la asociația de acolo. După ce a rămas mama gravidă cu sora mea, ne-au dat afară de acolo și a găsit o casă unde proprietarul lucra prin Spania. Am stat acolo până în clasa a IV-a și m-a văzut mamaie cu pantofi rupți și m-a luat la București. Mamaie m-a făcut om. Dacă stăteam cu mama, ajungeam rău. Mama mergea pe câmp și aduna saci în spate”, a povestit Valentin.

De asemenea, Valentin a povestit că a fost cu mama lui în Anglia la căpșuni într-o vară, când avea 18 ani. Tânărul își amintește că a muncit pe 45 de grade. De la 14 ani, Valentin a lucrat în ospătărie.

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Emilia a privit cu ochii plini de lacrimi mărturisirile fiului de care este tare mândră.

Valentin și mama lui
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