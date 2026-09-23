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(P) De ce randamentul unei lavabile de calitate te face să economisești

Când ai de zugrăvit o cameră sau întreaga locuință, e firesc să te uiți mai întâi la prețul vopselei. Două găleți au aceeași cantitate, dar una costă mai puțin?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:39 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:41
(P) De ce randamentul unei lavabile de calitate te face să economisești | magnific
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La prima vedere, alegerea pare simplă. Numai că prețul de pe raft spune doar o parte din poveste.

Contează câtă suprafață poți acoperi cu acea cantitate, câte straturi trebuie să aplici și cât de bine este pregătit peretele. Abia după ce pui toate aceste lucruri cap la cap poți estima cât te va costa, în realitate, zugrăvitul.

Ce îți spune, de fapt, randamentul de pe etichetă

Randamentul arată, în principiu, câți metri pătrați pot fi acoperiți cu un litru de vopsea. Este o informație utilă mai ales atunci când compari produse cu prețuri și cantități diferite. Dacă alegi o vopsea lavabilă colorată de calitate, de exemplu, nuanța nu ar trebui să fie singurul criteriu. Merită să verifici și randamentul declarat de producător, numărul de straturi recomandate și indicațiile referitoare la suprafața pe care urmează să aplici produsul.

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Trebuie însă ținut cont că valoarea de pe ambalaj este una orientativă. Un perete poros sau foarte absorbant se poate comporta diferit față de o suprafață netedă, uniformă și pregătită corespunzător.

În loc să compari prețul găleților, calculează costul pe metru pătrat

Să presupunem că ai de vopsit aceeași suprafață cu două produse. Primul este mai ieftin, dar are un consum mai mare și sunt necesare mai multe aplicări. Cel de-al doilea costă mai mult pe litru, însă o cantitate mai mică este suficientă pentru lucrare. Într-o asemenea situație, diferența de preț poate deveni mai puțin importantă.

Un calcul simplu pornește de la suprafața care trebuie vopsită, randamentul estimat și numărul de straturi necesare. La acestea se adaugă consumabilele și, dacă apelezi la un zugrav, costul manoperei.

Cu alte cuvinte, nu întotdeauna produsul cu cel mai mic preț pe litru duce și la cea mai mică factură la finalul renovării.

Nu confunda randamentul cu puterea de acoperire

Cele două sunt legate, dar nu înseamnă exact același lucru. Randamentul indică suprafața pe care o anumită cantitate de vopsea o poate acoperi, în timp ce puterea de acoperire se referă la capacitatea acesteia de a masca suprafața și culoarea de dedesubt.

Diferența devine ușor de observat atunci când schimbi radical culoarea pereților. Trecerea de la o nuanță foarte închisă la una deschisă poate necesita o abordare diferită față de simpla reîmprospătare a unei culori apropiate. În etapa de documentare poți întâlni și criterii care nu țin direct de randament. În cazul vopselei lavabile Sikkens cu certificare Air Comfort Gold certificarea este o caracteristică distinctă, care trebuie analizată separat de consumul declarat, puterea de acoperire și instrucțiunile de aplicare.

Peretele poate „consuma” mai multă vopsea decât te aștepți

Poți cumpăra o lavabilă cu un randament bun pe hârtie și totuși să folosești mai mult produs decât ai calculat. Motivul poate fi chiar suprafața pe care lucrezi.

Pereții foarte absorbanți, suprafețele reparate recent sau zonele cu porozitate neuniformă pot influența consumul. Tocmai de aceea, pregătirea suportului nu este doar o etapă pe care trebuie să o bifezi înainte de zugrăvit. Aplicarea unei amorse de calitate pentru pereți, atunci când tipul suprafeței și instrucțiunile de aplicare o cer, ajută la pregătirea suportului și la uniformizarea absorbției. În practică, încercarea de a economisi tocmai la această etapă poate avea efectul opus dacă ajungi să consumi mai multă lavabilă ulterior.

Mai multe straturi înseamnă și mai mult timp

Costul renovării nu se măsoară numai în litri de vopsea. Fiecare strat suplimentar presupune aplicare, timp de uscare și reluarea lucrului. Dacă zugrăvești singur, acest lucru înseamnă în primul rând mai multe ore dedicate proiectului. Dacă lucrezi cu o echipă, timpul suplimentar se poate reflecta și în costurile lucrării.

La acestea se adaugă consumabilele, eventualele retușuri și cantitatea de produs rămasă sau, dimpotrivă, drumurile suplimentare la magazin atunci când estimarea inițială a fost prea optimistă.

Câte găleți îți trebuie, de fapt?

Înainte să cumperi vopseaua, măsoară suprafețele care urmează să fie zugrăvite și verifică randamentul indicat pentru produsul ales. Ține cont de numărul recomandat de straturi și de starea pereților, apoi păstrează și o marjă rezonabilă pentru pierderi și eventuale retușuri.

Dacă oscilezi între două produse, încearcă să compari cantitatea totală estimată pentru întreaga lucrare, nu doar prețul unui recipient. Este un calcul puțin mai atent, dar îți poate oferi o imagine mult mai apropiată de costul final.

Când alegi calitate, vezi economia la finalul lucrării

O lavabilă care pare mai scumpă la prima vedere poate ajunge să coste mai puțin raportat la suprafața finalizată, dacă randamentul, puterea de acoperire și condițiile de aplicare permit folosirea unei cantități mai

mici. La fel de bine, un produs cu preț mai redus poate fi alegerea potrivită dacă oferă performanțele necesare pentru suprafața respectivă.

De aceea, comparația utilă nu se oprește la prețul de pe etichetă. Când iei în calcul suprafața, consumul estimat, numărul de straturi și pregătirea pereților, bugetul pentru zugrăvit devine mult mai ușor de estimat.

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