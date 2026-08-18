Pasagerii pot obține între 250 și 600 de euro per persoană, iar cererile pot fi depuse retroactiv pentru zboruri din ultimii trei ani.

(P) Recuperarea banilor după un zbor anulat: ce documente sunt necesare și care este traseul corect al cererii | freepik

Milioane de pasageri pierd în fiecare an sute de euro la care au dreptul legal - nu pentru că nu sunt eligibili, ci pentru că nu știu ce documente să strângă din aeroport în primele ore după o anulare. AirClaim a publicat un ghid procedural complet care rezolvă exact această problemă: un traseu pas cu pas, cu documentele obligatorii, capcanele de evitat și termenele pe care operatorii aerieni preferă să nu le menționeze.

Ce prevede legea și cine este eligibil

Regulamentul European 261/2004 stabilește un cadru clar de protecție pentru pasagerii zborurilor operate de pe teritoriul Uniunii Europene sau de către companii aeriene cu sediul în UE. Compensațiile financiare la care are dreptul un pasager afectat de o anulare se situează între 250 și 600 de euro per persoană, în funcție de distanța zborului:

250 de euro pentru zboruri de până la 1.500 km

400 de euro pentru zboruri intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km

600 de euro pentru zboruri de peste 3.500 km în afara Uniunii Europene

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Condiția esențială pentru eligibilitate: anularea să fi fost comunicată pasagerului cu mai puțin de 14 zile înainte de data plecării și să nu fi fost cauzată de circumstanțe extraordinare - fenomene meteorologice extreme, instabilitate politică, greve ale controlului de trafic aerian sau alte evenimente în afara controlului operatorului. Această din urmă condiție este și cea mai frecvent invocată de companiile aeriene pentru a respinge cererile, motiv pentru care documentarea motivului real al anulării, chiar din aeroport, este esențială.

Un element pe care ghidul îl subliniază explicit și pe care majoritatea pasagerilor nu îl cunoaște: cererile pot fi depuse retroactiv pentru zboruri operate în ultimii trei ani. Termenul de prescripție variază în funcție de jurisdicție, însă în România pasagerii au la dispoziție această fereastră pentru a recupera compensații la care aveau dreptul și pe care nu le-au solicitat la momentul evenimentului.

AirClaim raportează peste 1,5 milioane de clienți gestionați și peste 100 de milioane de euro recuperați pentru pasageri de la lansarea operațiunilor în 2018 - cifre care reflectă amploarea reală a unui drept legal pe care majoritatea pasagerilor nu știe că îl are sau nu știe cum să îl valorifice.

Cele trei documente fără de care dosarul nu poate fi câștigat

Ghidul AirClaim identifică trei categorii de documente a căror absență transformă automat o creanță legitimă într-un dosar imposibil de susținut:

1. Boarding pass-ul și biletul electronic

Acestea sunt documentele care dovedesc relația contractuală cu transportatorul aerian și confirmă că pasagerul se afla efectiv pe zborul anulat. Boarding pass-ul fizic sau electronic, împreună cu confirmarea rezervării și biletul electronic, reprezintă baza oricărui dosar. Fără ele, compania aeriană poate contesta chiar și existența relației contractuale.

Recomandarea ghidului: boarding pass-ul electronic să fie salvat imediat în telefon sau trimis pe email, iar confirmarea rezervării să fie păstrată în format PDF, nu doar ca link activ în inbox.

2. Comunicarea oficială a anulării

SMS-ul, emailul sau notificarea din aplicația companiei aeriene prin care pasagerul a fost informat de anulare este documentul care fixează momentul informării - element critic pentru calculul eligibilității. Dacă anularea a fost comunicată cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, pasagerul este eligibil pentru compensație. Dacă operatorul aerian susține ulterior că a notificat pasagerul mai devreme, această comunicare este dovada care contrazice afirmația.

Recomandarea ghidului: screenshot la notificarea primită, cu data și ora vizibile, salvat imediat în galeria foto sau trimis pe email.

3. Confirmarea scrisă a motivului anulării

Acesta este documentul cel mai rar strâns și cel mai valoros din perspectivă juridică. Solicitarea la ghișeul companiei aeriene a unei confirmări scrise a motivului anulării este esențială pentru a bloca invocarea ulterioară a circumstanțelor extraordinare. Dacă motivul real al anulării este o problemă tehnică sau o decizie operațională a companiei, iar pasagerul deține o confirmare scrisă în acest sens, operatorul nu mai poate susține ulterior că evenimentul a fost în afara controlului său.

Recomandarea ghidului: solicitarea să fie făcută explicit, în scris, la ghișeul companiei aeriene, imediat după anunțul anulării.

Cheltuielile suplimentare - rambursabile separat

Pe lângă compensația financiară, Articolul 9 din Regulamentul EC 261/2004 prevede dreptul pasagerilor la rambursarea cheltuielilor rezonabile generate de anulare: masă și băuturi proporționale cu timpul de așteptare, cazare dacă zborul a fost reprogramat pentru a doua zi, transport între aeroport și locul de cazare, și două apeluri telefonice sau emailuri.

Chitanțele pentru aceste cheltuieli trebuie păstrate și depuse separat, ca parte a dosarului de rambursare. Ele nu sunt incluse automat în compensația de 250-600 de euro și nu sunt condiționate de aceasta - un pasager poate solicita rambursarea cheltuielilor chiar și în situații în care zborul a fost anulat din circumstanțe extraordinare și compensația financiară nu este acordată.

Capcana voucherului - ce trebuie știut înainte de a semna

Ghidul AirClaim dedică o secțiune separată uneia dintre cele mai frecvente tactici întâlnite în aeroporturi: oferta de voucher pe loc din partea companiei aeriene. Aparent o soluție rapidă, voucherul vine de regulă cu termeni și condiții care limitează sau sting dreptul la compensație financiară în baza EC 261/2004.

Un voucher de 50 de euro nu stinge o creanță legală de 400 de euro. Acceptarea lui fără citirea termenelor poate însemna renunțarea la o sumă de opt ori mai mare. Recomandarea ghidului este clară: orice ofertă de voucher să fie analizată cu atenție înainte de acceptare, iar în caz de îndoială, să fie refuzată până la verificarea eligibilității pentru compensație financiară.

Întârzierile majore - același drept, aceleași documente

Un element legislativ rareori explicat clar: o întârziere de peste cinci ore la destinație este asimilată juridic unei anulări, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea Regulamentului EC 261/2004. Pasagerii afectați de întârzieri majore au dreptul la aceeași grilă de compensare de 250-600 de euro, iar documentele necesare pentru dosar sunt cvasi-identice cu cele pentru o anulare.

Procesul complet și lista de documente necesare pentru despăgubiri pentru zbor anulat sunt disponibile pe platforma AirClaim, unde pasagerii pot verifica eligibilitatea zborului în câteva minute, fără costuri inițiale

Traseul complet al unui dosar gestionat de AirClaim

Ghidul descrie pas cu pas traseul standard al unui dosar gestionat de AirClaim, de la primul contact până la recuperarea compensației:

1. Verificarea eligibilității - pasagerul completează formularul online pe platforma AirClaim, introducând datele zborului. Sistemul verifică automat eligibilitatea în baza EC 261/2004 și estimează valoarea compensației.

2. Pregătirea juridică a cererii - echipa AirClaim pregătește dosarul complet, inclusiv argumentele juridice și documentele necesare, fără ca pasagerul să fie implicat în comunicarea cu operatorul aerian.

3. Comunicarea cu operatorul aerian - AirClaim transmite cererea formală către compania aeriană și gestionează toate răspunsurile, inclusiv solicitările repetate de documente suplimentare sau invocarea circumstanțelor extraordinare.

4. Procedura în instanță, dacă este necesar - în cazul în care compania aeriană refuză plata sau nu răspunde în termenul legal, AirClaim inițiază procedura judiciară, fără costuri suplimentare pentru pasager.

5. Recuperarea compensației - suma este transferată pasagerului după deducerea comisionului de succes, reținut exclusiv în cazul în care despăgubirea este obținută.

AirClaim operează pe principiul „fără câștig, fără onorariu": pasagerul nu suportă niciun cost inițial, iar comisionul este aplicat exclusiv în cazul unui rezultat pozitiv. Platforma acceptă cereri din 181 de țări, iar echipa oferă asistență în 15 limbi.

Resurse suplimentare pentru pasageri

Ghiduri oficiale privind drepturile pasagerilor aerieni sunt publicate și de Centrul European al Consumatorilor România, disponibil la eccromania.ro - o resursă utilă pentru pasagerii care doresc să înțeleagă cadrul legislativ înainte de a depune o cerere.