Antena Căutare
Home News Social (P) Sezonul reducerilor Garmin Romania – discounturi de până la 2.080 de lei

(P) Sezonul reducerilor Garmin Romania – discounturi de până la 2.080 de lei

Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 10:07 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 10:13
Galerie
Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. | garmin.com

Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri de Sărbători, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar și gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.

Promoții Black Friday: 7 - 16 noiembrie 2025

Promoțiile Black Friday iau startul pe 7 noiembrie, după ora 10:00, în campanie fiind incluse cele mai dorite produse Garmin. De o reducere extraordinară de 970 de lei vor beneficia modelele fēnix E, fēnix 7 Pro și fēnix 7X Pro. Prețuri speciale vor avea și alte produse cheie precum epix Pro Gen 2, Forerunner 965, Instinct E și vívoactive 5.

Lista completă a produselor incluse în campania de Promoții Black Friday va putea fi regăsită pe site, începând cu 7 noiembrie. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro/, în limita stocurilor disponibile.

Articolul continuă după reclamă

Reduceri de Sărbători: 14 noiembrie – 27 decembrie 2025

Campania continuă cu Reduceri de Sărbători, o perioadă extinsă de discount-uri, ce va include peste 150 de produse, din toate gamele. Reducerile se vor aplica pentru dispozitive selecționate din selecția de smartwatch-uri, dar și pentru gadget-uri utile amatorilor de alergare, ciclism, condus, navigație, scufundări, pescuit sau golf.

Printre produsele vedetă ale acestei perioade de reduceri, se numără:

  • gama fenix 8, ceasuri robuste cu GPS pentru activităţi multisport, cu funcţii complexe și statistici complete despre activitatea fizică și starea de sănătate. Ceasurile includ și funcțiile Music, respectiv Garmin Pay, ce permit mai multă libertate de utilizare în timpul activităților sportive.
  • produse din gama Forerunner, precum Forerunner 265 sau 55, create pentru alergătorii pasionați sau profesioniști. Acestea au statistici complexe care susțin antrenamentele, precum pulsul măsurat la încheietură, dinamica alergării, VO2 Max, sugestii pentru exerciții zilnice sau durata de timp necesară recuperării.
  • Gamele Lily, Venu sau Vivomove, produse de lifestyle cu nenumărate funcții pentru sport și wellness. Acestea pot deveni cadouri inspirate pentru cei care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat.
  • vívofit® jr. în numeroase variante, un tracker de fitness dedicat copiilor, care le oferă motivația de a se mișca în fiecare zi, printr-o experienţă interactivă în care fiecare pas deblochează diverse aventuri educative în aplicaţie.
  • Gamele Instinct și Approach, dedicate celor care duc sportul la nivelul următor, au de asemenea prețuri speciale până la finalul lunii decembrie.
  • Produsele pentru cicliști întregesc lista, cu gamele Varia și Edge. De la radare retrovizoare la ciclocomputere, acestea vor completa cu succes kit-ul oricărui ciclist profesionist sau amator.
  • Pasionații de condus se vor bucura de reducerile pentru gamele Garmin Drive sau Garmin Dashcam.

Lista completă a produselor cu reduceri de sărbători va putea fi regăsită pe site, începând cu 14 noiembrie 2025, după ora 10:00. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro, în limita stocurilor disponibile.

Garmin Romania oferă o experiență completă, cu ajutorul echipei de specialiști care oferă informații complete și actualizate despre produse și comenzi, precum și suport pentru achiziția de noi dispozitive, reparații, manuale sau software. Centrul de asistență (service și suport) este disponibil pentru toți clienții din România, în limba română.

Serviciul este disponibil 24/7 pe https://support.garmin.com/ro-RO/ și de luni până vineri, telefonic, la 0800360038 (apel gratuit).

Garmin a revoluționat viața plină de aventură, adrenalină și curaj a atleților și pasionaților de sport din întreaga lume. Dedicată produselor ce sporesc performanța, dar și siguranța, echipa Garmin oferă tuturor șansa de a se depăși pe sine, în orice moment.

Garmin Ltd. este incorporată în Elveția, cu filiale în USA, Taiwan și Marea Britanie. Garmin și fēnix sunt mărci înregistrate, iar Garmin Pay, PacePro și Connect IQ sunt mărci ale Garmin Ltd.

(P) Nu rata Black Friday la Decostick! Alege cadouri personalizate și oferă-le celor dragi un gest care contează cu adev...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Moment de toată jena la Miss Univers. Ce le-a făcut pe concurente să părăsească sala
Moment de toată jena la Miss Univers. Ce le-a făcut pe concurente să părăsească sala
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți Catine.ro
Prețuri uriașe la primii brazi de Crăciun apăruți pe piață. Cât costă un brad natural și cât costă unul artificial
Prețuri uriașe la primii brazi de Crăciun apăruți pe piață. Cât costă un brad natural și cât costă unul...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025 Libertatea.ro
Carburanții se scumpesc văzând cu ochii, dar greul de-abia vine: de la 1 ianuarie 2026 acciza crește din nou și va lovi automat în prețurile de la raft
Carburanții se scumpesc văzând cu ochii, dar greul de-abia vine: de la 1 ianuarie 2026 acciza crește din nou... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se... Jurnalul
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x