Pe 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie, Antena 1 aniversează 32 de ani cu trei zile speciale în care vedem Toată România la Antena!

Pe 29 noiembrie, Antena, cel mai mare trust media 100% românesc, sărbătoreşte 32 de ani de când este alături de români prin programele şi, mai ales, prin oamenii săi.

Antena înseamnă zeci de mii de ore de transmisiuni în direct, mii de oameni angrenați în cele mai dificile producții, pentru ca românii să fie informați, binedispuşi şi să îşi ia ia zilnic doza de energie din programele lor favorite. Încă de la primele ore ale dimineţii şi până târziu în noapte, ediţii speciale ale celor mai îndrăgite show-uri se văd la Antena 1 în zilele speciale, de sărbătoare. De 32 de ani, Antena – Creator de spectacol. Creator de emoție. Creator de viitor.

32 de ani de Antena 1

În zi aniversară, după Observatorul dimineţii, Maratonul Super Neatza, cu super ediţii pentru zile speciale, începe sâmbătă când Răzvan, Dani şi gaşca matinală spun <La mulţi ani, Antena 1!> live, de la ora 09.00 Au alături prieteni dragi într-o super petrecere. Pepe, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu, Mihai Jurca, Iuliana Pepene, Alexandra Tudor și Camelia Bălțoi, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia și Alex Sautner, dar și actorii din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă, Karina Jianu, Alina Chivulescu, Victoria Raileanu și Bogdan Albulescu se numără printre invitaţii ediţiei speciale Super Neatza. Atmosfera de sărbătoare continuă cu o ediţie specială Observator 12. Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, gazdele ediției speciale Râzi cu roast, dar şi Micutzu, juratul The Ticket sunt invitații jurnalului amiezii la Antena 1.

De la ora 14.00, Mireasa, reality show-ul matrimonial care dă dependență, vine cu o ediție specială, unde unele dintre cele mai iubite cupluri căsătorite, din toate sezoanele, care și-au scris povestea în Casa emisiunii, vin pentru a se reîntâni cu publicul care i-a privit cu sufletul la gură. Simona Gherghe îi va primi cu brațele deschise pe cei care au reușit să câștige inima telespectatorilor: “Suntem la o ediție specială Mireasa, o ediție de sărbătoare, când Antena 1 împlinește 32 de ani. Cum puteam să marcăm acest eveniment dacă nu printr-un spectacol de emoție? Alături de mine sunt astăzi o mare parte din câștigătorii sezoanelor Mireasa, iar eu sunt foarte fericită pentru că îi revăd!”

De ziua ei, Antena 1 sărbătoreşte în familie cu un festival de râs şi distracţie, oferindu-le telespectatorilor o ediție de colecție a emisiunii Râzi cu RoaST! Astfel, de la ora 16:00, la Antena 1 e <roast> de comedie. Vedetele vor demonstra că au simţul umorului şi se vor întrece în discursuri care mai de care mai usturătoare, chiar la adresa.... colegilor! Astfel, Mireasa, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, Power Couple, Insula Iubirii, Poftiți pe la noi, Chefi la Cuțite, Te cunosc de undeva!, Asia Express, MediCOOL şi serialele originale Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi Iubire cu parfum de Lavandă sunt producțiile care vor simți pe pielea... protagoniştilor cât de acid poate fi roastul, dar și cât de important este să sărbătorești o zi specială, în familie! Un moment special al serii o va avea în prim plan pe Alessandra Stoicescu, cea care va fi „victima” unei surprize de zile mari!

Seara, de la 20:00, The Ticket, show-ul care transformă întâlnirea cu distracția într-un spectacol accesibil tuturor, aduce o ediție construită pentru a celebra atmosfera de poveste. Mihai Bendeac va avea parte de o reîntâlnire neașteptată cu un concurent care îi va spune că și-a început cariera după un îndemn primit de la el, în timp ce Delia va fi purtată pe aripi de vânt de către unul dintre participanți, într-un final de număr de excepție. Aniversarea Antenei 1 va fi marcată într-un mod memorabil, când scena va deveni mai aproape ca niciodată.

De Sfântul Andrei, de la ora 09.00, echipa Super Neatza aprinde vibe-ul românesc și dă startul unei ediții pline de emoție! Andreea Cristache şi fetițele ei deschid show-ul cu un super brunch tradițional, Diana Coman arată cum se creează emoția în social media, iar Nicu Bocancea intră în scenă cu un workshop floral între prieteni. Alături sunt și creatorii de frumos Adi Perjovschi și Bogdan Ciochină, care vin cu forța unei echipe care știe să facă spectacol din tuns și coafat. O ediție plină de tradiții, oameni frumoși și inspirație – numai bună pentru ziua de Sfântul Andrei!

Observatorul va oferi informații pe tot parcursul zilei despre ce se întâmplă în țară și nu numai, iar seara, de la 20:00, aventura Chefi la cuțite continuă, iar chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu ajung la Peștera, unde se va duce o bătălie aprigă pentru amulete, căci punctajele sunt mai importante ca oricând.

Luni, de la ora 08:00, Super Neatza îi cheamă pe toți românii să își înceapă dimineața alături de Răzvan și Dani. Devenim mai puternici în comunitate, iar valorile și mândria de a fi români se vor împleti cu ambianța vibrantă, dar și cu momentele explozive.

De Ziua Națională a României, într-o ediție specială Observator, de la ora 10:45, se va vedea Parada Militară, iar Sonia Simionov și Cristi Popovici, jurnaliști care au transmis din teatre de operațiuni din toată lumea, se asigură că telespectatorii primesc detaliile momentului, în direct de la Arcul de Triumf. Ulterior, publicul îi va cunoaște pe Românii care construiesc România! - Creatori de viitor. Printre cei care vor pune magia în vorbe și își vor dezvălui învățăturile de viață se numără Serge Celebidachi, fiul compozitorului Sergiu Celibidache, Leonard Doroftei, care și-a dedicat viața sportului și familiei, Chris Simion, care a ridicat cu forțele proprii singurul teatru construit de la zero în România în ultimii ani, Miguel Gane, românul ale cărui cărți nu au fost publicate în România, dar care a devenit cel mai citit scriitor în ţările vorbitoare de limba spaniolă, Charley Ottley, jurnalistul britanic care a depus jurământul și este cetățean cu acte în regulă după mai mult de 15 ani petrecuți în România și zeci de filme realizate despre țara noastră și Studio Ferentari, care aduce povestea unui actor care a salvat zeci de copii din Ferentari.

De la 14:00, emisiunea Mireasa se transpune într-un decor festiv prin autenticitatea elementelor sărbătorilor tradiționale. În reality show-ul matrimonial se vor sărbători valorile țării noastre, prin farmecul folclorului și măiestria costumelor populare tradiționale. Într-o ediție plină de căldură și veselie, publicul va fi surprins prin momentele dedicate părinților și bunicilor, în timp ce legăturile dintre generații devin mai puternice pe măsură ce obiceiurile ne unesc.

De Ziua Națională, România cântă! Muzica se dă mai tare, începând cu ora 16.00, la Bătălie pe veselie, unde lupta se va duce între două stiluri de muzică, folclorul autentic, cu rădăcini adânci și emoție pură, și muzica de petrecere, plină de energie și spectacol. Toată România se va bucura de o înfruntare cum nu a mai fost, de la ora 16:00. Cele două tabere formate din Maria Cîrneci, Emilia Dorobanțu, Matilda Pascal Cojocărița, Gelu Voicu şi Valentin Sanfira, de o parte şi Viorica de la Clejani, Amna, Mălina Avasiloaie, Connect-R şi Vali Vijelie, de cealaltă parte, vor avea parte de surprize şi provocări de zile mari, căci Antena 1 simte sărbătoarea și vine mai aproape, în casele tuturor.

Seara se va apropia de final cu un episod special Chefi la cuțite, de la ora 20:30, emisiunea care stârnește suspansul și ține familia aproape prin clipe spumoase și preparate care bucură papilele gustative. Competiția se încinge în fiecare destinație specială din acest sezon, ținând cont că regula specială îi face pe chefi să se lupte pentru a ajunge în topul clasamentului după câștigarea amuletelor, care oferă un număr diferit de oameni în fiecare echipă.