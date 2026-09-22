Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă

Deși calendarul ne arată că abia am intrat în toamnă, iarna și-a făcut deja simțită prezența în Munții Făgăraș.

La Bâlea Lac a nins în timpul nopții, iar peisajul s-a transformat rapid într-unul de poveste, cu zăpadă așternută peste creste și în jurul lacului. Temperaturile au scăzut considerabil, iar turiștii aflați în zonă au avut parte de imagini desprinse parcă din mijlocul iernii.

Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac

Răcirea accentuată a vremii este provocată de valul de aer polar care a ajuns în România și care a adus temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării. Dacă în marile orașe locuitorii au simțit o schimbare bruscă a temperaturilor, la munte frigul a venit la pachet și cu primele ninsori ale sezonului.

La Bâlea Lac, situat la o altitudine de 2.034 de metri, ninsoarea a început în cursul serii și a continuat și în ziua de 22 septembrie. Temperaturile au coborât până la aproximativ 1 grad Celsius, iar maximele din timpul zilei nu vor depăși 5 grade. Și miercuri, 23 septembrie, vremea se va menține rece, iar precipitațiile sub formă de ninsoare sunt în continuare posibile.

Imaginile surprinse la Bâlea Lac arată cât de repede se poate schimba vremea la altitudini mari. Verdele specific sfârșitului de vară a fost înlocuit în doar câteva ore de albul zăpezii, iar zona a căpătat un aspect autentic de iarnă.

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Bâlea Lac se află în Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine, iar temperaturile sunt mult mai scăzute decât în zonele joase ale țării. Din acest motiv, primele ninsori pot apărea aici încă de la începutul toamnei, atunci când masele de aer rece pătrund în România.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Vremea se va schimba însă treptat începând de joi. Temperaturile vor începe să crească, iar spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate valori mai ridicate. De duminică, meteorologii anunță și perioade cu soare, iar maximele de la munte pot ajunge la 17-18 grade Celsius.

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Până atunci, Bâlea Lac rămâne acoperit de zăpadă, oferind una dintre primele imagini spectaculoase ale sezonului rece. Prima ninsoare din această toamnă a venit mai devreme la peste 2.000 de metri altitudine și a transformat peisajul din Munții Făgăraș într-un adevărat decor de iarnă.

Valul de aer rece care a cuprins România va persista până joi, când temperaturile vor începe să crească treptat. După această perioadă, valorile termice vor reveni pentru câteva zile la niveluri ușor peste cele normale pentru această perioadă.

În București, până joi, temperaturile maxime se vor situa între 16 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî la valori cuprinse între 8 și 11 grade Celsius. Vremea se menține rece și schimbătoare, însă temperaturile vor începe să crească treptat spre sfârșitul săptămânii.

Marți, ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării. În Capitală sunt așteptate precipitații și cer înnorat, însă de miercuri vremea se va ameliora, iar soarele își va face din nou apariția.

Și în Cluj-Napoca vremea va rămâne predominant închisă în următoarele zile. Norii vor persista până spre sfârșitul săptămânii, urmând ca de sâmbătă temperaturile să treacă din nou de pragul de 20 de grade Celsius, în condițiile unui cer mai mult senin, arată https://www.meteoromania.ro/.

La munte, vremea va fi în continuare rece și umedă. Ploile sunt așteptate de marți până sâmbătă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Situația se va schimba începând de duminică, atunci când precipitațiile vor înceta, soarele va reveni, iar temperaturile vor crește până la 17-18 grade Celsius.

Astfel, după episodul de frig și precipitații din această săptămână, vremea va intra treptat într-un proces de încălzire, iar temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de cele obișnuite pentru începutul toamnei.