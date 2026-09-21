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Francesca Sarao a fost externată, dar bebelușul ei a rămas în spital. Micuțul s-a născut prematur: „E foarte greu…”

Francesca Sarao a fost externată, însă bebelușul ei a rămas internat după nașterea prematură. Ce spune fosta concurentă despre starea micuțului.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 20:54 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 21:04
Francesca Sarao a fost externată, dar bebelușul ei a rămas în spital. Micuțul s-a născut prematur: „E foarte greu…” | Instagram/ AI
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Francesca Sarao a fost externată din spital după ce a născut prematur, însă fiul său a rămas internat în maternitate, în zona destinată bebelușilor născuți prematur. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a revenit cu noi informații pentru comunitatea sa din mediul online și a povestit, cu emoție, prin ce a trecut în ultimele zile.

Ce s-a întâmplat cu bebelușul Francescăi după ce a născut prematur

Francesca a dezvăluit că totul s-a întâmplat pe neașteptate, chiar în timp ce își pregătea bagajul pentru maternitate. Pe 15 ale lunii, i s-a rupt apa și a chemat ambulanța. A fost transportată de urgență la spital, unde medicii au decis să o interneze și să urmărească atent evoluția sarcinii.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit că, în prima seară, medicii au încercat să îi oprească contracțiile, deoarece fiecare zi în plus petrecută de bebeluș în burtică era importantă pentru dezvoltarea lui.

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„În data de 15, în timp ce pregăteam bagajul de maternitate, mi s-a rupt apa și am chemat salvarea. M-au dus la spital, m-au internat. Au încercat în acea seară să-mi oprească contracțiile, care nu erau puternice, pentru că orice zi în care stătea bebe mai mult în burtică era binevenită”, a povestit Francesca.

Ea a mai spus că, deși medicul său nu se afla în spital în ziua în care a ajuns acolo, acesta a ținut legătura cu personalul medical și s-a asigurat că situația ei este cunoscută.

Francesca a mai rămas internată până pe 17, însă atunci medicii au constatat că mediul nu mai era sigur pentru copil au decis să efectueze operația. Nașterea a avut loc pe 17, iar ulterior Francesca a petrecut o noapte la terapie intensivă.

Bebelușul a rămas internat în zona pentru prematuri

Deși Francesca a putut fi externată, fiul ei nu a plecat încă acasă. Bebelușul a rămas în maternitate, în zona destinată prematurilor, unde primește îngrijirile necesare.

Tânăra mamă a mărturisit că nu a putut avea copilul permanent alături de ea după naștere, însă a mers la din trei în trei ore pentru a-l hrăni.

„Este bine, papă bine, ia în greutate, face un tratament și așteptăm acum să-l luăm acasă. Momentan mergem la ora de vizită, să-i dăm să pape și așteptăm să-l luăm acasă”, a spus Francesca.

Potrivit declarațiilor sale, bebelușul mai trebuie să ajungă la aproximativ 2,5 kilograme pentru a putea fi externat. Până atunci, Francesca și partenerul ei se pregătesc pentru venirea lui acasă și îi amenajează camera și pătuțul.

„Suntem bine, așteptăm să-l luăm acasă”

Francesca a recunoscut că situația este dificilă din punct de vedere emoțional, mai ales pentru că a fost nevoită să plece din maternitate fără copilul ei. Cu toate acestea, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” încearcă să privească lucrurile cu optimism și spune că fiul ei se află pe mâini bune.

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„E nasol sentimentul, dar să privim partea bună: este pe mâini bune”, a transmis aceasta.

În același timp, Francesca a avut numai cuvinte de laudă pentru personalul medical și condițiile din maternitatea în care a fost internată. Ea a mărturisit că experiența cu medicii, asistentele și ambulanța a fost una foarte bună, chiar dacă momentul nașterii și operația au fost dificile pentru ea.

„Per total, experiența cu oamenii și ce s-a întâmplat în acea maternitate a fost de nota 20. Nu am un cuvânt de reproș la absolut nimic. Asistente, doctori, totul a fost la superlativ”, a spus Francesca.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a anunțat că intenționează să povestească mai multe despre experiența nașterii și despre lucrurile de care viitoarele mame au nevoie atunci când merg la maternitate. Până atunci, Francesca și familia ei așteaptă momentul în care bebelușul va putea fi externat și va ajunge, în sfârșit, acasă.

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