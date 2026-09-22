Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”

Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în ediția de pe 21 septembrie 2026, Alberto a stat la distanță față de Paula și a precizat că s-a simțit pus într-o lumină foarte proastă după intervenția fostului iubit al tinerei. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 09:16 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 09:26
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alberto s-a simțit „dezastruos și groaznic” după ce a văzut materialul cu fotografiile realizate de Paula cu fostul iubit.

La rândul ei, Paula a precizat că nu s-a aprins nicio scânteie în sufletul ei după ce și-a revăzut fostul iubit: „Am luat decizia asta și merg pe decizia asta. Nu am mințit, poate am uitat niște detalii. Nu am locuit împreună, doar ne-am văzut”, a spus Paula.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

„Tu nu mai vorbi că îmi faci nervi!”. Ce a făcut Alberto la Capricii după dezvăluirile fostului iubit al Paulei. Concurentul a luat o decizie: „M-am simțit dezastruos!”

În calitate de prietenă, Anne-Mary și-a spus punctul de vedere, însă Alberto nu a vrut să o asculte: „Paula timp de o lună nu a interacționat cu nimeni pentru că a stat să se gândească”, a spus Anne-Mary.

„Tu nu mai vorbi, Anne-Mary, că îmi faci nervi! E între mine și Paula, nu are nevoie de avocat. Să-și vadă doar de Radu”, a răspuns Alberto, precizând că nu mai vrea să acorde o șansă relației cu Paula: „Ea mi-a zis că a fost o relație de 3 zile, dar a fost de 10. Problema e că m-a mințit. Cântărește foarte mult faptul că m-a mințit. Nu vreau să-i mai acord nicio șansă. Absolut deloc”.

„Dacă nu ți-am spus toate detaliile, asta nu înseamnă că este o minciună! Puteam să nu-ți zic nimic și să mi-o rezolv când ieșeam de aici”, a răspuns Paula.

Fostul iubit al Paulei a transmis că relația lor nu a durat 3 zile, așa cum a spus ea și că, de fapt, nu a avut o încheiere oficială.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr despre relația lor

Colaj cu concurenții Mireasa

Intervenția fostului iubit al Paulei a fost difuzată în emisia live de pe 21 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14, care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Orașul din România unde s-au înregistrat doar 2 grade. De astăzi, frigul ajunge în toată țara Orașul din România unde s-au înregistrat doar 2 grade. De astăzi, frigul ajunge în toată țara
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
Comentarii


Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere
Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe a anunțat sancțiuni pentru două încălcări de regulament
Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe a anunțat sancțiuni pentru două încălcări de regulament
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x