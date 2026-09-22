Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în ediția de pe 21 septembrie 2026, Alberto a stat la distanță față de Paula și a precizat că s-a simțit pus într-o lumină foarte proastă după intervenția fostului iubit al tinerei.

Alberto s-a simțit „dezastruos și groaznic” după ce a văzut materialul cu fotografiile realizate de Paula cu fostul iubit.

La rândul ei, Paula a precizat că nu s-a aprins nicio scânteie în sufletul ei după ce și-a revăzut fostul iubit: „Am luat decizia asta și merg pe decizia asta. Nu am mințit, poate am uitat niște detalii. Nu am locuit împreună, doar ne-am văzut”, a spus Paula.

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„Tu nu mai vorbi că îmi faci nervi!”. Ce a făcut Alberto la Capricii după dezvăluirile fostului iubit al Paulei. Concurentul a luat o decizie: „M-am simțit dezastruos!”

În calitate de prietenă, Anne-Mary și-a spus punctul de vedere, însă Alberto nu a vrut să o asculte: „Paula timp de o lună nu a interacționat cu nimeni pentru că a stat să se gândească”, a spus Anne-Mary.

„Tu nu mai vorbi, Anne-Mary, că îmi faci nervi! E între mine și Paula, nu are nevoie de avocat. Să-și vadă doar de Radu”, a răspuns Alberto, precizând că nu mai vrea să acorde o șansă relației cu Paula: „Ea mi-a zis că a fost o relație de 3 zile, dar a fost de 10. Problema e că m-a mințit. Cântărește foarte mult faptul că m-a mințit. Nu vreau să-i mai acord nicio șansă. Absolut deloc”.

„Dacă nu ți-am spus toate detaliile, asta nu înseamnă că este o minciună! Puteam să nu-ți zic nimic și să mi-o rezolv când ieșeam de aici”, a răspuns Paula.

Fostul iubit al Paulei a transmis că relația lor nu a durat 3 zile, așa cum a spus ea și că, de fapt, nu a avut o încheiere oficială.

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Intervenția fostului iubit al Paulei a fost difuzată în emisia live de pe 21 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14, care face parte din programul TV al Antenei 1.