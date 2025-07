„Reformă ca să nu dăm oameni afară”. Ministrul Educației, declarații în exclusivitate, la Observator Antena 1

Examen crucial pentru învățământ! Profesorii pregătesc proteste şi boicoturi.

Din toamnă vor fi obligaţi să predea mai multe ore, iar numărul de elevi din clase va creşte. Profesorii se tem că noile norme i-ar putea lăsa fără post, mai ales pe cei tineri sau pe suplinitori. Invitat la Observator Antena 1, joi seară, ministrul Educației, Daniel David a explicat că a trebuit să aleagă între concedieri și implementarea unor măsuri dure.

Ministrul Educației, Daniel David, invitat la Observator Antena 1, joi seară

„Problema educației în acest moment este că educația are o contribuție la acest deficit. De exemplu, bursele, dacă mă gândesc și raportez 2022 la 2024, au crescut cu 280%. Avem o cheltuială mare cu resursa umană din 2022 până în 2024 și 2025. Noi avem o contribuție aici și atunci trebuie să corectăm aceste lucruri.

Acum întrebarea este: cum le corectezi? Pe resursa umană, aveai două posibilități – reduceri de salarii sau reduceri de posturi, sau ceea ce a rezultat în pachetul propus: mărirea de normă cu 2 ore, în condițiile în care așa oricum rămâi sub media Uniunii Europene, și regândirea plății cu ora, ca să fie după o formulă care se calculează și în alte domenii. (...)

Articolul continuă după reclamă

Nimeni care are contract valabil pe o perioadă mai lungă de un an nu va fi afectat. Noi avem în sistem oameni care sunt angajaţi pe un an sau pe plata cu ora. Contracte care în vară se încheie. Nimeni nu avea garanţia că acele contracte în toamnă vor fi continuate. Pentru că se făceau contracte noi în funcţie de câte ore rămân. Asta e o reformă ca să nu dăm oameni afară.” - Daniel David, ministrul Educației

Întrebat de Alessandra Stoicescu dacă este pregătit ca sindicatele să blocheze începutul de an școlar, ministrul a vorbit și despre modul în care au decurs discuțiile cu reprezentanții dascălilor.

„Sindicatele au dreptul să facă acest lucru. Eu le-am spus (n.r. sindicatelor) că dacă plecarea mea de la minister rezolvă criza ecodomică a României, măcar în educație, pentru mine nu e o problemă s-o fac și să plec pentru că pe mine mă interesează să funcționeze bine sistemul. Problema e că dacă nu înțelegem că alternativa la aceste măsuri o să ne ducă în zona disponibilizărilor, nu înțelegem lumea în care trăim.” - Daniel David, ministrul Educației

