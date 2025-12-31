Ce amenzi se aplică celor care vor folosi petarde sau pocnitori în noaptea de Revelion. Ce sume mari vor plăti oamenii

Antena Căutare
În prag de Revelion, autoritățile trag un semnal de alarmă privind folosirea ilegală a petardelor și pocnitorilor.

Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 12:09 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 15:41
În timp ce polițiștii desfășoară ample acțiuni de control și confiscă cantități uriașe de materiale pirotehnice periculoase, marile orașe din România aleg abordări diferite pentru noaptea dintre ani: unele renunță la focurile de artificii clasice, altele păstrează tradiția, dar doar în condiții stricte de siguranță.

Doar în ultimele 24 de ore, polițiștii au confiscat peste 16 tone de materiale pirotehnice interzise. La Botoșani, controalele au vizat inclusiv coletele expediate prin firme de curierat, unde au fost descoperite aproximativ 17.000 de pocnitori ce urmau să fie vândute ilegal. Conform legii, sunt permise doar articolele pirotehnice de divertisment cu risc scăzut, care pot fi comercializate exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

Cei care vor să creeze atmosferă în noaptea de Anul Nou pot folosi doar artificii de tip tort, confetti sau pocnitori de mici dimensiuni. Orice alt tip de articol pirotehnic este interzis și poate aduce sancțiuni severe. Folosirea petardelor și pocnitorilor ilegale se pedepsește cu amenzi de până la 7.500 de lei, iar vânzarea acestora poate duce chiar la dosar penal și pedeapsă cu închisoarea. De asemenea, un foc de artificii de Revelion poate fi organizat doar de o firmă autorizată.

Tot mai multe orașe, precum Brașov, Cluj-Napoca și Constanța, au decis să renunțe la focurile de artificii, optând pentru spectacole de lumini și drone, invocând impactul negativ asupra mediului și animalelor. „Ele percep zgomotul mult mai intens decât noi. Să fim lângă ei, să îi liniștim, să vorbim cu ei, ținuți în brațe, să îi calmăm”, a explicat medicul veterinar Carmen Ștefan, potrivit observatornews.ro.

În alte orașe însă, tradiția continuă. La Iași, Primăria a alocat 25.000 de euro pentru un spectacol pirotehnic, la cererea localnicilor care își doresc să întâmpine noul an sub un cer luminat de artificii. „Noi o facem într-un mod organizat și sigur. Este și dorința ieșenilor, care ne-au cerut acest lucru”, a declarat primarul Mihai Chirica. Autoritățile reamintesc însă că prudența este esențială: anul trecut, sute de persoane au fost rănite în noaptea de Revelion din cauza petardelor și artificiilor folosite necorespunzător.

