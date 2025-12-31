Ce lucruri i-au fost interzise Mirabelei Grădinaru în prima lună de președenție a lui Nicușor Dan

Antena Căutare
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a avut de respectat o serie de reguli începând încă cu prima luna de președinție a lui.

Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 15:13 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 16:19
De când partenerul ei de viață a devenit președintele României, Mirabela Grădinaru a avut de respectat câteva reguli. | Hepta

Viața Mirabelei Grădinaru nu s-a schimbat după ce partenerul ei de viață a fost numit în funcția de președinte al României. Ea rămâne cu același loc de muncă, îi duce pe cei doi copii ai lor, Aheea și Antim, la aceeași școală și chiar locuiesc în continuare în același apartament cu chirie.

Ce nu a avut voie să facă Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan

Chiar dacă a primit întrebări de la rude, colegi și prieteni cu privire la schimbările care ar putea apărea în viața ei, partenera președintelui a spus atunci că ea va rămânea aceeași, fiind acolo mereu să îl sprijine pe Nicușor Dan.

Citește și: Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Cu toate acestea, Mirabela Grădinaru a avut de respectat câteva reguli de bază având în vedere că și ea, alături de întreaga sa familie, a început să fie în centrul atenției presei.

Printre primele reguli a fost cea legată de shopping. Partenera președintelui României a avut interdicție pentru o perioadă limitată, nefiind lăsată să meargă singură la cumpărături.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau: „Mai vii?'. Zic: „Da'. Am primit întrebări și de la grădiniță: „Continuă să vină la aceeași grădiniță?' (n.r.: despre băiețelul său). „Da!'. Și de la școală (n.r.: despre fiica sa). „Da!'. Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă.

A fost mai greu cu shopping-ul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru că Aheei (n.r.: fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a mărturisit partenera de viață a lui Nicușor Dan într-un interviu recent.

Citește și: Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri

După ce a fost numit în funcția de președinte, Nicușor Dan a vorbit și despre căsătoria cu partenera sa de viață. El a spus că cei doi vor oficializa relația lor în timpul acestui mandat, dar nu a dorit să ofere detalii cu privire la eveniment.

Nicușor Dan a mai motivat că aceasta este o decizie importantă și nu vrea să se grăbească să organizeze totul doar de dragul de a programa nunta. Ei își doresc ca acest eveniment unic și important pentru ei să aibă loc în intimitate, fără să atragă atenția, într-o perioadă mai calmă, când lucrurile se vor mai așeza.

„Dacă ar fi fost de gura lumii, s-ar fi întâmplat deja. Cred că e important ca, pentru Mirabela și pentru copii, ca momentul ăsta să nu fie între două întâlniri. Trebuie să fie un moment de liniște, de pace interioară, pe care, din toate alergăturile astea politice, nu poți să te duci leșinat. E nevoie de un moment și se va întâmpla. Va apărea în mandatul ăsta! Categoric”, a declarat recent președintele Nicușor Dan într-un interviu, potrivit Viva.

Citește și: Ce poreclă are partenera de viață a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru este strigată și astăzi așa

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Citește și
