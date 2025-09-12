Rezultate Loto, 11 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 11 septembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 14 septembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 11 septembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru extragerile de duminică, 14 august 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 11 septembrie 2025, s-au înregistrat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 14 septembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 11 septembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

Loteria Romana sarbatoreste 119 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai longevive companii romanesti, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

Articolul continuă după reclamă

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI

JOKER – 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

La tragerile Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 11 premii în valoare de 23.690 lei. La categoria a III-a s-au înregistrat 575 de premii în valoare totală de 453 de lei

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 11 septembrie 2025: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 11 septembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 11 septembrie 2025: 36, 8, 22, 5, 14 +20

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 11 septembrie 2025: 8, 7, 2, 1, 5, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 11 septembrie 2025: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 11 septembrie 2025: 1, 3, 5, 5, 8, 2

Rezultate Loto la Noroc, joi, 11 septembrie 2025: 2, 7, 7, 5, 8, 1, 4

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,80 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 11 septembrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 21.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).