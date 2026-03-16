Cel mai prost îmbrăcate vedete de la petrecerea Vanity Fair 2026. Celebritățile care au fost criticate de stiliști

Dacă mulți așteptau să vadă cine vor fi câștigătorii serii, unii dintre ei au fost nerăbdători să participe la petrecerea de după, la Vanity Fair 2026.
Petrecerea Vanity Fair care a avut loc după decernarea Premiilor Oscar 2026 a atras imediat atenția fotografilor și a presei după ce mai multe vedete au defilat în ținute care au fost intens criticate. La petrecerea de top, vedetele au celebrat câștigătorii serii și s-au bucurat de un adevărat festin la cină și de o petrecere pe cinste după decernare.
Cel mat prost îmbrăcate vedete de la petrecerea Vanity Fair 2026
Divele de la Hollywood și-au schimbat ținutele pe care le-au ales special pentru Vanity Fair 2026. Premiile Oscar au fost prezentate de Conan O’Brien pentru al doilea an la rând. Premiul pentru Cel mai bun actor i-a revenit lui Michael B. Jordan pentru rolul său din Sinners, premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal i-a revenit lui Jessie Buckley pentru rolul ei din Hamnet, iar pelicula One Battle After Another a câștigat Best Picture.
Petrecerea Vanity Fair a avut loc la Muzeul de Artă din Los Angeles, iar vedetele s-au întrecut în ținute care de care mai elegante și extravagante.
Printre cele mai prost îmbrăcate vedete s-a numărat actrița Cara Delevigne. Actrița în vârstă de 33 de ani a ales o rochie cu partea de sus transparentă, peste care au fost adăugate strasuri care să imite abdomenul și pieptul unui bărbat intens lucrat la sală. În partea de jos, ținuta ei a continuat cu o fustă neagră simplă până în pământ și a ales să își completeze look-ul cu o pereche de cercei lungi și părul prins în coc.
Kris Jenner din clanul Kardashian a apărut pe covorul roșu la Vanity Fair 2026 alături de iubitul ei Corey Gamble. Ținuta ei complet neagră i-a dus pe critici cu gândul la Cruella de Vil. Rochia ei neagră și amplă, cu bretele subțiri și mănuși asortate nu a părut potrivită pentru petrecerea inedită de după decernarea Premiilor Oscar 2026.
O altă apariție deloc agreată de stiliști a fost cea a Juliei Fox. Vedeta în vârstă de 36 de ani a ales o ținută care nu se potrivea deloc contextului. Look-ul ei a fost caracterizat drept unul bizar din cauza rochiei desprinsă parcă din alt secol. Bretelele exagerate și partea de jos a rochiei care i-a acoperit complet corpul nu s-au potrivit în contextul petrecerii Vanity Fair 2026.
Rita Ora, celebra cântăreață în vârstă de 35 de ani, a ales o rochie complet neașteptată pentru petrecerea de după decernarea Premiilor Oscar 2026. Ce i-a surprins cu adevărat pe stiliști a fost pălăria ei neagră supradimensionată, cu pene negre, care nu s-a potrivit deloc cu restul ținutei ei. Rochia transparentă în partea de sus a atras imediat atenția fanilor.
O altă vedetă care nu prea a lăsat loc de interpretări cu ținuta ei a fost Myha'la Herrold, care a purtat o rochie mult prea deocheată pentru petrecerea Vanity Fair 2026. Ea a ales o rochie transparentă care i-a lăsat la vedere formele corpului și lenjeria intimă de culoare bej.
