Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat

Elena Cârstea s-a întors în România după ce în urmă cu 10 ani a decis să părăsească definitiv țara ei natală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 11:38 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 12:19
Elena Cârstea a fost recent surprinsă în aeroport în scaun cu rotile. | Facebook

Artista a ales să părăsească definitiv România în urmă cu aproximativ 20 de ani când s-a mutat în Statele Unite. Recent, ea s-a întors în țară, iar imaginile cu ea în scaun cu rotile au făcut înconjurul internetului. Elena Cârstea a apărut la aeroport într-un scaun cu rotile, îngrijorându-i pe fanii ei.

Ea a explicat că a avut nevoie să apeleze la acest ajutor după 20 de ore de zbor. Atunci când a coborât din avion, artista a simțit că nu poate să meargă și că are nevoie de sprijin pentru o perioadă limitată de timp.

Elena Cârstea a dezvăluit că se deplasa cu greu și atunci a decis să cea mai bună soluție pentru ea la momentul respectiv este scaunul cu rotile. Cei care au recunoscut-o în aeroport au fost îngrijorați cu privire la starea ei de sănătate, crezând că i s-au agravat problemele pe care le avea deja. Vedeta a decis să revină în România pentru o scurtă perioadă de timp.

Cu toate acestea, oboseala acumulată pe parcursul a cele aproape 20 de ore de zbor au făcut-o pe Elena Cârstea să aleagă scaunul cu rotile pentru deplasare. În ultima vreme, ea a mărturisit că atunci când se simte obosită apelează la ajutorul bastonului când simte că nu mai poate merge.

Ea a vorbit despre zborul ei lung din Statele Unite și până în România și cât de dor i-a fost de țara natală și de fanii ei.

„Vă pup! Sunt moartă de obosită după 20 de ore pe drum”, a spus artista imediat după sosire, potrivit Libertatea.

„Da, pentru că nu pot să merg. Îmi iau bastonul, merg, dar nu foarte bine. (…) Vreau să nu îmi pierd echilibrul și vreau să mă asigur că rămân întreagă cât se poate de mult ca să vă stric nervii în continuare”, a adăugat artista, potrivit Spynews.

Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul anului 2023 atunci când Elena Cârstea a suferit un AVC.

Cântăreața s-a stabilit în Statele Unite în urmă cu aproape 20 de ani acolo unde a început o viață nouă alături de soțul ei, Glenn Muttart. Astfel, ea a ales să renunțe la cariera ei muzicală și să acorde mai multă atenție vieții de familie și celorlalte proiecte ale sale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

