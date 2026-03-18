(P) Laptopuri second-hand: ce trebuie să verifici înainte de cumpărare

Laptopurile second-hand au devenit o alegere tot mai populară pentru cei care vor performanță bună la un preț accesibil.

Fie că ești student, freelancer sau ai nevoie de un laptop pentru activități zilnice, un model folosit poate fi o investiție excelentă dacă știi ce să verifici înainte de cumpărare.

Totuși, pentru a evita surprizele neplăcute, este important să analizezi cu atenție starea dispozitivului și specificațiile acestuia. În acest articol îți explicăm ce trebuie să verifici atunci când cumperi un laptop second-hand și unde poți găsi oferte avantajoase.

1. Verifică starea fizică a laptopului

Primul lucru pe care trebuie să îl analizezi este aspectul exterior al laptopului.

Verifică atent:

carcasa pentru crăpături sau lovituri

balamalele ecranului (să nu fie slăbite)

tastatura – verifică dacă toate tastele funcționează

touchpad-ul și porturile USB

Uzura este normală la un laptop second-hand, dar defectele majore pot indica o utilizare intensă sau probleme interne.

2. Testează ecranul

Ecranul este una dintre cele mai costisitoare componente ale unui laptop, așa că trebuie verificat cu atenție.

Uită-te după:

pixeli morți

pete sau zone mai întunecate

luminozitate neuniformă

zgârieturi pe suprafață

Deschide o imagine albă sau neagră pentru a observa mai ușor eventualele probleme.

3. Verifică specificațiile hardware

Pentru a te asigura că laptopul poate face față nevoilor tale, verifică următoarele componente:

procesorul (CPU)

memoria RAM

tipul și capacitatea de stocare (SSD sau HDD)

placa video

Un laptop cu SSD și cel puțin 8 GB RAM este recomandat pentru majoritatea activităților de zi cu zi precum browsing, office sau multitasking.

4. Testează bateria

Bateria este una dintre piesele care se degradează cel mai repede.

Verifică:

cât timp ține bateria fără alimentare

dacă laptopul se încarcă corect

numărul de cicluri de încărcare (dacă este disponibil)

În multe cazuri bateria poate fi înlocuită, dar este bine să știi acest lucru înainte de achiziție.

5. Verifică sistemul de operare și licența

Asigură-te că laptopul are un sistem de operare instalat și licențiat. Cel mai des vei găsi:

Windows licențiat

Windows reinstalat

Linux

Este recomandat să verifici dacă laptopul vine cu licență activă sau dacă va trebui să achiziționezi una separat.

6. Testează performanța

Înainte de cumpărare, pornește laptopul și verifică:

timpul de pornire

viteza de deschidere a aplicațiilor

zgomotul ventilatoarelor

Un laptop care se mișcă foarte lent poate avea probleme de software sau hardware.

7. Verifică prețul comparativ cu piața

Compară prețul laptopului cu alte modele similare. Uneori diferențele pot fi mari în funcție de starea produsului sau de configurație.

Pentru a găsi rapid oferte bune, merită să verifici platforme de anunțuri unde utilizatorii vând direct dispozitivele lor.

De exemplu, pe lajumate.ro poți descoperi numeroase oferte de laptopuri second-hand la prețuri accesibile, de la modele pentru office până la laptopuri performante pentru gaming sau design.

Concluzie

Cumpărarea unui laptop second-hand poate fi o alegere inteligentă dacă verifici atent starea dispozitivului și specificațiile tehnice. Analizează cu atenție ecranul, bateria, performanța și componentele hardware înainte de a lua o decizie.

Dacă vrei să găsești rapid oferte bune și să compari mai multe modele, poți consulta anunțurile disponibile pe platforme de anunțuri, unde sunt listate frecvent laptopuri second-hand la prețuri avantajoase.