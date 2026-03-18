(P) Laptopuri second-hand: ce trebuie să verifici înainte de cumpărare

Fie că ești student, freelancer sau ai nevoie de un laptop pentru activități zilnice, un model folosit poate fi o investiție excelentă dacă știi ce să verifici înainte de cumpărare.
Totuși, pentru a evita surprizele neplăcute, este important să analizezi cu atenție starea dispozitivului și specificațiile acestuia. În acest articol îți explicăm ce trebuie să verifici atunci când cumperi un laptop second-hand și unde poți găsi oferte avantajoase.
1. Verifică starea fizică a laptopului
Primul lucru pe care trebuie să îl analizezi este aspectul exterior al laptopului.
Verifică atent:
- carcasa pentru crăpături sau lovituri
- balamalele ecranului (să nu fie slăbite)
- tastatura – verifică dacă toate tastele funcționează
- touchpad-ul și porturile USB
Uzura este normală la un laptop second-hand, dar defectele majore pot indica o utilizare intensă sau probleme interne.
2. Testează ecranul
Ecranul este una dintre cele mai costisitoare componente ale unui laptop, așa că trebuie verificat cu atenție.
Uită-te după:
- pixeli morți
- pete sau zone mai întunecate
- luminozitate neuniformă
- zgârieturi pe suprafață
Deschide o imagine albă sau neagră pentru a observa mai ușor eventualele probleme.
3. Verifică specificațiile hardware
Pentru a te asigura că laptopul poate face față nevoilor tale, verifică următoarele componente:
- procesorul (CPU)
- memoria RAM
- tipul și capacitatea de stocare (SSD sau HDD)
- placa video
Un laptop cu SSD și cel puțin 8 GB RAM este recomandat pentru majoritatea activităților de zi cu zi precum browsing, office sau multitasking.
4. Testează bateria
Bateria este una dintre piesele care se degradează cel mai repede.
Verifică:
- cât timp ține bateria fără alimentare
- dacă laptopul se încarcă corect
- numărul de cicluri de încărcare (dacă este disponibil)
În multe cazuri bateria poate fi înlocuită, dar este bine să știi acest lucru înainte de achiziție.
5. Verifică sistemul de operare și licența
Asigură-te că laptopul are un sistem de operare instalat și licențiat. Cel mai des vei găsi:
- Windows licențiat
- Windows reinstalat
- Linux
Este recomandat să verifici dacă laptopul vine cu licență activă sau dacă va trebui să achiziționezi una separat.
6. Testează performanța
Înainte de cumpărare, pornește laptopul și verifică:
- timpul de pornire
- viteza de deschidere a aplicațiilor
- zgomotul ventilatoarelor
Un laptop care se mișcă foarte lent poate avea probleme de software sau hardware.
7. Verifică prețul comparativ cu piața
Compară prețul laptopului cu alte modele similare. Uneori diferențele pot fi mari în funcție de starea produsului sau de configurație.
Pentru a găsi rapid oferte bune, merită să verifici platforme de anunțuri unde utilizatorii vând direct dispozitivele lor.
De exemplu, pe lajumate.ro poți descoperi numeroase oferte de laptopuri second-hand la prețuri accesibile, de la modele pentru office până la laptopuri performante pentru gaming sau design. Pentru siguranță, ai și opțiune de verificare colet la livrare, trebuie doar să contactezi vânzătorul telefonic sau printr-un mesaj, direct din contul tău.
Concluzie
Cumpărarea unui laptop second-hand poate fi o alegere inteligentă dacă verifici atent starea dispozitivului și specificațiile tehnice. Analizează cu atenție ecranul, bateria, performanța și componentele hardware înainte de a lua o decizie.
Dacă vrei să găsești rapid oferte bune și să compari mai multe modele, poți consulta anunțurile disponibile pe lajumate, unde sunt listate frecvent laptopuri second-hand la prețuri avantajoase.Ilan Laufer, primele declarații după accident. Fostul ministru şi gemenii săi, loviți de mașină când traversau strada pe...