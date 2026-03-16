Home Showbiz Vedete

Amelia Gray Hamlin a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair de la Oscar. Ținuta ei i-a lăsat pe fani fără cuvinte

Amelia Gray Hamlin a făcut senzație la petrecerea Vanity Fair de după Premiile Oscar 2026. Descoperă ținuta ei îndrăzneață, look-ul complet și momentele care i-au pus pe fani pe jar pe covorul roșu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 10:34 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 10:44
Amelia Gray Hamlin a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair de la Oscar | Getty Images

A avut loc un adevărat spectacol pe covorul roșu la petrecerea Vanity Fair de după Premiile Oscar 2026. Vedetele s-au întrecut în apariții extravagante, dar una dintre cele mai comentate a fost cea a modelului internațional Amelia Gray Hamlin.

Tânăra, în vârstă de 24 de ani, a atras toate privirile atunci când s-a întors lateral, dezvăluind detaliile îndrăznețe ale ținutei sale.

Amelia a purtat o rochie neagră spectaculoasă, fără mâneci, cu guler înalt și decupaje îndrăznețe care expuneau întregul spate și partea stângă a trunchiului. Rochia a fost creată special pentru eveniment și a fost accesorizată minimalist, lăsând ținuta să vorbească de la sine.

Stilista Amanda Lee a coafat-o pe Amelia cu o coadă elegantă și cărare la mijloc, completând perfect look-ul sofisticat și modern. Make-up artistul Sam Visser i-a aplicat produse cosmetice care i-au conferit un aspect îndrăzneț, evidențiind pomeții și trăsăturile fine ale modelului.

Ce intervenții estetice și-a făcut Amelia Gray Hamlin

De-a lungul timpului, Amelia Gray Hamlin a fost subiectul multor discuții legate de intervențiile estetice. Modelul a recunoscut pentru Variety că a trecut prin rinoplastie, proceduri faciale și o intervenție reconstructivă la bust, care a durat 14 ore.

În plus, ea a vorbit deschis despre luptele personale, inclusiv anorexia suferită începând din 2018, care a dus la diagnosticarea bolii autoimune Hashimoto.

De asemenea, se zvonește că modelul a făcut proceduri pentru definirea pomeților și conturarea feței, aspecte care au fost intens comentate în mediul online.

Cu cine se iubește Amelia Gray Hamlin în prezent

La eveniment a lipsit iubitul său, Nicolai Marciano, fiul designerului Paul Marciano, însă modelul a atras atenția complet singură prin ținuta și prezența sa magnetică. Anterior, Amelia a avut relații cu Scott Disick și Mercer Wiederhorn, iar viața ei personală rămâne în continuare subiect de interes pentru fani și tabloide.

Mama sa, Lisa Rinna, în vârstă de 62 de ani, a participat, de asemenea, la petrecere și a împărtășit câteva momente din culisele evenimentului pe contul său de Instagram, demonstrând legătura apropiată cu fiica sa și susținerea totală pentru apariția ei strălucitoare.

Apariția lui Amelia Gray Hamlin la Vanity Fair a fost un mix perfect de eleganță, senzualitate și rafinament, confirmând statutul său de vedetă și fashion icon la doar 24 de ani, și transformând-o într-una dintre cele mai comentate prezențe ale serii.

